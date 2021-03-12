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Алкопост на вечер этой пятницы

Алкопост на вечер этой пятницы (30 фото)

Автор:
12 марта 2021 22:01
Метки: Юмор   картинки   прикол   
1463
30
Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя

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Метки: Юмор   картинки   прикол   
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9  комментариев
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19k
ПаганецЪ 3 часа назад
Оно, конечно, плюс, однакожеж...
Товарищ Димон, ну почему, ПОЧЕМУ!!! пост появился уже после того, как всё выпито и магазины закрыты?!!
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7k
Andrei 2 часа назад
Не совсем работает, надо брать 1,981 л коньяка, или же 1,941 л водки, если день рождения в текущем году уже был, и 1,98 л коньяка или 1,94 л водки, если он ещё впереди.
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33k
Гёз Уленшпигель 2 часа назад
Чё т, как-то, не смешно в этот раз.
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3k
Maikie 3 часа назад
Димон Респект как всегда порадовал) )
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4k
Diesel 3 часа назад
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1k
Дмитрий Diesel 2 часа назад
Вы эта таво! Не умничайте тут! Тут вам не здеся!
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Diesel 3 часа назад
С этой? Пиво? Данунах, тут водка и не меньше!
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