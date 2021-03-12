В нашем парке такой аттракцион назывался «Ветерок». Карусель, где на длинных цепях крепились трамвайные сиденья. Раскручиваясь, они поднимались достаточно высоко – такой себе советский экстрим.

Ветер в лицо, а ты пытаешься ногами дотянуться до приятеля, летящего впереди. Родители наблюдали за нами снизу, а мы, всякий раз сделав круг, старались увидеть их в толпе, чтобы помахать рукой.