Сколько стоили игрушки в СССР? интересный каталог с ценами

Практически машину времени прислал читатель-каталог игрушек завода "Огонек". Главное, на каждую игрушку указана цена. Очень приятно было хоть ненадолго переместиться на полвека назад. Предлагаю и...