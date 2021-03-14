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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
14 марта 2021 22:36
Метки: история   ретро   фото   
608
40
Подборка интересных исторических ретро фотографий из прошлого
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Метки: история   ретро   фото   
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1k
satra 5 часов назад
Фавзия Фуад очень на Виивьен Ли похожа
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3k
Убийца Прохиндеев 2 часа назад
В СССР не было очередей за куревом. 1990 - это сраная "перестройка" и приход к власти жлобов и воров
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11k
поручик Ржевский 3 часа назад

А ведь было и вот так...
https://zen.yandex.ru/media/5samyh/zachem-v-90e-prodavali-banki-s-okurkami-5f2e7bc442138d6cc90967d3https://zen.yandex.ru/media/5samyh/zachem-v-90e-prodavali-banki-s-okurkami-5f2e7bc442138d6cc90967d3
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