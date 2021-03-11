Как менялись тренды макияжа за 100 лет

Стандарты и модные тенденции меняются буквально каждое десятилетие! Британская сеть клиник косметической хирургии Transform Hospital Group провела любопытное исследование того, как менялись тренды в макияже на протяжении 100 лет с 1920-х годов по 2020-е. Посмотрите, что из этого вышло:

1920-е

В 1920-е увеличилось количество женщин, которые пользовались косметикой. В моде красные губы гораздо меньше естественного контура и бледное лицо. С помощью румян лицо делалось более круглым. Также особое внимание уделялось тёмным и пышным ресницам.

×

1930-е

На макияж 30-х годов огромное влияние оказал Голливуд. Благодаря актрисам вошли в моду тонкие брови.

1940-е

В военное время в Великобритании был дефицит косметики. В ход шли народные средства: свекольный сок в качестве помады и жжёная пробка в качестве туши. Брови были естественными средней толщины. Тон лица тоже естественный.

1950-е

В эти годы был популярен макияж в пастельных тонах, хорошо очерченные брови дугой, пышные ресницы с обильно нанесённой тушью.

1960-е

В эти годы была популярна толстая подводка, благодаря Твигги в моду вошли накладные ресницы. Женщины начали использовать консилер для маскировки прыщей и тёмных кругов под глазами.

1970-е

В макияже активно использовался бронзатор. Сияние кожи подчёркивалось жемчужной пудрой. В моде были мерцающие кремовые тени для век и прозрачный блеск для губ.

1980-е

Время цвета! Яркие тени, цветная тушь, жирная подводка как на верхнем, так и на нижнем веке, смелые оттенки помады и густые естественные брови.

1990-е

Здесь на арену вышли губы пурпурных, бордовых и коричневых оттенков, а также тёмные очерченные брови, обычно очень тонкие.

2000-е

Самый узнаваемый макияж этих лет — это синие тени, матовая помада и много блеска для губ. Брови чёткие и выщипанные.

2010-е

Макияж 2010-х — это плотная тональная основа и скульптурирование лица с использованием средств для контуринга и хайлайтера. С тенями можно было экспериментировать, а губы в моде были пухлые.

2020-е

В тренде естественность и уходовые процедуры для лица, ведь красивую кожу не надо скрывать под толстым слоем тонального крема. Популярны универсальные продукты, которые экономят время на макияж.

Вот так за 100 лет тренды макияжа совершили путь от чёрных теней и красных кукольных губ к естественности. А вам макияж какого десятилетия больше нравится?