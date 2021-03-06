Известные случаи массового исчезновения людей

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Истории о таинственных исчезновениях целых деревень будоражили людей испокон веков. Жили-жили, и вдруг — все куда-то исчезли, а вещи свои так и оставили. Наверняка в той или иной версии тоже слышали эту жуткую легенду.
Скорее всего, они возникали, когда люди обнаруживали недавно заброшенное поселение, жители которого решили уйти в поисках лучшего места. Ведь не всегда мы забираем все свои вещи при переезде — тем более, если хлама накопилась целая гора, а переезжаем мы вообще неизвестно куда. Просто отправляемся в длительное дауншифтерское путешествие… Наткнувшись на такую опустевшую деревню, где в домах все еще полно всякого хлама, охотник наверняка расскажет дома самую невероятную историю. На то их и называют охотничьи байки!
Однако кое-какие из этих историй, действительно, имеют под собой реальную и довольно таинственную подоплеку. Мы собрали самые любопытные загадки массового исчезновения людей — а также их объяснения учеными!
Однако кое-какие из этих историй, действительно, имеют под собой реальную и довольно таинственную подоплеку. Мы собрали самые любопытные загадки массового исчезновения людей — а также их объяснения учеными!
Озеро Анджикуни
Легенда: Дело было далеко на севере Канады, где-то в 30-х годах XX века. Охотник по имени Джо Лабелль занимался в тех местах пушным промыслом. Его обычный маршрут проходил через озеро Анджикуни, рядом с которым располагалась небольшая деревушка инуитов. Джо привык захаживать к ним и пополнять свои запасы продовольствия, а также выменивать шкуры.
Однако в то полярное лето охотника ждал загадочный и страшноватый сюрприз. Когда он вошел в деревушку, юрты стояли на месте, однако в них не было ни души. Над потухшими очагами кое-где все еще висели котелки с едой, в некоторых домах валялась недошитая одежда. Все вещи были на месте — не хватало только людей.
Еще страшнее стало Джо, когда он обнаружил на окраине деревни издохших от голода собак, которые принадлежали инуитам.
Охотник бежал из «проклятого места» со всех ног. В ближайшем городе он рассказал про свое жуткое открытие. На озеро Анджикуни послали полицию. Однако власти так и не смогли обнаружить следы исчезнувших жителей.
Разоблачение: Впервые история о массовом исчезновении на озере Анджикуни появилась в американских (даже не канадских) газетах в 1930-м году. Журналисты с удовольствием подхватили ее у своих коллег и вскоре эта байка добралась до канадской прессы. После публикации в Канаде, местная полиция, доложила, что никакого расследования не было, однако отправилась на озеро, чтобы проверить, что на самом деле произошло.
В январе 1931 года сержант Нельсон доложил, что никаких следов инуитской деревни на озере Анджикуни обнаружено не было. Зато был обнаружен Джо Лабелль. Он, действительно, являлся местным охотником, однако впервые получил лицензию всего год назад. Местные старожилы, посмеиваясь, пояснили, что мало кто знает Джо как хорошего охотника, зато он был отлично известен своими фантастическими историями.
Впоследствии доклад Нельсона был погребен в архивах, тем временем история из американской газеты о таинственном исчезновении перепечатывалась сотни раз.
Однако в то полярное лето охотника ждал загадочный и страшноватый сюрприз. Когда он вошел в деревушку, юрты стояли на месте, однако в них не было ни души. Над потухшими очагами кое-где все еще висели котелки с едой, в некоторых домах валялась недошитая одежда. Все вещи были на месте — не хватало только людей.
Еще страшнее стало Джо, когда он обнаружил на окраине деревни издохших от голода собак, которые принадлежали инуитам.
Охотник бежал из «проклятого места» со всех ног. В ближайшем городе он рассказал про свое жуткое открытие. На озеро Анджикуни послали полицию. Однако власти так и не смогли обнаружить следы исчезнувших жителей.
Разоблачение: Впервые история о массовом исчезновении на озере Анджикуни появилась в американских (даже не канадских) газетах в 1930-м году. Журналисты с удовольствием подхватили ее у своих коллег и вскоре эта байка добралась до канадской прессы. После публикации в Канаде, местная полиция, доложила, что никакого расследования не было, однако отправилась на озеро, чтобы проверить, что на самом деле произошло.
