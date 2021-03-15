Умные и забавные коровы

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Коровы наряду с обезьянами, слонами, свиньями, собаками, воронами и дельфинами стабильно входят по разным рейтингам в 10-ку самых умных животных.
Эти безучастные, на первый взгляд животные, на самом деле обладают впечатляющим умом. Ученые выяснили, что коровы – очень развитые и умные млекопитающие, способные на различные мыслительные процессы.
Кроме того, коровы еще и весьма эмоциональные животные, проявляющие очень широкий спектр чувств, включая переживание за свое будущее. Исследователи были поражены, когда заметили, что коровы умеют дружить и враждовать, совсем как люди.
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Коровы – чрезвычайно социальные создания. Они не любят быть одинокими. Поэтому, если корова изолирует себя, она либо плохо себя чувствует, либо собирается родить. Здоровые животные любят общение с соплеменниками.
У коров есть достаточно развитый язык общения между соплеменницами и соплеменниками. Общаясь, они могут учиться друг у друга. Например, если стадо пасется на территории, огороженной забором, по которому пропущен ток, коровы быстро это поймут. Если хотя бы одна из них дотронется до ограды, остальные ни за что не попробуют повторить ее ошибку.
А вот к красному цвету, как коровы, так и быки абсолютно индифферентны. Органы зрения коров и быков вообще не способны распознать этот цвет и большинство его оттенков. Так что, действия с красной тряпкой (мулетой) тореадора на корриде призваны произвести впечатление в первую очередь на публику, но никак не на быка. Быка раздражают провоцирующие действия тореадора и мелькание ткани. Цвет здесь вообще не при чем.
Недаром в Индии коровы считаются священными животными. Вы запросто можете угодить в тюрьму за убийство или ранение коровы. Индуистские народы считают, что коровы святы, и не употребляют их мясо в пищу. Отправляясь в Индию, не надейтесь полакомиться местными блюдами из говядины – в национальной индийской кухне их попросту нет.
Авторский пост
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