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Небольшая подборка фотографий с комментариями, которые помогут нам ненадолго вернуться в детство.
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Авторский пост
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Метки: детство ностальгия фото
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И заброшенных машин не припомню в 70-х: они, видимо, растаскивались автовладельцам на запчасти, а потом пионерами на металлолом.