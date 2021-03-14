Автор:
14 марта 2021 22:36
Подборка интересных исторических ретро фотографий из прошлого
Джон Кеннеди и Дуайт Эйзенхауэр во время Карибского кризиса. 1962 год
Советский космонавт работает в открытом космосе
Брижит Бардо во всей красе
Закрытие олимпиады-80. Ещё немного и мишка улетит. Народ плакал
Деревянные игрушки и педальный конь. У каждого поколения своё детство
Горе. Макдональды гуляли вдоль пляжа, пока их сын Майкл играл поблизости, и не заметили, что его унесли волны. 1955 год
Так начиналась останкинская телебашня 1966 год
Магазин в Грузии. Сулугуни лежит...
Полицейский Морс Куллинан и двухлетний Аллен Уивер во время парада в китайском квартале Вашингтона. Полицейский предупредил мальчика, чтобы тот не подходил слишком близко к драконам, и именно в этот момент их поймал в свой объектив фотограф 1958 год
Тренировка собаки-подрывника танков. Одноразовые собачки были. Жалко пёсиков
Сальвадор Дали и Коко Шанель, 1938 год
Свадьба 90 летнего нефтяного магната Дж.Говарда Маршала и 27 летней супермодели Анны Николь Смит в 1994 году
Норма Джин Бейкер. Точнее уже Мэрилин Монро
Очередь за куревом СССР, 1990 год
Работяги. Большой, малый и старый
Фотография сделана во время забастовки рабочих на заводе Ford в 1941 году
ББ. Как револьвер то держит. 1968 год
Пицца хат в Москве. "Весёлые"90-е
Линия по сборке радиоприёмников, конец 40-х
При посадке на а/носец порвался аэрофинишёр. Пилот выжил
Софи Лорен во время фотосессии
Один из первых жёстких дисков. Объём 5мб. Выпущен в 1956 год
Вибрирующий бюстгальтер для укрепления женской груди, 1971 год
На съёмках фильма "Леон", 1994 год
Красота требует жертв, 1964 год
GoPro 1962 года, Монте–Карло
Последняя принцесса Египта Фавзия Фуад, Тегеран, 1940–е
Москвич-2139 «Арбат» мог стать первым советским семиместным минивэном
Фанатки Виктора Цоя, СССР, 1990 год
Тесты системы катапультирования, США, 1963 год
Mercedes-Benz на дороге советской деревни, 1941 год. Это вам не по Европе с маршами разъезжать! Тут даже природа против
Офицер японской армии Гайши Нагаока, 1920 год
Марадона, Пеле и Платини, 1988 год
Самый красивый образ Моники Беллуччи, 2000 год
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А ведь было и вот так...
https://zen.yandex.ru/media/5samyh/zachem-v-90e-prodavali-banki-s-okurkami-5f2e7bc442138d6cc90967d3https://zen.yandex.ru/media/5samyh/zachem-v-90e-prodavali-banki-s-okurkami-5f2e7bc442138d6cc90967d3