Умные и забавные коровы

А вот к красному цвету, как коровы, так и быки абсолютно индифферентны. Органы зрения коров и быков вообще не способны распознать этот цвет и большинство его оттенков. Так что, действия с красной тряпкой (мулетой) тореадора на корриде призваны произвести впечатление в первую очередь на публику, но никак не на быка. Быка раздражают провоцирующие действия тореадора и мелькание ткани. Цвет здесь вообще не при чем.