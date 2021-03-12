С малых лет обожаю весну – не раннюю с островками серого снега, слякотью и переменчивой погодой. А вот ту – майскую. С цветущими деревьями, первой зеленью, походом на демонстрацию в гольфах и сандалиях, а после шли в парк на аттракционы.
Мы становились перед кривыми зеркалами, пытаясь двигаться медленно и наблюдать за причудливым отражением. Потом приближали лицо к стеклу, строили рожицы и хохотали.
В нашем парке такой аттракцион назывался «Ветерок». Карусель, где на длинных цепях крепились трамвайные сиденья. Раскручиваясь, они поднимались достаточно высоко – такой себе советский экстрим.
Ветер в лицо, а ты пытаешься ногами дотянуться до приятеля, летящего впереди. Родители наблюдали за нами снизу, а мы, всякий раз сделав круг, старались увидеть их в толпе, чтобы помахать рукой.
Электрические машинки были обязательной частью программы. У меня был выбор: сесть рядом с отцом, но в качестве пассажира, или с мамой, но за руль.
Конечно, я предпочитал давить на педаль, представляя себя водителем гоночного болида. Ещё меня очень веселила надпись на билетах «Сталкивающиеся автомобили». В некоторых парках аттракцион именовался «Весёлой доро́гой»
Советская версия «американских горок» была настоящим экстримом. Если билеты на «цепочку» стоили 10 к., то за «Весёлые горки» нужно было выложить 20, поэтому из взрослых с нами в монорельсовом поезде ехал кто-то один.
Разгон был неспешный, на верхней точке состав почти останавливался, но потом с нарастающей скоростью спускался с горы под задорные визги катающихся.
На Лодочки мы ходили с Серёгой и его дедом. Тяжеленные механические качели раскачать двум худым мальчишкам было нереально, поэтому дедушка помогал сдвинуть эту глыбу. А потом уже мы «взлетали выше ели» под железный скрежет Лодочек.
В нашем парке аттракцион назывался «Сюрприз», а в народе его называли «Чёртово колесо» и пускали туда только после 14 лет. Катались на нём стоя, а центробежная сила удерживала катающихся на месте, когда колесо наклонялось на 65°.
В восьмом классе мы с друзьями решили испытать себя на прочность в этой «центрифуге».
После первого раза я вышел в полном восторге и чтобы козырнуть перед одноклассниками тут же взял ещё один билет. После второго захода я понял, почему это чудище так назвали – едва спустившись с аттракциона, мне стало очень нехорошо.
Это был мой самый любимый аттракцион, после машинок. Каркасная карусель с подвесными сиденьями с зонтиками. Разгонялась карусель со звуком реактивного самолёта. Затем центральная стрела приподнималась, подбрасывая катающихся вверх.
Мне так нравилось взмывать в небо и проноситься над верхушками деревьев!
А какие аттракционы нравились вам? Делитесь своими историями в комментариях.
Источник:
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В 2005 когда старшая пошла в первый "веселые горки еще работали", потом в парке Ленина все закрылось. В прошлом году начали реконструкцию но что там сделали не знаю, еще не был .