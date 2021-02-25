Детей отчислили из школы за непристойные фотографии матери

В июле 2020 года страницу обнаружили несколько соседей Тиффани и родителей из школы, в которую ходят их дети.



Мама утверждает, что её всячески обозвали и даже распечатали некоторые из её фотографий, которые затем были отправлены по электронной почте директору школы.



«Кто-то наткнулся на мою учётную запись, и внезапно мамы из школы стали писать мне текстовые сообщения и оставлять голосовые сообщения, в которых говорилось, что мне нужно покинуть школу», — рассказала женщина.



«Некоторые женщины из моего района даже распечатали фотографии, которые я размещала на своей страничке на OnlyFans, и отправили их директору школы, где учатся мои дети.»



«Нас называли разными именами: говорили, что это было «тревожно, отвратительно, ужасно» и «моих детей надо выгнать!».»