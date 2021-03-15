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Кто-то в 8 лет играет в куклы, а в 13 – бьёт крапиву, но это не про украинских блогеров. Ребята ощущают себя взрослыми и ведут недетский образ жизни.
Итак, 8-летняя модель и блоггер Милана Маханец объявила, что встречается с 13-летним блогером Павлом Паем. В феврале обеспеченные "влюблённые" арендовали квартиру, чтобы снимать там видео для своих соцсетей. У них, кстати, в "Инстаграме" и "Likee" миллионы подписчиков.
Недавно у них был челлендж, во время которого они провели 24 часа прикованные цепочкой друг к другу.
У девочки и её матери в инстаграме отключены комментарии, но это не мешает пользователям "Инстаграма" выливать двойной негатив в соцсети Паши.
Немного видео из соцсетей детей. Не для слабонервных взрослых:
Интересно, что мама Миланы во всем поддерживает детей и создаёт как можно больше шумихи вокруг ситуации.
И если подростки комментируют посты "влюблённых" с большим умилением, то взрослые просто не сдерживают эмоций от этой парочки.
После просмотра соцсетей этих детей у меня в голове только одна фраза: "Остановите Землю – я сойду".
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Там нормальных людей с 2014 года не осталось!
Но я бы хотел знать - а где наша з.л.о.е.б.у.ч.а.я ОПЕКА???
Или у них негласный приказ, забирать детей только из нормальных и малообеспеченных семей???
А их предков (именно так) уже нужно привлекать по статье совращения малолетних!
друг спрашивает