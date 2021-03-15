55 лет назад – в 1966 году в городе Алушта на южном берегу Крыма Леонид Гайдай провел съемки одного из своих самых известных фильмов – комедии «Кавказская пленница». Зритель воспринял этот фильм, как очень удачный вымысел, а ведь в основе сюжета лежала почти настоящая история, веселой которую назвать нельзя.
Как-то Леонид Гайдай прочитал в газете заметку о похищении молодой красавицы джигитом, влюбленным в нее на Кавказе. Эта небольшая история понравилась режиссеру, после чего он стал размышлять над сценарием с условным названием «Шурик в горах». Этого любимого зрителем героя режиссер перенес в новый проект из «Операции «Ы».
История стала обрастать выдуманными подробностями, сюда кроме Шурика попала хорошо известная зрителю троица в лицах Труса, Балбеса и Бывалого. То есть у Леонида Иовича было в рукаве три козыря: троица, Шурик и отличный сценарий. И тогда он решил снимать.
Этот фильм стал для команды Юрия Никулина, Георгия Вицина и Евгения Моргунова последним по ряду причин.
- В жизни актеры практически не общались, и работали в команде исключительно за счет собственного профессионализма. Резерв юмора у актеров к этому фильму почти иссяк, поэтому работать дальше в привычных образах они не хотели.
- Отдельную проблему представляло поведение Евгения Моргунова, который считал себя известным актером и всячески нарушал дисциплину: приходил на съемки и озвучивание своего персонажа в компании молодых девиц, дерзил (а порой и хамил Гайдаю), отказывался произносить те или иные реплики. К тому же пару раз актер заявлялся на работу в подпитом состоянии, чего категорически не приветствовал профессионал Леонид Иович.
В итоге режиссер зарекся больше снимать эту троицу, и свое слово сдержал. В ряде сцен с участием Бывалого, на дальних планах и съемках со спины этого персонажа играет вовсе не Моргунов, а дублер. Это связано с тем, что Гайдай хотел как можно реже видеть исполнителя роли на съемках. Евгения Александровича к тому моменту хотели отправить в Москву. Когда он понял, что работать с ним не будут, то пришел к Гайдаю и буквально вымолил у него прощение.
Александр Демьяненко получил роль Шурика без проб по понятным причинам – другого Шурика страна не знала, и знать не хотела. Однако играл своего персонажа актер без всякого вдохновения. К этому времени один из самых перспективных киноактеров 60-х годов в СССР (вспомните Диму Горина и еще несколько героев в исполнении Демьяненко) понял, что стал заложником гайдаевского образа, и хотел поскорее от него отвязаться. Как стало понятно позже, беспокойства Демьяненко были небезосновательны:
- Актер пробовал себя в множестве театральных постановок, и в кинолентах, но всегда в нем видели только Шурика.
- Профессиональная невостребованность спровоцировала проблемы с сердцем, из-за чего актер прожил недолго.
Если с уже знакомыми героями Гайдай определился быстро, то исполнительницу роли Нины режиссеру удалось найти не сразу. Пробовались Лариса Голубкина, Анастасия Вертинская и Наталья Кустинская. Все трое были звездами кино, а режиссеру нужно было «свежее лицо».
Ассистент Гайдая подсказал, что на Одесской киностудии успешно работает талантливая, но еще малоизвестная актриса Наталья Варлей. На пробах Гайдай попросил ее сняться в купальнике (довольно смело для тех времен), и актриса, не стесняясь, выполнила условие. В итоге Варлей утвердили на роль, но озвучила Нину опытная Надежда Румянцева. Зато трюки в фильме актриса выполнила самостоятельно.
Фильм вышел на экраны 3 апреля 1967 года. В те годы многие относились к комедиям Леонида Гайдая, как к фильмам-однодневкам. Взыскательная публика не считала Леонида Иовича режиссером-классиком. Да и сам он говорил, что внукам его фильмы не будут интересны. Однако время все расставило по своим местам.
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