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Предположительно её использовали для особых обрядов и церемоний.
Учёные с начала января 2021 года ведут раскопки богатой древнеримской виллы в районе Чивите Джулиане, Помпеи. Исследуя двухуровневый портик, соединявший две конюшни, они обнаружили хорошо сохранившуюся повозку.
Судя по убранству колесницы она предназначалась для праздников и брачных церемоний. Она богато украшенная железными, бронзовыми и оловянными деталями. Удалось сохранить даже остатки минерализованного дерева и отпечатки органических материалов (от веревок до остатков цветочного декора).
Директор парка Помпеи Массимо Осанна утверждает, что подобного рода находка уникальна для итальянской земли. До этого находили подобную колесницу 15 лет назад на севере Греции, но там не было таких искусно выполненных украшений.
Учёный уверен, что им посчастливилось обнаружить одну из тех церемониальных колесниц, о которых упоминалось в старинных письменных источниках, как о средстве передвижения жриц и благородных дам во время брачных церемоний.
Убранство колесницы включает изображения персонажей античной мифологии - Эроса, сатиров и нимф.
На высоких железных колесах , соединенных усовершенствованной механической системой, находится основная часть колесницы (0,90 x 1,40 м), где было расположено сиденье, окруженное металлическими подлокотниками и спинками, для одного или двух человек.
На высоких железных колесах , соединенных усовершенствованной механической системой, находится основная часть колесницы (0,90 x 1,40 м), где было расположено сиденье, окруженное металлическими подлокотниками и спинками, для одного или двух человек.
В ходе проводимых исследований было выяснено, что обугленный потолок помещения, где находилась колесница, был выполнен из древесины дуба и бука. В результате извержения вулкана он серьёзно пострадал. Из-за того раскопки велись очень медленно, но именно под обломками обрушенного потолка и была обнаружена колесница.
Раскопки осложнены не только тем, что уходят в глубину до 6 метров, но и постоянными нападками чёрных копателей. Те, в свою очередь, спешат умыкнуть редкие артефакты прямо из-под носа археологов. Роют туннели и всячески пакостят учёным. Так из-за их вредительской деятельности пострадала одна из конюшен, были повреждены останки двух лошадей.
Более того, чёрные копатели даже провели несколько подземных ходов, но чудом не попали в портик с колесницей. Но после того как новости об удивительной находке стали просачиваться в сеть, риск незаконных операций увеличился в несколько раз. Пришлось прокуратуре Торре Аннунциата и офицерам Неапольского штаба карабинеров по защите культурного наследия совместно со следователями командования группы карабинеров Торре Аннунциата брать объект под свою защиту.
В настоящий момент колесницу извлекли из вулканического материала и доставили в лабораторию Археологического парка Помпеи, где реставраторы приступили к её восстановлению.
Трёхмерная модель находки
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