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Утешение для Никулина и напрасное испытание для Пуговкина: как Гайдай снимал «12 стульев»

Утешение для Никулина и напрасное испытание для Пуговкина: как Гайдай снимал «12 стульев» (10 фото)

Автор:
13 марта 2021 14:54
Метки: актеры   история фильма   кино   
525
10

Леонид Гайдай несколько лет мечтал экранизировать роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев», но по разным обстоятельствам воплотить идею в жизнь не получалось.

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Метки: актеры   история фильма   кино   
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7  комментариев
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31k
семён 2 часа назад
Как правило, киноведами, сиречь кинокритиками, становятся те, кто в мире кино не смог сделать ничего путного...
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33k
AE 48 минут назад
Существует еще американский фильм 12 стульев.
Слабый, но одна шутка мне там очень запомнилась:
кадр, в кадре появляется указатель улицы
на нем написано
"Улица
Ленина,
Сталина,
Троцкого"

и "Троцкого" зачеркнуто
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3k
Альтиплано Час назад
Из всех БЕНДЕРов самый лучший (ИМХО) - Сергей Юрский.
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33k
AE Альтиплано 58 минут назад
Согласен
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13k
seller-k Час назад
Димон, ты хоть читаешь этот бред? Кто рисовал эти буквы?
Ссылка www.youtube.com
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69k
Медведь. 2 часа назад
Отличный Фильм!..
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3k
Vladimir Lysikov 2 часа назад
Иногда этих "киноведов" хочется пнуть под одно место... что б "нюх по жизни"? т.е. берега не теряли.
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