Гайдай решил отказаться от мысли снять фильм «12 стульев», но Данелия неожиданно уступил право экранизации, сказав, что уже «переболел» этой идеей. После этого Гайдай долго работал над сценарием, но начальство, прочитав рукопись, почитав рукопись, решило, что работал у режиссера и сценариста вышла несмешной, поэтому фильм зритель не примет.

В резюме на сценарий было написано, что фильм Гайдая предполагает монотонное чередование длинных эпизодов, которые необходимо сократить. К тому же чиновники считали, что такому фильму нужен яркий социальный посыл. Но режиссер не стал отчаиваться, потому что главным для не него само разрешение на экранизацию «12 стульев».