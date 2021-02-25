Детей отчислили из школы за непристойные фотографии матери

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Дети модели, работающей на OnlyFans, были исключены из школы после того, как «непристойные» фотографии их мамы стали вирусными в Сети.
На 44-летнюю Тиффани Пойндекстер (Tiffany Poindexter) набросились другие мамы из их района, посоветовавшие её семье искать для своих детей другую школу.
Мама троих детей, известная в Сети как Mrs Poindexter, на прошлой неделе попала на заголовки газет после того, как рассказала о своей работе на OnlyFans.
Она поведала о том, что пара стала мишенью для местных родителей.
Отметим, что Тиффани, проживающая в Северной Каролине, США, зарабатывает благодаря платформе около 155 тыс. долларов в месяц.
Именно профессиональная деятельность родителей привела к тому, что им сказали, что их действия — включая недавнее внимание средств массовой информации — противоречат руководящим указаниям школы, и, хотя это решение для руководства заведения было болезненным, они всё равно не разрешат детям вернуться в учебное учреждение.
Тиффани и её муж Крис (Chris), утверждающие, что существует группа преданных своему делу мам, «преследующих их» «без уважительной причины», полагают, что этим они занимаются из-за «скуки» и «ревности».
Она поведала о том, что пара стала мишенью для местных родителей.
Отметим, что Тиффани, проживающая в Северной Каролине, США, зарабатывает благодаря платформе около 155 тыс. долларов в месяц.
Именно профессиональная деятельность родителей привела к тому, что им сказали, что их действия — включая недавнее внимание средств массовой информации — противоречат руководящим указаниям школы, и, хотя это решение для руководства заведения было болезненным, они всё равно не разрешат детям вернуться в учебное учреждение.
Тиффани и её муж Крис (Chris), утверждающие, что существует группа преданных своему делу мам, «преследующих их» «без уважительной причины», полагают, что этим они занимаются из-за «скуки» и «ревности».
В июле 2020 года страницу обнаружили несколько соседей Тиффани и родителей из школы, в которую ходят их дети.
Мама утверждает, что её всячески обозвали и даже распечатали некоторые из её фотографий, которые затем были отправлены по электронной почте директору школы.
«Кто-то наткнулся на мою учётную запись, и внезапно мамы из школы стали писать мне текстовые сообщения и оставлять голосовые сообщения, в которых говорилось, что мне нужно покинуть школу», — рассказала женщина.
«Некоторые женщины из моего района даже распечатали фотографии, которые я размещала на своей страничке на OnlyFans, и отправили их директору школы, где учатся мои дети.»
«Нас называли разными именами: говорили, что это было «тревожно, отвратительно, ужасно» и «моих детей надо выгнать!».»
Мама утверждает, что её всячески обозвали и даже распечатали некоторые из её фотографий, которые затем были отправлены по электронной почте директору школы.
«Кто-то наткнулся на мою учётную запись, и внезапно мамы из школы стали писать мне текстовые сообщения и оставлять голосовые сообщения, в которых говорилось, что мне нужно покинуть школу», — рассказала женщина.
«Некоторые женщины из моего района даже распечатали фотографии, которые я размещала на своей страничке на OnlyFans, и отправили их директору школы, где учатся мои дети.»
«Нас называли разными именами: говорили, что это было «тревожно, отвратительно, ужасно» и «моих детей надо выгнать!».»
Тиффани и Крис говорят, что новости о школе очень расстроили детей — они плакали из-за того, что потеряли своих друзей и теперь не могут снова видеться со своими учителями.
«Мы невероятно шокированы, расстроены и встревожены», — сказала Тиффани.
«Мы получили электронное письмо в 20:00 в воскресенье вечером, в котором говорилось, что нашим детям больше в школе не рады, и с понедельника они не должны туда возвращаться.»
«Мы невероятно шокированы, расстроены и встревожены», — сказала Тиффани.
«Мы получили электронное письмо в 20:00 в воскресенье вечером, в котором говорилось, что нашим детям больше в школе не рады, и с понедельника они не должны туда возвращаться.»
Супруги говорят, что эта новость сильно расстроила их детей, и им было трудно объяснить, почему они не пошли в школу утром.
«Они были очень растеряны и шокированы — мы сказали им, что это из-за нас школа не хочет их пускать, они в этом не виноваты.»
«Они были очень расстроены и плакали, ведь они лишились друзей.»
«Мы сами были близки к тому, чтобы заплакать, но должны были их поддерживать.»
«Они были очень растеряны и шокированы — мы сказали им, что это из-за нас школа не хочет их пускать, они в этом не виноваты.»
«Они были очень расстроены и плакали, ведь они лишились друзей.»
«Мы сами были близки к тому, чтобы заплакать, но должны были их поддерживать.»
Тиффани и Крис говорят, что не понимают, почему их детей наказывают за аккаунт в OnlyFans, к которому они не имеют никакого отношения.
«Дети не виноваты — то, что мы делаем, не имеет к ним никакого отношения», — говорит женщина.
«Вы наказываете детей за грехи их родителей? Если родитель совершает преступление, стоит выгонять его ребёнка из школы?»
«Мы же даже преступления не совершали!»
«Дети не виноваты — то, что мы делаем, не имеет к ним никакого отношения», — говорит женщина.
«Вы наказываете детей за грехи их родителей? Если родитель совершает преступление, стоит выгонять его ребёнка из школы?»
«Мы же даже преступления не совершали!»
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