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Весна 2021: сугробы, потопы и маски вместо подснежников

Весна 2021: сугробы, потопы и маски вместо подснежников (16 фото)

Автор:
11 марта 2021 11:37
Сообщество : Юмор
Метки: Русская весна   весна   весна в России   жкх   лухи   прикол   фото   
1631
16
На календаре весна, но не во всех регионах России природа в курсе. Где-то еще лежат сугробы, словно зима и не думает отступать. Давайте посмотрим, что нас ждет совсем скоро, какие препятствия придется преодолевать и чем грозит потепление при неубранном снеге.
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Метки: Русская весна   весна   весна в России   жкх   лухи   прикол   фото   
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11  комментариев
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39k
Александр Час назад
Простите а на фото точно Россия, или каких годов это Россия?
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13k
Пумба 4 минуты назад
Весна покажет кто где срал! ©
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−7
astana Полчаса назад
Real Rasha
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13k
Пумба astana 5 минут назад
90% фоток тут как раз из зажопинсков типа Астаны.
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6k
Владимир Полчаса назад
Ритуальные услуги там в тему
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272
Сергей 39 минут назад
Из цикла - "Свинья везде грязи найдет".
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9k
Михалыч 49 минут назад
"но не во всех регионах России", автор и давно в составе РФ? (посмотрите на рекламный щит)

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7k
Андрей Михалыч 9 минут назад
720-я маршрутка, пл.Победы-Боярка. Что смешного-то?
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678
Konstantin Anisko Час назад
4. Не появятся. Идиотов использовать маску 1 раз практически нет. В Москве план собакина совершенно точно провалился. Но - немного да, появятся. Я за год сменил аж 3 штуки - одна порвалась, две протерял по пьяни.
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1k
Шиц Час назад
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