В январе 1931 года сержант Нельсон доложил, что никаких следов инуитской деревни на озере Анджикуни обнаружено не было. Зато был обнаружен Джо Лабелль. Он, действительно, являлся местным охотником, однако впервые получил лицензию всего год назад. Местные старожилы, посмеиваясь, пояснили, что мало кто знает Джо как хорошего охотника, зато он был отлично известен своими фантастическими историями.
Впоследствии доклад Нельсона был погребен в архивах, тем временем история из американской газеты о таинственном исчезновении перепечатывалась сотни раз.
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Команда «Марии Целесты»
Легенда: 4 декабря 1872 года в Средиземном море был обнаружен парусный корабль «Мария Целеста». Судно медленно дрейфовало в спокойном море. Когда бриг «Деи Грация», который первым заметил корабль, пришвартовался к нему, любопытных мряков ожидало леденящее кровь зрелище.
«Мария Целеста» выглядела так, будто ее экипаж (10 человек) таинственным образом испарился. Ценный груз ректифицированного спирта был на месте, запас продовольствия тоже. Повсюду на своих местах лежали личные вещи матросов, включая их курительные трубки. В каюте капитана стояла швейная машинка его жены, в которую было заправлено недошитое платьице для маленькой дочки. Также были нетронуты деньги и драгоценности, на столе лежал бортовой журнал, в котором не было абсолютно никаких тревожных записей.
Последняя заметка в журнале гласила, что судно подходит к Гибралтарскому проливу, море спокойное, команда находится в добром здравии.
Нигде на судне не было никаких следов борьбы, однако спасательная шлюпка была спущена на воду. Также были открыты все люки в трюм, некоторые из них — сорваны с петель. Создавалось ощущение, что из трюма наружу вырвалось что-то ужасное, что заставило экипаж спешно эвакуироваться, даже не взяв с собой запас продовольствия и личные вещи.
Выдвигалось много версий — от гигантского Ктулху до, конечно же, визита инопланетян. Однако ни одна из этих гипотез не получила подтверждения.
Разоблачение: Самая правдоподобная версия была выдвинута исследователем Коббом. Он предположил, что груз корабля, бочки со спиртом, были закупорены негерметично. В итоге жидкость испарялась и собиралась в трюме в горючие облака. В какой-то момент такое облако взорвалось, выбив люки. Это и было тем самым «страшным чудовищем», испугавшим команду.
Ожидая еще большего взрыва, люди спешно сели в шлюпку, привязали ее тросом к кораблю и отплыли на некоторое расстояние. Они думали вернуться обратно. Второго взрыва не последовало — пары спирта развеялись через открытые люки. Однако порыв ветра наполнил паруса корабля, и тот порвал трос. Команда, оставшаяся посреди океана без продовольствия и навигационных приборов, увы, не смогла спастись.
«Мария Целеста» выглядела так, будто ее экипаж (10 человек) таинственным образом испарился. Ценный груз ректифицированного спирта был на месте, запас продовольствия тоже. Повсюду на своих местах лежали личные вещи матросов, включая их курительные трубки. В каюте капитана стояла швейная машинка его жены, в которую было заправлено недошитое платьице для маленькой дочки. Также были нетронуты деньги и драгоценности, на столе лежал бортовой журнал, в котором не было абсолютно никаких тревожных записей.
Последняя заметка в журнале гласила, что судно подходит к Гибралтарскому проливу, море спокойное, команда находится в добром здравии.
Нигде на судне не было никаких следов борьбы, однако спасательная шлюпка была спущена на воду. Также были открыты все люки в трюм, некоторые из них — сорваны с петель. Создавалось ощущение, что из трюма наружу вырвалось что-то ужасное, что заставило экипаж спешно эвакуироваться, даже не взяв с собой запас продовольствия и личные вещи.
Выдвигалось много версий — от гигантского Ктулху до, конечно же, визита инопланетян. Однако ни одна из этих гипотез не получила подтверждения.
Разоблачение: Самая правдоподобная версия была выдвинута исследователем Коббом. Он предположил, что груз корабля, бочки со спиртом, были закупорены негерметично. В итоге жидкость испарялась и собиралась в трюме в горючие облака. В какой-то момент такое облако взорвалось, выбив люки. Это и было тем самым «страшным чудовищем», испугавшим команду.
Ожидая еще большего взрыва, люди спешно сели в шлюпку, привязали ее тросом к кораблю и отплыли на некоторое расстояние. Они думали вернуться обратно. Второго взрыва не последовало — пары спирта развеялись через открытые люки. Однако порыв ветра наполнил паруса корабля, и тот порвал трос. Команда, оставшаяся посреди океана без продовольствия и навигационных приборов, увы, не смогла спастись.
