Итак, 8-летняя модель и блоггер Милана Маханец объявила, что встречается с 13-летним блогером Павлом Паем. В феврале обеспеченные "влюблённые" арендовали квартиру, чтобы снимать там видео для своих соцсетей. У них, кстати, в "Инстаграме" и "Likee" миллионы подписчиков.