Весна 2021: сугробы, потопы и маски вместо подснежников

На календаре весна, но не во всех регионах России природа в курсе. Где-то еще лежат сугробы, словно зима и не думает отступать. Давайте посмотрим, что нас ждет совсем скоро, какие препятствия придется преодолевать и чем грозит потепление при неубранном снеге.

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1. Весна не для слабых духом 0 Источник:

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2. Обычное мартовское утро

3. Грязь и лужи по колено 0 Источник:

4. Какое тонкое замечание 0 Источник:

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7. Ездить на общественном транспорте становится непросто 0 Источник:

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9. Весна - время громкого "Б%ять!" 0 Источник:

10. Кругом одни танцоры 0 Источник:

11. Особенно опасно ходить под балконами в это время 0 Источник:

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13. Мем по теме 0 Источник:

14. Появляются первые подснежники 0 Источник:

15. Весна - это время, когда все оживает, появляется солнышко, а вместе с ним - приподнятое настроение, однако виды города могут все испортить 0 Источник: