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Как менялись тренды макияжа за 100 лет

Как менялись тренды макияжа за 100 лет (1 фото)

Автор:
11 марта 2021 08:42
Сообщество : ФотоМир
Метки: 100 лет   было стало   красота   макияж   сто лет   тогда и сейчас   фото   
579
1

Красота — понятие весьма относительное. То, что считалось красивым, например, 100 лет назад, сейчас может вызвать много вопросов.

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Метки: 100 лет   было стало   красота   макияж   сто лет   тогда и сейчас   фото   
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Yasen_Perec Час назад
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Агент Безопасной Национальности 42 минуты назад
2010-е (2010 - 2020 гг.) скорее ближе к этому:

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