Цивилизация Мохенджо-даро
Легенда: Тут речь идет о целой цивилизации, столица которой была обнаружена в 1922 году в пустыне Пакистана. Местные называли это место Мохенджо-даро, что значит Курган Мертвых.
В песках был найден огромный, очень высокоразвитый город — с банями, канализацией, двухэтажными особняками и впечатляющим центральным Зиккуратом. Именно это сооружение изначально привлекло археологов — они думали, что это небольшая буддистская ступа, однако оказалось, что на поверхности возвышалась только верхушка подземного айсберга.
Когда-то в древнем городе явно кипела жизнь. Кое-какие легенды, дошедшие до нашего времени, сравнивали Мохенджо-даро с древними египтянами, Месопотамией и Минойской цивилизацией. Однако в районе 1500 года до н. э. люди исчезли из города.
Раскопки показывали, что этот эпизод был похож на массовое уничтожение. Посреди некоторых улиц были найдены тела людей, которых смерть застигла совершенно неожиданно. Однако никакого вулкана, на который можно было бы свалить происходящее, в пустыне не имелось.
Дальше — больше! Помимо убитых на месте людей, на развалинах города была также найдена радиоактивная пыль. В окрестностях археологи обнаружили расплавленный песок. Была выдвинута версия о доисторическом ядерном взрыве, который произошел вследствие непонятных экспериментов древней цивилизации, либо, как водится, — по недосмотру инопланетян.
Разоблачение: В настоящий момент раскопки на территории Мохенджо-даро запрещены, так как извлечение древних кирпичных структур на поверхность приводит к их неизбежной эрозии. Так что последняя археологическая экспедиция работала на этом месте в 1960-х годах.
Так вот, во-первых, нет ни одного документа того времени (очевидно!) а также никаких более поздних официальных замеров радиации вокруг Кургана Мертвых.
Во-вторых, расплавленный песок объясняется наличием неподалеку керамических мастерских, которые часто использовали для своих процессов мощные печи.
В-третьих, «валяющиеся посреди улицы тела» — это, на самом деле, официальные могилы. Город развивался на протяжении тысячи лет. Кое-где, там, где проходили древние улицы, впоследствии образовался слой земли, закрывший постройки. Получился пустырь, на котором и производились вполне официальные захоронения.
Как же объясняют ученые исчезновения жителей древней столицы? Никакого массового исчезновения на самом деле не было. Город покидали постепенно из-за того, что на этой территории случилась жестокая засуха. Кстати, эта же засуха погубила соседнюю цивилизацию древних шумеров, о чем мы писали в материале «Кровавый водопад в Антарктиде и еще 5 удивительных загадок природы».
В песках был найден огромный, очень высокоразвитый город — с банями, канализацией, двухэтажными особняками и впечатляющим центральным Зиккуратом. Именно это сооружение изначально привлекло археологов — они думали, что это небольшая буддистская ступа, однако оказалось, что на поверхности возвышалась только верхушка подземного айсберга.
Когда-то в древнем городе явно кипела жизнь. Кое-какие легенды, дошедшие до нашего времени, сравнивали Мохенджо-даро с древними египтянами, Месопотамией и Минойской цивилизацией. Однако в районе 1500 года до н. э. люди исчезли из города.
Раскопки показывали, что этот эпизод был похож на массовое уничтожение. Посреди некоторых улиц были найдены тела людей, которых смерть застигла совершенно неожиданно. Однако никакого вулкана, на который можно было бы свалить происходящее, в пустыне не имелось.
Дальше — больше! Помимо убитых на месте людей, на развалинах города была также найдена радиоактивная пыль. В окрестностях археологи обнаружили расплавленный песок. Была выдвинута версия о доисторическом ядерном взрыве, который произошел вследствие непонятных экспериментов древней цивилизации, либо, как водится, — по недосмотру инопланетян.
Разоблачение: В настоящий момент раскопки на территории Мохенджо-даро запрещены, так как извлечение древних кирпичных структур на поверхность приводит к их неизбежной эрозии. Так что последняя археологическая экспедиция работала на этом месте в 1960-х годах.
Так вот, во-первых, нет ни одного документа того времени (очевидно!) а также никаких более поздних официальных замеров радиации вокруг Кургана Мертвых.
Во-вторых, расплавленный песок объясняется наличием неподалеку керамических мастерских, которые часто использовали для своих процессов мощные печи.
