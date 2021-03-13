Как изменились актеры фильма «ДМБ»

Охлобыстин не только вжился в роль особиста, он еще и написал сценарий к фильму. Как и режиссер Качанов, в продолжении он участия принимать не стал, но на этом его карьера, как известно, не закончилась.

Будучи личностью неординарной Иван побывал в роли священника в РПЦ, но все же запомнился всем ярким образом Быкова в нашумевшем сериале «Интерны». Охлобыстин продолжает активно сниматься в кино, в числе последних проектов с его участием фильмы: «Холоп», «Полярный» и «Дикая лига».