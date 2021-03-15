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Ретро фотографии

Ретро фотографии (30 фото)

Автор:
15 марта 2021 23:36
Метки: история   ретро   фото   
807
30
Подборка интересных исторических ретро фотографий из прошлого. Сегодня из прошлого нашей страны.
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Метки: история   ретро   фото   
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3k
RALEXXX 6 часов назад
"Квас. Маленькая 3 коп., большая 5"
Большая - 6.
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21k
Ваня 13 минут назад
последняя - это 90-е, хотя тоже уже ретро...
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847
gizmo gizmo 3 часа назад
разительная разница с нынешними студентами. Не уж то без потрясений, типа войны и участия в фронтовых действиях, человек деградирует? или просто люди тогда другие были?
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3k
Убийца Прохиндеев 3 часа назад
У Белки и Стрелки взгляд более мужественный и интеллектуальный, чем у политшлюхи Терешковой
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182
Resns 4 часа назад
Тачку тоже Ильичу вручат?

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10k
Хью́берт Resns 2 часа назад
Дорогому леониду Ильичу дарили немного другие автомобили.
Например Mercedes 450 SE.
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3k
RALEXXX 6 часов назад
В первом ряду между двумы женщинами, небольшого роста - Натан Щаранский. Известный правозащитник, много лет отсидевший в лагерях за правозащитную деятельность.
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