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Умные и забавные коровы

Умные и забавные коровы (6 фото)

Автор:
15 марта 2021 17:45
Сообщество : Животные
Метки: быки   животные   коровы   
843
6
Коровы наряду с обезьянами, слонами, свиньями, собаками, воронами и дельфинами стабильно входят по разным рейтингам в 10-ку самых умных животных.
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Метки: быки   животные   коровы   
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10  комментариев
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14k
Мария Коненкова 6 часов назад
Коровы умницы! Одно их любопытство и музыкальность чего стоят. Кто сказал, что они глупые?
Ссылка www.youtube.com
Ссылка www.youtube.com
Ссылка www.youtube.com
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6k
Serjio 2 часа назад
"в 10-ку самых умных животных"
То что коровы не выступают в цирке говорит о многом...
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−2
олег 3 часа назад
33 коровы. стих родился новый,
Как стакан парного молока...
Щас бы молочка парного...
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3k
Кистень олег 2 часа назад
Парное? Фууу! Пробовал в детстве. Не пошлО. Охлаждённое-да! Трескал помногу.
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45k
Daniel Rumiantsev 5 часов назад
тупее коров только хомяки. хотя да, социальные и ласковые (не все)
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533
sedoisever Daniel Rumiantsev 5 часов назад
Не только. Ну... Судя по всему.
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7k
Предпенсионер 64 Daniel Rumiantsev 4 часа назад
Ничего Вы, батенька, в коровах не понимаете!!!!
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3k
Денис Колосов 6 часов назад
Блин, классные животины, но вкусные заразы-)
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30k
Минчанин Денис Колосов 2 часа назад
Не, свинина и умней, и вкусней:)
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