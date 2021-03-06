Известные случаи массового исчезновения людей

Легенда: В 1923 году в джунглях Бразилии путешествовали по торговым делам двое партнеров-коммивояжеров. Они не в первый раз ехали по этому маршруту. Одним из мест, где торговцы всегда останавливались, был поселок Хоер Верде. Там жили около 600 человек, очень дружелюбных и охочих до городских безделушек, которые привозили коммивояжеры.



Однако в этот раз, лишь только путешественники вошли в поселок, они сразу почувствовали неладное. Там было удивительно тихо — мало того, что не было видно ни одного человека, в джунглях вокруг даже не пели птицы и не стрекотали насекомые. Лишь только хлопала вывеска местного магазина на ветру.



Коммивояжеры обошли все поселение, и с каждым шагом им становилось все страшнее — двери домов были распахнуты настежь, внутри лежали личные вещи, однако ни одного человека в Хоер Верде не было. Самое жуткое зрелище ждало путешественников в местной школе. Нет, там не было трупов или следов борьбы. Однако на школьной доске мелом была написана фраза: «Спасения нет».



Торговцы в ужасе бежали из поселка и вскоре сообщили в полицию о своем страшном открытии. Полицейские отправились в деревню и точно также не нашли там никого. Оказалось, что соседние поселения вот уже несколько недель не видели ни одного жителя Хоер Верде. Люди исчезли абсолютно бесследно! Полиции так и не удалось разгадать эту загадку. Через несколько лет поселок поглотили джунгли, и он исчез с лица земли.



Разоблачение: Эту загадку раскрыли недавно бразильцы на специализированном форуме, посвященном загадочным исчезновениям.



Во-первых, они объявили, что в их стране никто и слыхом не слыхивал про поселок Хоер Верде. Вообще слова, которые начинаются на букву «х» практически невозможны для португальского языка. Конкретно слово «хоер» в их языке не существует.



Во-вторых, бразильцы не нашли никаких документальных источников об этом загадочном исчезновении. Хотя о загадке такого масштаба обязательно писали бы местные газеты.



Упоминание о поселке Хоер Верде впервые появляется в марте 2009 года на (ха-ха!) русском сайте. Дальше эту историю перепечатывают исключительно сайты мистической и эзотерической направленности. Так что похоже эта байка — плод фантазии какого-то русского журналиста, который к тому же не слишком хорошо знал португальский язык.