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Где и как лечились раненные во время ВОВ

Где и как лечились раненные во время ВОВ (8 фото)

Автор:
15 марта 2021 16:14
Метки: война   медицина   факты   
891
8

Как-то в одной из статей я рассказывалось, что боец провоевавший год на фронте, был трижды ранен – два легких ранения и одно тяжелое. Тут же появился некий тролль-комментатор, который усомнился в этом факте – как три ранения за год? А не врет ли аффтор. Три ранения за год это ведь слишком много и нереально! Судят по нынешним, современным меркам – на любое ранение необходимо лечение в несколько месяцев, а то и полгода, да плюс полгода или год реабилитации.

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Метки: война   медицина   факты   
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Андрей 4 часа назад
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VL 11 минут назад
Мамулечка моя работала в эвакогоспитале медсестрой, лаборантом в 42-44 гг. до расформирования госпиталя. Чем и горжусь.
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Прораб Полчаса назад
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TirAn 3 часа назад
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