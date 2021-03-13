Как изменились актеры фильма «ДМБ»

«ДМБ» - культовый отечественный фильм, который сразу ушел в народ. Он ценится до сих пор за юмор и те диалоги между героями картины, которые уже давно разошлись на цитаты, став афоризмами. С момента выхода фильма в свет прошло уже более 20 лет и самое время взглянуть на то, как изменились актеры, исполнившие роли в одной из главных армейских комедий.
Исполнивший роль Геннадия Бобкова, который многим запомнился прозвищем «Пуля», Петр Коршунков принял участие и в последующих частях «ДМБ». Он активно играл в Московском театре и считался перспективным актером, пока его карьеру не загубил один неприятный инцидент. В 2009 году Петра задержали правоохранительные органы, а в феврале следующего года ему дали два года условно. После этого актер стал появляться в кино все реже и реже, получая лишь второстепенные роли.
Станислав пробовал себя в кино с 1995 года, но только через пять лет, когда на экраны вышла комедия «ДМБ», к нему пришла популярность. Образ добродушного Анатолия Пестемеева или же «Бомбы» полюбился зрителям с первых минут. После он удачно попал в сериал «Каменская», но для широкой аудитории ныне известен по своей роли в ситкоме «Воронины». Фильмография у Станислава внушительная, на его счету очень много интересных проектов, среди которых «Турецкий гамбит», «Параграф 78» и «Метро».
Рядовым по прозвищу «Штык» начал свою карьеру Михаил. После успеха первой части, он снялся в продолжении, но в кино более не возвращался, с головой уйдя в автомобильную журналистику. Сейчас он успешный блогер, является одним из трех главных ведущих автомобильного шоу «Топ Гир. Русская версия», а также занимает должность главного редактора сайта Drive.ru.
Роль каптера Геры исполнил сам режиссер проекта Роман Качанов. Когда фильм вышел в прокат и сыскал свой успех, он отошел от актерства и в продолжении истории больше не появлялся. С тех пор Качанов подарил миру такие фильмы как «Неваляшка», «Арье» и «Даун Хаус», которые вместе с «ДМБ» по различным статистическим опросам входят в 100 лучших фильмов всех времен на русском языке.
Охлобыстин не только вжился в роль особиста, он еще и написал сценарий к фильму. Как и режиссер Качанов, в продолжении он участия принимать не стал, но на этом его карьера, как известно, не закончилась.
Будучи личностью неординарной Иван побывал в роли священника в РПЦ, но все же запомнился всем ярким образом Быкова в нашумевшем сериале «Интерны». Охлобыстин продолжает активно сниматься в кино, в числе последних проектов с его участием фильмы: «Холоп», «Полярный» и «Дикая лига».
На счету Сергея более 75 ролей в кино. Он начал свою карьеру еще с 1990-го года и продолжает регулярно появляться на экранах. После участия в «ДМБ» его можно было видеть в «Возвращении Турецкого», в двух частях «Антикиллера» и в сериале «Молодежка».
Будучи режиссером, Сергей Арцибашев не так часто появлялся в кино, но при этом снялся во всех частях «ДМБ», исполнив роль невероятно активного прапорщика. Большую часть своей жизни он посвятил театру. Его спектакли из года в год побеждали и завоевывали Государственные премии. Сам же Сергей в 2005 году был удостоен звания Народного артиста Российской Федерации. Скончался в 2015 году от онкологического заболевания.
Михаил родился в семье актеров и пошел по стопам родителей, дебютировав в кино в фильме «ДМБ». После отметился ролью в очередной картине Романа Качанова «Даун Хаус» и культовом сериале «Бригада». Всего на счету актера, который активно снимается до сих пор, более 80 различных фильмов, от комедий до драм, среди которых: «Братья Карамазовы», «Кандагар», «Ржевский против Наполеона».
Известный литовский актер Юозас Будрайтис даже не думал связывать свою жизнь с кинематографом, пока ему не посоветовали на третьем курсе его друзья попробовать себя в кино. Он рискнул, и это стало первым шагом в его длительной яркой карьере. Российским зрителям он запомнился в первую очередь по «ДМБ». Сейчас, несмотря на свои 80 лет, Юозас, хоть и редко, но продолжает сниматься. Последним с его участием вышел нашумевший сериал «Ход королевы».
Образ добродушного парня за Алексеем Паниным закрепился после его роли Пыса – солдата из «ДМБ». Этот фильм и открыл ему двери в большое кино, подарив возможность сняться в культовых «Жмурках» Балабанова и в популярном сериале «Солдаты». В последний раз Панин снимался в 2016 году и более на экранах не появлялся. Причиной всему – провокационные ролики с его участием, которые испортили мнение об актере.
В «ДМБ» Владимир получил не самую приметную роль – стюарда на теплоходе, но до этого он уже был известен. С юного возраста актер снимался в «Ералаше». После был длительный перерыв, пока Роман Качанов не позволил Владимиру сняться в его фильме. «ДМБ» дал разгон карьере Сычева, и она вновь пошла вверх, сначала эпизодическое появление в сериале «Дальнобойщики», участие в «Бумере». Мощная волна популярности захлестнула Владимира, когда вышел в свет сериал «Физрук», в котором он исполнил одну из главных ролей. Ныне Сычев один из самых востребованных актеров в России.
Авторский пост
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- Какие такие убеждения?
- Мы веруем в господа нашего Гавинду, а он нам в людей стрелять не велит.
- Всё, вы нам подходите, и Гавинда ваша ничего, жутковато, но ничего. И стричь вас опять же не надо, Да и люди вы, видать, выносливые, 4 часа Хари Кришна орать - не каждый сдюжит... Пойдете в химвойска....
Качанов рассказывал как был задуман фильм-все неизвестные тогда актеры, потом благодаря этому фильму получили путевку в жизнь)) и выражения фразами-которые на 99% ушли в народ)))
Кому интересно найдите в интернете.
А вот они денечки!!!