В-третьих, «валяющиеся посреди улицы тела» — это, на самом деле, официальные могилы. Город развивался на протяжении тысячи лет. Кое-где, там, где проходили древние улицы, впоследствии образовался слой земли, закрывший постройки. Получился пустырь, на котором и производились вполне официальные захоронения.
Как же объясняют ученые исчезновения жителей древней столицы? Никакого массового исчезновения на самом деле не было. Город покидали постепенно из-за того, что на этой территории случилась жестокая засуха. Кстати, эта же засуха погубила соседнюю цивилизацию древних шумеров, о чем мы писали в материале «Кровавый водопад в Антарктиде и еще 5 удивительных загадок природы».
Деревня Растесс
Легенда: В данном случае история произошла у нас, в России, на территории Свердловской области. В XVI веке была основана небольшая деревня Растесс, главное назначение которой было обслуживать путешественников, едущих по Бабиновской дороге. Странное название получилось от слова «растёс» или «рассек» лесов для Сибирской дороги.
Ни шатко, ни валко, жила себе эта богом забытая деревушка вплоть до XIX века, когда рядом с ней в земле обнаружили золото. Тут жителей охватила настоящая золотая лихорадка. Каждая семья завела себе раскоп и неплохо обогатилась, пока золото не иссякло. Однако этого неожиданного вливания денег хватило, чтобы деревня разрослась, похорошела, даже несмотря на то, что новая трасса ушла в сторону от Растесса.
Дальше история деревушки теряется вплоть до 1976 года, когда какой-то грибник забрел в те края и обнаружил жуткое зрелище. Дома стояли абсолютно пустые, в них лежали вещи жителей, кое-где на столах стояли тарелки с нетронутой едой. Все двери распахнуты настежь — и ни души!
Однако окончательно сердце грибника ушло в пятки, когда он забрел на местное кладбище и обнаружил там раскопанные могилы! Оказалось, что в одночасье исчезли не только жители деревни, но и своих мертвецов они прихватили с собой!
Разоблачение: Хороша была легенда свердловского грибника, да много наплел дедушка отсебятины. После того, как история была опубликована в местной газете, объявились пропавшие жители Растесса. В редакцию пришло письмо, в котором бывшие обитатели деревушки рассказывали, что никакого массового исчезновения не было.
Дело в том, что рядом с Растессом в какой-то мент организовали исправительно-трудовой лагерь. При этом среди заключенных ходила легенда о золоте из соседней деревни. Зэки часто сбегали и прямиком направлялись грабить несчастных жителей Растесса. Кто стеснялся идти к живым — раскапывал могилы, чтобы поживиться золотыми зубами или украшениями. Долго терпела деревня, однако не выдержала — все больше людей снимались из насиженных домов и переселялись в соседние поселки. Так и оказалась деревня заброшенной. А уж про тарелки с едой и личные вещи — наврал грибник.
Ни шатко, ни валко, жила себе эта богом забытая деревушка вплоть до XIX века, когда рядом с ней в земле обнаружили золото. Тут жителей охватила настоящая золотая лихорадка. Каждая семья завела себе раскоп и неплохо обогатилась, пока золото не иссякло. Однако этого неожиданного вливания денег хватило, чтобы деревня разрослась, похорошела, даже несмотря на то, что новая трасса ушла в сторону от Растесса.
Дальше история деревушки теряется вплоть до 1976 года, когда какой-то грибник забрел в те края и обнаружил жуткое зрелище. Дома стояли абсолютно пустые, в них лежали вещи жителей, кое-где на столах стояли тарелки с нетронутой едой. Все двери распахнуты настежь — и ни души!
Однако окончательно сердце грибника ушло в пятки, когда он забрел на местное кладбище и обнаружил там раскопанные могилы! Оказалось, что в одночасье исчезли не только жители деревни, но и своих мертвецов они прихватили с собой!
Разоблачение: Хороша была легенда свердловского грибника, да много наплел дедушка отсебятины. После того, как история была опубликована в местной газете, объявились пропавшие жители Растесса. В редакцию пришло письмо, в котором бывшие обитатели деревушки рассказывали, что никакого массового исчезновения не было.
Дело в том, что рядом с Растессом в какой-то мент организовали исправительно-трудовой лагерь. При этом среди заключенных ходила легенда о золоте из соседней деревни. Зэки часто сбегали и прямиком направлялись грабить несчастных жителей Растесса. Кто стеснялся идти к живым — раскапывал могилы, чтобы поживиться золотыми зубами или украшениями. Долго терпела деревня, однако не выдержала — все больше людей снимались из насиженных домов и переселялись в соседние поселки. Так и оказалась деревня заброшенной. А уж про тарелки с едой и личные вещи — наврал грибник.
