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Замена Моргунова, прощание с троицей и обреченность Шурика: факты о фильме «Кавказская пленница»

Замена Моргунова, прощание с троицей и обреченность Шурика: факты о фильме «Кавказская пленница» (5 фото)

Автор:
15 марта 2021 22:09
Метки: актеры   история фильма   кино   
679
5

55 лет назад – в 1966 году в городе Алушта на южном берегу Крыма Леонид Гайдай провел съемки одного из своих самых известных фильмов – комедии «Кавказская пленница». Зритель воспринял этот фильм, как очень удачный вымысел, а ведь в основе сюжета лежала почти настоящая история, веселой которую назвать нельзя.

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Метки: актеры   история фильма   кино   
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18k
Alf 2 часа назад
Если попробовать подсчитать сколько раз, за всю жизнь я его смотрел... В 1967 году, когда выпустили фильм на экраны страны я ещё только пошёл в первый класс.
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Вадим Дёмушкин Час назад
фильм не стал для троицы последним - они снялись у Карелова в классной комедии "семь стариков и одна девушка"
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