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Вспомним детство

Вспомним детство (35 фото)

Автор:
13 марта 2021 20:53
Метки: детство   ностальгия   фото   
1597
35
Небольшая подборка фотографий с комментариями, которые помогут нам ненадолго вернуться в детство.
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Метки: детство   ностальгия   фото   
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21  комментарий
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
С продуктами было плохо, конечно, но не до такой степени, чтобы представлять, что ем)))
И заброшенных машин не припомню в 70-х: они, видимо, растаскивались автовладельцам на запчасти, а потом пионерами на металлолом.
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16k
Ego sum qui sum Минуту назад
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66
阿鋒 37 минут назад
Димон, жги дальше!
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10k
Агент Безопасной Национальности 44 минуты назад
Выплавляли свинец и отливали пистолетики и свинчатки...Ээээх, детство
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17k
Andrey 53 минуты назад
Комментарий к фото
Скорее мультиварка.
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17k
Andrey 53 минуты назад
Комментарий к фото
Копец, я думал она с ноутбуком идет...
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17k
Andrey 54 минуты назад
Комментарий к фото
Звездочка очень охрененная косметика.. Только после использования обязательно плачешь.. Такая, с*ка, дорогая была...
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1k
WasBlind 57 минут назад
Спасибо автору, сижу теперь и рыдаю...
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12k
Yasen_Perec Час назад
Свинцовая пластина из автомобильного аккумулятора.
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12k
Yasen_Perec Час назад
Междугородний (который справа), стоил 15 копеек.
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27k
Франц Лефорт 2 часа назад
На 9-м фото хлопушка!
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442
Старичок 2 часа назад
Комментарий к фото
хлопушка
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4k
fin4all 2 часа назад
Зачем хранить? Я этим пользуюсь и дочку привлекаю. Вот буквально сегодня ходили на ВДНХ фотографировали, завтра будем пленку проявлять, а в следующие выходные печатать.
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35k
Бабай fin4all Час назад
Раньше это было не сильно дешевое увлечение, и сейчас снова стало - где купить и сколько стоят расходники страшно представить.
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5
сергей костромин 2 часа назад
Спасибо за пост.
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3k
Tuskub 2 часа назад
Компилированный пост современной школоты...
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阿鋒 Tuskub 39 минут назад
При чем тут школота? Школота вся в тик-токе и инсте :)
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Комментарий к фото
На южную Германию похоже. Нормальные каникулы, в принципе))
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6k
Majul 2 часа назад
Его зовут Алексей Пажитнов, кто такой Алексей Пажитов?
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Majul 2 часа назад
Представляли что едим? Зачем сидя в заброшенной машине думать о еде?
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