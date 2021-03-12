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Веселые аттракционы в советских парках: что ушло в прошлое, а какие развлечения еще можно отыскать

Веселые аттракционы в советских парках: что ушло в прошлое, а какие развлечения еще можно отыскать (7 фото)

Автор:
12 марта 2021 20:50
Метки: СССР   аттракционы   детство   
1040
7

С малых лет обожаю весну – не раннюю с островками серого снега, слякотью и переменчивой погодой. А вот ту – майскую. С цветущими деревьями, первой зеленью, походом на демонстрацию в гольфах и сандалиях, а после шли в парк на аттракционы.

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Метки: СССР   аттракционы   детство   
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18  комментариев
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16k
Ego sum qui sum 11 часов назад
«Чёртово колесо»: так называли другой атракцион

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10k
Олегbl4 13 минут назад
Да в небольших городках все еще есть эти аттракционы. В Шадринске, по крайней мере, есть "Автодром", "Веселые горки". В Тюмени есть "Цепочки".
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2k
Виталий Касандров 50 минут назад
Лодочки были бесплатные качели, а все остальное платное но все равно не дорого . Я правда все этим (кроме автодрома конечно ) предпочитал тир .В 85 появился зал игровых автоматов .
В 2005 когда старшая пошла в первый "веселые горки еще работали", потом в парке Ленина все закрылось. В прошлом году начали реконструкцию но что там сделали не знаю, еще не был .
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3k
Сергей 2 часа назад
И все?? Детский сад..
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149k
☭Cheкаво☭ 3 часа назад
Самое счастливое детство было, чтобы там не говорила вонючая пропиндоская либерасня про "совок", этим самым они оскорбляют все детские воспоминания ребятишек повзрослевших, которые жили тогда.
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15k
sgb66 ☭Cheкаво☭ Час назад
Ссылка youtu.be
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51k
Похабыч 9 часов назад
Комната страха или ужасов, уже не припомню..
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51k
Похабыч 9 часов назад
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51k
Похабыч 9 часов назад
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4k
Ыукп 9 часов назад
Весёлые горки - это для детей. Для тех кто по-старше - супер 8.

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112
volvulus 10 часов назад
Еще были "Обезьянки" - огромные качели-клетки с закрывающейся дверкой, которые делали солнышко. Так же помню "Ботик" - длиннющая качель-лодка.
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3k
Сергей volvulus 2 часа назад
В сочи был такой )!!
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15k
sgb66 volvulus Час назад
В подростковом возрасте пытались раскачать такой в одиночку, не получилось ни у кого...
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3k
Свирепый Бамбр 10 часов назад
Кривые заркала не ушли никуда. Теперь это говнофильтры в мобилах.
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38k
Прораб 11 часов назад
Когда я был маленький (в начале 70-х), в Сокольниках был аттракцион "Бегунок" Тогда он казался мне чем то неимоверным, а сейчас... -

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