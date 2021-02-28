Более того, чёрные копатели даже провели несколько подземных ходов, но чудом не попали в портик с колесницей. Но после того как новости об удивительной находке стали просачиваться в сеть, риск незаконных операций увеличился в несколько раз. Пришлось прокуратуре Торре Аннунциата и офицерам Неапольского штаба карабинеров по защите культурного наследия совместно со следователями командования группы карабинеров Торре Аннунциата брать объект под свою защиту.