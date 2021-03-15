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Подборка интересных исторических ретро фотографий из прошлого. Сегодня из прошлого нашей страны.
2.
Стюардесса международного отряда З.Кабанова в салоне лайнера Ту-104. Фото С. Преображенского, 1964 г.
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3.
Людмила Путрушко, дочь московского машиниста, ремонтирует радиоприемник. Фото В. Буйновского, 1960.
25.
Измерение высоты нижней границы облаков для безопасности полетов в московском аэропорту Внуково. Фото А. Морозова, 1963 г.
26.
Витрина парфюмерного магазина "Москва" в Москве. Фото Б. Трепетова, А. Конькова, 17 февраля 1960 г.
Авторский пост
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Например Mercedes 450 SE.