Поселение Хоер Верде
Легенда: В 1923 году в джунглях Бразилии путешествовали по торговым делам двое партнеров-коммивояжеров. Они не в первый раз ехали по этому маршруту. Одним из мест, где торговцы всегда останавливались, был поселок Хоер Верде. Там жили около 600 человек, очень дружелюбных и охочих до городских безделушек, которые привозили коммивояжеры.
Однако в этот раз, лишь только путешественники вошли в поселок, они сразу почувствовали неладное. Там было удивительно тихо — мало того, что не было видно ни одного человека, в джунглях вокруг даже не пели птицы и не стрекотали насекомые. Лишь только хлопала вывеска местного магазина на ветру.
Коммивояжеры обошли все поселение, и с каждым шагом им становилось все страшнее — двери домов были распахнуты настежь, внутри лежали личные вещи, однако ни одного человека в Хоер Верде не было. Самое жуткое зрелище ждало путешественников в местной школе. Нет, там не было трупов или следов борьбы. Однако на школьной доске мелом была написана фраза: «Спасения нет».
Торговцы в ужасе бежали из поселка и вскоре сообщили в полицию о своем страшном открытии. Полицейские отправились в деревню и точно также не нашли там никого. Оказалось, что соседние поселения вот уже несколько недель не видели ни одного жителя Хоер Верде. Люди исчезли абсолютно бесследно! Полиции так и не удалось разгадать эту загадку. Через несколько лет поселок поглотили джунгли, и он исчез с лица земли.
Разоблачение: Эту загадку раскрыли недавно бразильцы на специализированном форуме, посвященном загадочным исчезновениям.
Во-первых, они объявили, что в их стране никто и слыхом не слыхивал про поселок Хоер Верде. Вообще слова, которые начинаются на букву «х» практически невозможны для португальского языка. Конкретно слово «хоер» в их языке не существует.
Во-вторых, бразильцы не нашли никаких документальных источников об этом загадочном исчезновении. Хотя о загадке такого масштаба обязательно писали бы местные газеты.
Упоминание о поселке Хоер Верде впервые появляется в марте 2009 года на (ха-ха!) русском сайте. Дальше эту историю перепечатывают исключительно сайты мистической и эзотерической направленности. Так что похоже эта байка — плод фантазии какого-то русского журналиста, который к тому же не слишком хорошо знал португальский язык.
Однако в этот раз, лишь только путешественники вошли в поселок, они сразу почувствовали неладное. Там было удивительно тихо — мало того, что не было видно ни одного человека, в джунглях вокруг даже не пели птицы и не стрекотали насекомые. Лишь только хлопала вывеска местного магазина на ветру.
Коммивояжеры обошли все поселение, и с каждым шагом им становилось все страшнее — двери домов были распахнуты настежь, внутри лежали личные вещи, однако ни одного человека в Хоер Верде не было. Самое жуткое зрелище ждало путешественников в местной школе. Нет, там не было трупов или следов борьбы. Однако на школьной доске мелом была написана фраза: «Спасения нет».
Торговцы в ужасе бежали из поселка и вскоре сообщили в полицию о своем страшном открытии. Полицейские отправились в деревню и точно также не нашли там никого. Оказалось, что соседние поселения вот уже несколько недель не видели ни одного жителя Хоер Верде. Люди исчезли абсолютно бесследно! Полиции так и не удалось разгадать эту загадку. Через несколько лет поселок поглотили джунгли, и он исчез с лица земли.
Разоблачение: Эту загадку раскрыли недавно бразильцы на специализированном форуме, посвященном загадочным исчезновениям.
Во-первых, они объявили, что в их стране никто и слыхом не слыхивал про поселок Хоер Верде. Вообще слова, которые начинаются на букву «х» практически невозможны для португальского языка. Конкретно слово «хоер» в их языке не существует.
Во-вторых, бразильцы не нашли никаких документальных источников об этом загадочном исчезновении. Хотя о загадке такого масштаба обязательно писали бы местные газеты.
Упоминание о поселке Хоер Верде впервые появляется в марте 2009 года на (ха-ха!) русском сайте. Дальше эту историю перепечатывают исключительно сайты мистической и эзотерической направленности. Так что похоже эта байка — плод фантазии какого-то русского журналиста, который к тому же не слишком хорошо знал португальский язык.
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Метки: исчезновение страх ужас
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