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Крупнейшая авиакатастрофа в США: 273 жертвы из-за нарушения регламента ТО

Крупнейшая авиакатастрофа в США: 273 жертвы из-за нарушения регламента ТО (6 фото)

Автор:
15 марта 2021 13:37
Метки: авиакатастрофа   история   факты   
1941
6

Спустя 42 года эта катастрофа остается крупнейшей в истории США: лайнер DC-10 с 271 человеком на борту рухнул на трейлерный парк возле Чикаго спустя полминуты после взлета. DC-10 и раньше попадал в трагичные сводки, однако на этот раз причиной был не просчет инженеров: почти 300 человек погибли из-за желания механиков чуть упростить себе работу — отступить от регламента и сделать ремонт не как надо, а как удобно.

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Метки: авиакатастрофа   история   факты   
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10k
Максим 6 часов назад
прикольно, вчера и сегодня все кремлеботы как сговорились и на ютубе начали рассказывать про плохие американские самолеты и загнивающую западную авиацию,про катастрофы их
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2k
Виталий Касандров Максим 5 часов назад
Эти сволочи еще и канал Дискавери выкупили, и на нем организовали целые циклы передач про катастрофы самолетов США.
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723
Сергей Дусаков 2 минуты назад
Капец, во время СССР, ремонтом так занимались.
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1k
Daemonkin 3 часа назад
Короче, от людей никуда не сныкаешься. Где угодно до тебя доберутся. В крайнем случае - уронят самолет. Человеческий фактор.
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8k
Владимир 5 часов назад
Ссылка youtube.com
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3k
au3 5 часов назад
"В результате предкрылки, необходимые для увеличения подъемной силы на малой скорости, начали убираться. При этом с правой стороны повреждений не было, и механизация была выпущена. Такая ситуация привела к дисбалансу и сваливанию, из которого самолет на столь малой высоте вывести невозможно."

Свалился он не из-за дисбаланса. А потому что по инструкции пилот уменьшил тягу оставшихся двигателей, не подозревая о том, что левые предкрылки убираются и тягу надо было увеличивать.
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