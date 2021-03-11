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История одного столкновения

История одного столкновения (10 фото)

Автор:
11 марта 2021 21:30
Метки: история   столкновение   флот   
1095
10

В ноябре 1970 года эскадренный миноносец «Бравый» находился в районе острова Крит, где совместно с другими советскими кораблями отслеживал корабли НАТО на учениях «Lime Jug». Во время маневрирования он несколько раз пересекал курс английского авианосца (АВ) «Ark Royal», проводя слежение за группировками авианосных ударных групп (АУГ) стран-участниц Североатлантического блока в этом районе.

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Метки: история   столкновение   флот   
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13  комментариев
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3k
newegg 4 часа назад
Эскадренный миноносец «Бравый» долго выёживалься под носом у английского авианосца «Ark Royal», в наглую пересекая его курс во время учений.
За что и получил кизды. После чего развел вопли и сопки, с нотами протеста и поисками виноватых.
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2k
Слава Кокаинум newegg 4 часа назад
Правильно. Надо было дать п.изды в ответ, без воплей и соплей, ракетами по Лондону за то, что их авианосец развыеживался на эскадренный миноносец. Ведь кто сильнее в каждой конкретной ситуации, тот и прав.
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8k
Клёст 5 часов назад
,,...Каждому, даже молодому, моряку известно святое правило: береги свой правый борт...,,
Простите, я не моряк, а всём тут соль, в этом правиле?
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7k
Михаил 8 часов назад
Ага. Чай они пили...
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8k
Kucher 8 часов назад
А чем эта история для обоих командиров закончилась?
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476
uid-5j7c27kq Kucher 6 часов назад
Английский авианосец скорее всего похвалили и дали премию, потому что явно провокация делалась умышленно и с одобрения свыше. А российских выипали скорее всего за такую оплошность
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19k
shevanez Kucher 5 часов назад
Л.Н. Балыш был переведен на преподавательскую должность. Англичанину, скорей всего ничего не было, хотя...
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75k
Броненосец Потелкам 8 часов назад
Взьипать бы тогда этот авианосец, как малазийский Боинг......
Чёрт знает как, от удара по корме в воду упали сорвавшиеся с креплений 10 глубинный бомб с нулевой установкой, и оторвали нос дрейфовавшему авианосцу, по самую корму.....
Отлично было бы.....
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4k
Fishki_surfer Броненосец Потелкам 8 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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68
Дон Де-Пупре Броненосец Потелкам 8 часов назад
Малайзийский Боинг???
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75k
Броненосец Потелкам Дон Де-Пупре 8 часов назад
Пардон
Южнокорейский боинг
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