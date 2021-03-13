Леонид Гайдай несколько лет мечтал экранизировать роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев», но по разным обстоятельствам воплотить идею в жизнь не получалось.
Сначала его опередил коллега Михаил Швейцер, который задумал тогда снять «Золотого теленка». Чуть позже Леонид Иович вернулся к своей идее, но тогда его опередил Георгий Данелия, получивший первоочередное право экранизации произведения Ильфа и Петрова.
Гайдай решил отказаться от мысли снять фильм «12 стульев», но Данелия неожиданно уступил право экранизации, сказав, что уже «переболел» этой идеей. После этого Гайдай долго работал над сценарием, но начальство, прочитав рукопись, почитав рукопись, решило, что работал у режиссера и сценариста вышла несмешной, поэтому фильм зритель не примет.
В резюме на сценарий было написано, что фильм Гайдая предполагает монотонное чередование длинных эпизодов, которые необходимо сократить. К тому же чиновники считали, что такому фильму нужен яркий социальный посыл. Но режиссер не стал отчаиваться, потому что главным для не него само разрешение на экранизацию «12 стульев».
На главную роль Остапа Бендера претендовало несколько известных актеров, которые буквально выстроились в очередь на пробы: Валентин Гафт, Евгений Евстигнеев, Андрей Миронов, Алексей Баталов, Никита Михалков и даже певец Муслим Магомаев.
Магомаев, впрочем, сам практически сразу отказался от роли, так как не считал себя человеком, одаренным драматическим актерским талантом. Самыми удачными оказались пробы Михаила Козакова, но утвердили на роль Владимира Высоцкого. Но актер сошел с дистанции через несколько дней съемок – у него случился сильный запой.
После этого Леонид Гайдай заявил, что Владимир Семенович хоть и талантливый артист, но абсолютно ненадежный человек, и пообещал никогда больше не работать с ним. После этого на роль Остапа Бендера утвердили Александра Белявского.
В первый день съемок решили разбить традиционную тарелку, но она осталась целой. Это знак, посчитал режиссер, но съемки все же начались. Когда Гайдай снял четверть всех сцен с Александром Белявским, он понял, что нужно было прислушаться к знаку судьбы и не торопиться со съемками – режиссер увидел, что Белявский совершенно не подходит на роль Бендера, тем более рядом с легко переигравшим его Сергеем Филипповым в роли Кисы Воробьянинова.
Кто-то из съемочной группы подсказал Леониду Иовичу, что в одном из провинциальных театров в постановке «Золотой теленок» Остапа Бендера бесподобно играет актер Арчил Гомиашвили. У него на счету было несколько фильмов и звание Народного артиста Грузинской ССР, но широкой публике он был не очень известен.
В итоге его Гайдай после споров с начальством и утвердил на роль «великого комбинатора». Правда, голос у Бендера в фильме не родной – персонажа озвучил актер Юрий Саранцев. На этот шаг режиссеру пришлось пойти из-за едва уловимого грузинского акцента Гомиашвили. Сам актер воспринял этот поступок режиссера как предательство, и несколько лет после выхода фильме не общался с режиссером. Дошло до того, что на мероприятиях они даже не здоровались.
Но в итоге Гайдай и Гомиашвили все-таки помирились. Когда режиссер Марк Захаров снял свою версию «12 стульев», автор предыдущей экранизации позвонил Гомиашвили и сказал: «включай телевизор, там сейчас будут показывать уголовное преступление».
Ненамного легче обстояли дела и с подбором актера на роль Кисы Воробьянинова. Сыграть этого персонажа у Гайдая мечтали Анатолий Папанов, Ростислав Плятт и Юрий Никулин.
Но режиссер изначально решил отдать роль Сергею Филиппову. У актера в тот период дела обстояли самым скверным образом: его выгнали из театра за увлечение горячительными напитками, в кино практически не снимали, к тому же врачи обнаружили опухоль мозга и с прогнозами не торопились.
Прямо во время съемок Филиппову сделали операцию по удалению опухоли, после чего съемки на несколько недель приостановили, но потом актер вернулся и отработал в полную силу.
Юрия Владимировича Никулина режиссер также решил не обижать и дал ему в фильме небольшую роль дворника.
Единственный, кто получил свою роль в фильме «12 стульев» без проб, был Михаил Пуговкин, которого утвердили на роль священника. Правда, и тут возникла проблема: актер перед каждой ролью брал благословение у верующей мамы. И тут он решил поступить также, но мама актера дала ему согласие далеко не сразу. Пришлось ждать пару недель, после чего женщина дала добро на роль сыну. Она сказала, что высмеивать алчного священника – не стыдно. Главное - не высмеивать веру.
Сначала эпизоды с Пуговкиным на скале снимали на натуре, но вышло не совсем эффектно, поэтому пришлось переснимать в павильонах «Мосфильма». Вышло гораздо лучше, да и сам актер признался, что в помещении ему играть гораздо комфортнее – нет ветра и страха высоты. Во время съемок на природе актер очень замерз и едва не заболел, потому он жалел, что все его мучения оказались напрасными.
Перед самым началом съемок оказалось, что найти подходящие стулья для фильма очень сложно. Нужна была по-настоящему раритетная мебель. Заказывать мебель пришлось в Объединенных Арабских Эмиратах. После съемок целыми остались четыре стула, которые режиссер выкупил к киностудии и поставил у себя в кабинете.
После выхода фильма «12 стульев» критики обратили внимание на сильную роль Сергея Филиппова, которую назвали «звездным часом» актера.
Однако сам фильм Гайдая удостоился разных оценок. Некоторые киноведы говорили, что этому творению известного режиссера не хватает свежести взгляда, новизны, изюминки, способной по-настоящему увлечь зрителя.
Источник:
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Слабый, но одна шутка мне там очень запомнилась:
кадр, в кадре появляется указатель улицы
на нем написано
"Улица
Ленина,
Сталина,
Троцкого"
и "Троцкого" зачеркнуто