DC-10 был немного меньше Boeing 747 и получил три двигателя вместо четырех. Расход топлива в те годы не был существенной проблемой, но все же три двигателя будут всяко экономичнее четырех, и это можно записать в число преимуществ DC-10. Почему тогда уже не два, но особо мощных? В семидесятые действовало требование безопасности относительно рейсов через океан: совершать такие перелеты могли только лайнеры с количеством двигателей не менее трех. А выпускать широкофюзеляжный самолет, который не может пересекать Атлантику, никто не стал бы. Лишь через десять лет, в 1981-м, Boeing 767 станет первым самолетом с двумя двигателями, которому разрешат полеты с пунктом назначения по другую сторону океана.

Сам по себе DC-10 нельзя назвать удачным: спустя всего три года после начала эксплуатации случилась крупная катастрофа — во Франции разбился лайнер Turkish Airlines, погибло 346 человек. Выяснилось, что конструкция багажной двери имела серьезный изъян, из-за чего ее могли закрыть не до упора. В полете дверь не выдерживала давления и распахивалась, приводя к сильным разрушениям. Кроме катастрофы во Франции, были и другие инциденты, связанные с дверью. Но этот недостаток устранили, и в остальном проблем DC-10 не доставлял.

31 секунда

25 мая 1979 года DC-10 авиакомпании American Airlines вылетал из Чикаго в Лос-Анджелес. Экипаж в кабине состоял из трех человек: DC-10 еще относился к самолетам с бортинженером, хотя узкофюзеляжный Boeing 737 уже тогда показал, что достаточно двоих человек в кабине. Бортинженер и оба пилота — ветераны American Airlines: командир Уолтер Лакс работал пилотом 28 лет и налетал 22,5 тыс. часов, у второго пилота Джеймса Дилларда был налет за 9 тыс. часов, а у бортинженера Альфреда Удовича — за 15 тыс. Помимо них, экипаж насчитывал десятерых бортпроводников. На борт поднялось 258 пассажиров.

Самолет начал разбег по полосе и достиг скорости примерно в 320 км/ч. Практически одновременно с отрывом переднего шасси от полосы в кабине услышали глухой удар. Лайнер должен был взлетать в любом случае, остановиться до конца полосы он уже не успел бы. В кабине поняли, что случилось что-то серьезное, поскольку тяга в левом двигателе полностью пропала. Однако пилоты не знали, насколько на самом деле критична их ситуация: удар, который они услышали, произошел в результате отрыва левого двигателя вместе с пилоном (креплением) от крыла. Двигатель подбросило вверх, он ударился о крыло, разрушив электрику с гидравликой механизации крыла, и остался на полосе.