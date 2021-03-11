Весна 2021: сугробы, потопы и маски вместо подснежников

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На календаре весна, но не во всех регионах России природа в курсе. Где-то еще лежат сугробы, словно зима и не думает отступать. Давайте посмотрим, что нас ждет совсем скоро, какие препятствия придется преодолевать и чем грозит потепление при неубранном снеге.
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2. Обычное мартовское утро
15. Весна - это время, когда все оживает, появляется солнышко, а вместе с ним - приподнятое настроение, однако виды города могут все испортить
А вы любите весну?
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Метки: Русская весна весна весна в России жкх лухи прикол фото
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