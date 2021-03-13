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Как изменились актеры фильма «ДМБ»

Как изменились актеры фильма «ДМБ» (12 фото)

Автор:
13 марта 2021 16:13
Метки: актеры   история фильма   кино   
1572
12

«ДМБ» - культовый отечественный фильм, который сразу ушел в народ. Он ценится до сих пор за юмор и те диалоги между героями картины, которые уже давно разошлись на цитаты, став афоризмами. С момента выхода фильма в свет прошло уже более 20 лет и самое время взглянуть на то, как изменились актеры, исполнившие роли в одной из главных армейских комедий.

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Метки: актеры   история фильма   кино   
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10k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
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14k
Жупел - Кипучая сера 15 минут назад
- у нас убеждения.
- Какие такие убеждения?
- Мы веруем в господа нашего Гавинду, а он нам в людей стрелять не велит.
- Всё, вы нам подходите, и Гавинда ваша ничего, жутковато, но ничего. И стричь вас опять же не надо, Да и люди вы, видать, выносливые, 4 часа Хари Кришна орать - не каждый сдюжит... Пойдете в химвойска....

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7k
kaboza 21 минуту назад
злодеи...ща пересматривать в сотый раз под 150...
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7k
Андрей А 46 минут назад
Недавно смотрел ДМБ-20 лет, на встречу к Качанову пришли только безработный Петр Коршунков (мои большие к нему симпатии) и ипанутый Панин.
Качанов рассказывал как был задуман фильм-все неизвестные тогда актеры, потом благодаря этому фильму получили путевку в жизнь)) и выражения фразами-которые на 99% ушли в народ)))
Кому интересно найдите в интернете.
А вот они денечки!!!

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19k
shevanez Час назад
Оба актера после “ДМБ” продолжили свою карьеру в кино, театре и на телевидении. Мисак Геворкян часто снимается в сериалах, Владимир Майсурадзе получил в 2007 году звание заслуженного артиста России и работает в московском “Театре Луны”
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1k
Пачо Эррера shevanez 3 минуты назад
Это не Джамшут с Нашей Наши?
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29k
Головасыр коричнештанник Час назад
надышаться можно только ветром )
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19k
shevanez 2 часа назад
Владимир Шаинский. Александр Белявский. Виктор Павлов. Александр Дедюшко. К огромному сожалению, их нет с нами.
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12k
Алан 2 часа назад
А я помню "ДМБ 91" . Снимался студией "Человек и Время"
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42k
Цыц тут у меня 2 часа назад
А про Павлова не надо писать? Типа, и так все знают?
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10k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
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10k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
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13k
куджо 2 часа назад
Фон Дитрих в Щит и меч, хотел было сказать я, забыв что сейчас такое не смотрят.. Ну значит его известная роль в ДМБ, а юатю вообще забыли, автор статьи сопляк конечно. Павлова забыть....
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18k
Nik куджо 12 минут назад
Ну ещё "Два товарища" можно вспомнить...
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4k
CruelAsm куджо 6 минут назад
Ещё Время-не-ждёт.
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