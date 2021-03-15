В итоге режиссер зарекся больше снимать эту троицу, и свое слово сдержал. В ряде сцен с участием Бывалого, на дальних планах и съемках со спины этого персонажа играет вовсе не Моргунов, а дублер. Это связано с тем, что Гайдай хотел как можно реже видеть исполнителя роли на съемках. Евгения Александровича к тому моменту хотели отправить в Москву. Когда он понял, что работать с ним не будут, то пришел к Гайдаю и буквально вымолил у него прощение.

Александр Демьяненко получил роль Шурика без проб по понятным причинам – другого Шурика страна не знала, и знать не хотела. Однако играл своего персонажа актер без всякого вдохновения. К этому времени один из самых перспективных киноактеров 60-х годов в СССР (вспомните Диму Горина и еще несколько героев в исполнении Демьяненко) понял, что стал заложником гайдаевского образа, и хотел поскорее от него отвязаться. Как стало понятно позже, беспокойства Демьяненко были небезосновательны: