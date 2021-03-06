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Известные случаи массового исчезновения людей

Известные случаи массового исчезновения людей (6 фото)

Автор:
06 марта 2021 19:00
Метки: исчезновение   страх   ужас   
1059
6
Истории о таинственных исчезновениях целых деревень будоражили людей испокон веков. Жили-жили, и вдруг — все куда-то исчезли, а вещи свои так и оставили. Наверняка в той или иной версии тоже слышали эту жуткую легенду.
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Метки: исчезновение   страх   ужас   
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8  комментариев
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711
Шурман 3 часа назад
Я еще один случай знаю , даешь в долго хорошую сумму , человек исчезает и вместе с ним еще и номер телефона и номер телефона его жены и сына , отвечаю уже 2их так потерял сколько лет просто а их найти не могут :))
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57k
Опиум для народа Олегbl4 Час назад
У нас токарь после аванса и получки тоже исчезает дня на три-четыре. И главное-не помнит где был и что делал. Не иначе инопланетяне похищают и зондирование делают. И ведь,с"ки,все деньги у него исчезают. Вот нах"я инопланетянам российские деньги? Загадка...
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1k
Sam22 6 минут назад
Получается, кроме экипажа корабля никто не исчезал?
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13k
Corvus Corax 2 часа назад
"любопытных мряков ожидало леденящее кровь зрелище"
Мряка взяла себе два фарика, а Бряка - один. По сколько хрунечков у Мряки и у Бряки? (с)
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2k
Natural Selection 3 часа назад
Кроатон
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