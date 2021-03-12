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Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя
Авторский пост
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Товарищ Димон, ну почему, ПОЧЕМУ!!! пост появился уже после того, как всё выпито и магазины закрыты?!!