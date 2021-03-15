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Подборка интересных и красивых фотографий с просторов интернета
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Авторский пост
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Метки: настроение позитив фото
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- Нету?
- Ну как будет сообщите, убедится хочу, что законы Дарвина еще работают и потомства не будет.
Наши давно бы сами перекувыркнули и поставили на место ровно.