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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
12 марта 2021 08:45
Метки: Юмор   картинки   приколы   
3442
25
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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41  комментарий
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6k
Самка Хорька 2 часа назад
Комментарий к фото
Не. А вот любимая есть. Жила эта ложка у бабушки, к которой я ездила на лето, а потом досталась мне. И недавно узнала, что мои троюродные сестры, которые отдыхали у своей бабушки в том же городе, из-за такой же ложки аж дрались)))
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6k
amrita 45 секунд назад
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ну и ДУРА
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6k
amrita Минуту назад
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мужские ноги
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7k
Puans-on Минуту назад
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Все в папу.
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6k
amrita 4 минуты назад
Комментарий к фото
Дурь
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8k
Alexander 10 минут назад
Комментарий к фото
Ладно, хоть, что не Василиса...
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8k
Alexander 21 минуту назад
Комментарий к фото
Семья...
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93
Gunter Полчаса назад
Комментарий к фото
... а за окном шёл дождь и рота красноармейцев
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83
Nevad Black 38 минут назад
Комментарий к фото
а может у него фамилия "Вася"
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2k
Kozlodoev 40 минут назад
Комментарий к фото
Жирновата.
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798
Лучший Друг 43 минуты назад
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Главное - правильный ракурс!
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2k
Kozlodoev 44 минуты назад
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Я помяла пюрешку и машину.

(навеяно "я заварила кофе и дверь")
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2k
Kozlodoev 46 минут назад
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Муж-то гулять перестал? Подруга спрашивает...
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798
Лучший Друг 47 минут назад
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Ты шас умрёшь!
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53k
Андрей 50 минут назад
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...и мурчание...
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1k
вася васильев Час назад
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Снаружи, видимо, тоже...)))
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1k
вася васильев Час назад
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Совсем ошалели!
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11k
Юрий Николаевич Час назад
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Ссылка vk.com
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1k
вася васильев Час назад
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Дайте ей номер психиатра
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1k
вася васильев Час назад
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Детектор лжи))
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32k
Лесли 🥰 Час назад
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Матроскин уже давно все придумал)))
Ссылка youtu.be
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