История одного столкновения

8 ноября командир эсминца «Бравый» капитан 2 ранга Л. Н. Балыш

(1926–2007) получил распоряжение командира эскадры: «Сняться с якоря

и следовать в точку широта... северная, долгота... восточная. Принять контакт от ЭМ “Неуловимый” по слежению за АВ “Арк Рояйл”».



Из воспоминаний офицера штаба 5-й Оперативной эскадры (ОПЭСК) капитана 1 ранга П.Р. Дубягина



В 6.00 эм «Бравый» принял контакт от эм «Неуловимый», занял позицию на курсовом угле 120 градусов правого борта от авианосца в дистанции 30 кабельтовых. «Неуловимый» ушел в 5-ю точку. Работа привычная: наблюдать за всеми действиями на авианосце и каждые два часа доносить в штаб эскадры о месте, курсе, скорости авианосца, количестве и типах самолетов, поднимаемых в воздух.

В этот день, 9 ноября, авианосец проводил интенсивные учения по подъему авиации.

К 21.00 совершили посадку последние самолеты, авианосец лег на курс 140 градусов, имея скорость 14 узлов.

Командир ЭМ «Бравый» капитан 2 ранга Леонид Николаевич Балыш, полагая, что ночных полетов на авианосце производиться не будет, решил спуститься с мостика в кают-компанию попить чаю, наказав вахтенному офицеру старшему лейтенанту Орловскому удерживаться от авианосца на заданном пеленге и дистанции, в случае изменения обстановки доложить ему в кают-компанию. Командир сел на свое место в торце стола, пил чай, беседовал с офицерами, которых он не видел несколько суток, находясь постоянно на мостике. Пришел замполит корабля капитан 3 ранга Михаил Михайлович Ушаков. Команда уже попила вечерний чай, курильщики собрались на юте. Ничто не предвещало беды.



В 21.31 «Арк Ройял», увеличив скорость до 20 узлов, начал резкий поворот вправо, не обозначив его соответствующим сигналом, предписанным правилом 28 МППСС (Международные правила предупреждения столкновения судов в море), и пошел на

пересечение курса эсминца.

Из БИПа (боевой информационный пост) доложили вахтенному офицеру о повороте авианосца. Орловский взял пеленг на авианосец, он оказался прежним, то есть не менялся. Усомнившись в правильности доклада БИПа о повороте авианосца, он решил проверить информацию на экране радиолокации, для чего спустился с мостика в ходовую рубку. Замерил дистанцию — она резко сократилась, а пеленг не менялся.

Вывод: такое положение кораблей ведет их к сближению вплотную. Пока Орловский проверял правильность доклада, потерял драгоценные минуты. Выскочив на мостик, увидел громадину авианосца, идущего прямо на него.



В 21.36, за 4 минуты до столкновения, на авианосце включили огни, означающие, что он стеснен в маневре и не может уступить дорогу. Орловский предпринял попытку уклониться от столкновения, скомандовав: «Право руль»! И для ускорения поворота — правой машине: «Средний назад», чем замедлил движение корабля вперед. В этой сложной обстановке молодой офицер растерялся и даже забыл доложить командиру.