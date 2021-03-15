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Ради хайпа: родители разрешили сожительствовать 8-летней девочке и 13-летнему мальчику

Ради хайпа: родители разрешили сожительствовать 8-летней девочке и 13-летнему мальчику (10 фото + 1 видео)

Автор:
15 марта 2021 10:53
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Украина   дети   киев   любовь   подростки   слава   
3192
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Кто-то в 8 лет играет в куклы, а в 13 – бьёт крапиву, но это не про украинских блогеров. Ребята ощущают себя взрослыми и ведут недетский образ жизни.

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Метки: Украина   дети   киев   любовь   подростки   слава   
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47  комментариев
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695
Шурман 4 часа назад
Млять куда катится этот мир .
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10k
Великий Кормчий 6 секунд назад
Так это же украина!
Там нормальных людей с 2014 года не осталось!
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7k
DumDum 4 минуты назад
Молодцы, идут с опережением графика. Через полгода-полтора - беременность, через два-три - развод и разочарование в жизни. Через четыре что? Суицид?
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12k
Toxictofa 8 минут назад
То что родители и дети дебилы конченные, это уже понятно.
Но я бы хотел знать - а где наша з.л.о.е.б.у.ч.а.я ОПЕКА???
Или у них негласный приказ, забирать детей только из нормальных и малообеспеченных семей???
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977
Max Toxictofa Минуту назад
Там типа обе стороны разрешили.
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60
dev null 8 минут назад
Это Украина...
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10k
Artem 22 минуты назад
Ради хайпа: родители разрешили сожительствовать 8-летней девочке и 13-летнему мальчикуПосмотреть
Ради хайпа: родители разрешили сожительствовать 8-летней девочке и 13-летнему мальчику
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167
Chaim Kushnir Полчаса назад
Родителей в тюрьму , детей - в другую семью на перевоспитание. Сурово, но иначе у нас , как на западе, через несколько лет магазины "юный трансгендер" начнут открываться
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3k
aleksei Час назад
Деньги не пахнут, я так понимаю через пару лет они сношаться на камеру начнут
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28
Leon Rom aleksei Полчаса назад
вариант проституции... Ведь и так многие мелкие уже трахаются а тут можно бабки нехилые поднять, даже если и не стоИт.
А их предков (именно так) уже нужно привлекать по статье совращения малолетних!
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
12k
5k
Indeka Час назад
Мы в больнице лежали, там цыганка с ребенком лежала, её выдали замуж в 15 лет, а мужу в то время было 13 лет. А моему сыну скоро 11 лет будет, я ему предлагала тоже невесту поискать ))) он это все всерьез воспринимает, визжит не надо ему никаких невест)))
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1k
Ян Баян Час назад
Ипанаты родители, делают ипанатами детей.
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3k
Мистер Фикс Час назад
А сколько мамаш снимают эpoстримы со своими детьми...
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1k
Андрей Час назад
а не в курсе на порнохабе у них где страничка ?
друг спрашивает
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3k
Мистер Фикс Андрей Час назад
Думаю, твой друг педобир очень рискует
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4k
Станислав Час назад
Либо через 3 года его посадят за педофилию, либо она пойдет к другому сопляку, а потом уже как Настя Рыбка - какой-нибудь миллионер, шантаж, ну вы в курсе.
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55k
Racer777 2 часа назад
Родители - больные уроды.
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846
Александр 2 часа назад
После таких новостей хочется второго потопа или ядерной войны... Чтоб все здохли, земля начала всё с самого начала.... Больные ублюдки..это я про родителей....
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1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
да и хрен бы с ними ...
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4k
Бу 3 часа назад
[мат]
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22k
Владимир 3 часа назад
Эскортница и педераст..
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6k
klop 3 часа назад
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1k
Pogost 3 часа назад
Окно Овертона в действии....пойду почищу огнемет...
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