Величественные, нo опaсные pептилии одни из самыx древних обитателей планеты Земля. Во время эволюции эти рептилии yменьшились в размерах, но практически не изменили внешний вид. Как выяснили зоологи, ближайшими их родственниками являются птицы. Отправимся в путешествие по местам их обитания, и в нашем обзоре представлены самые необычные и красивые виды крокодилов.
Чёрный кайман / Melanosuchus niger
Крупный амазонский крокодил по классификации принадлежит к большому семейству аллигаторовых, но выделен в отдельный вид. Сегодня ареал его расселения ограничен Амазонкой с её обширными притоками.
Чешуйчатая кожа имеет тёмный окрас, из-за чего опасный житель Южной Америки получил своё наименование. В среднем чёрные кайманы вырастают до 4,6 м. Но в природе встречались самцы, длина которых достигала более 5 м.
В последние десятилетия их популяция начала резко сокращается. Причина — действия браконьеров. Влияют на популяцию вырубка тропических лесов, осушение заболоченных мест. Зафиксированы случаи нападения на людей, которые заканчивались гибелью человека. Но из-за отдалённости мест обитания этого вида кайманов случаются нападения нечасто.
Чешуйчатая кожа имеет тёмный окрас, из-за чего опасный житель Южной Америки получил своё наименование. В среднем чёрные кайманы вырастают до 4,6 м. Но в природе встречались самцы, длина которых достигала более 5 м.
В последние десятилетия их популяция начала резко сокращается. Причина — действия браконьеров. Влияют на популяцию вырубка тропических лесов, осушение заболоченных мест. Зафиксированы случаи нападения на людей, которые заканчивались гибелью человека. Но из-за отдалённости мест обитания этого вида кайманов случаются нападения нечасто.
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Острорылый крокодил / Crocodylus acutus
По месту обитания его ещё называют американский, так как этот вид широко расселился в Северной, Центральной и Латинской Америке. Впервые был описан в 1807 году французским натуралистом Жоржем Кювье.
Для жизни выбирает мангровые болота, заросли устья рек, солёные пресноводные водоёмы. По суше двигаются со скоростью до 16 км/час, а в водоёмах передвигаются со скоростью до 32 км/час. Длина взрослых самцов достигает 4 метров, самки чуть меньше, не более 3,5 метров.
Из-за спроса на кожу в начале ХХ столетия этот вид массово уничтожался. Численность особей на данный момент удалось стабилизировать, придав виду охранный статус. Это позволило наказывать охотников за ценной шкурой.
Для жизни выбирает мангровые болота, заросли устья рек, солёные пресноводные водоёмы. По суше двигаются со скоростью до 16 км/час, а в водоёмах передвигаются со скоростью до 32 км/час. Длина взрослых самцов достигает 4 метров, самки чуть меньше, не более 3,5 метров.
Из-за спроса на кожу в начале ХХ столетия этот вид массово уничтожался. Численность особей на данный момент удалось стабилизировать, придав виду охранный статус. Это позволило наказывать охотников за ценной шкурой.
Гавиаловый крокодил / Tomistoma schlegelii
Назвали этого величественного красавца в честь зоолога из Голландии Германа Шлегеля. А вот название рода сложилось из двух древнегреческих слов, которые обозначают «острая пасть».
Встречаются они на островах Индонезии, в Малайзии. До недавнего времени гавиаловые крокодилы жили во Вьетнаме и Таиланде, но сегодня в этих странах их считают вымершими. Самцы достигают 6 метров в длину. Самки мельче, не больше 5 метров.
Считалось, что для человека они неопасны. Главный аргумент — это узкая пасть. Но в 2008 году самка гавиала съела рыбака на острове, зазевавшегося на берегу водоёма на Калимантане. После этого случая люди стали опасаться опасных хищников.
Встречаются они на островах Индонезии, в Малайзии. До недавнего времени гавиаловые крокодилы жили во Вьетнаме и Таиланде, но сегодня в этих странах их считают вымершими. Самцы достигают 6 метров в длину. Самки мельче, не больше 5 метров.
Считалось, что для человека они неопасны. Главный аргумент — это узкая пасть. Но в 2008 году самка гавиала съела рыбака на острове, зазевавшегося на берегу водоёма на Калимантане. После этого случая люди стали опасаться опасных хищников.
Гладколобый кайман Кювье / Paleosuchus palpebrosus
Проживают небольшие кайманы в низменности Амазонки и на севере латиноамериканского континента. Самцы не превышают в длину 210 см, самки вырастают до 150 см.
У этого вида необыкновенные карие глаза с вертикальным тёмным зрачком. Редко встречаются особи с желтовато-золотистыми глазами. Маленькие размеры позволяют им быстро передвигаться по суше и в воде. Неприхотливы в содержании, и легко себя чувствуют в зоопарках.
Своё видовое наименование получил из особенностей строения головы, а второе название в честь прославленного француза Жоржа Леопольда де Кювье.
У этого вида необыкновенные карие глаза с вертикальным тёмным зрачком. Редко встречаются особи с желтовато-золотистыми глазами. Маленькие размеры позволяют им быстро передвигаться по суше и в воде. Неприхотливы в содержании, и легко себя чувствуют в зоопарках.
Своё видовое наименование получил из особенностей строения головы, а второе название в честь прославленного француза Жоржа Леопольда де Кювье.
Тупорылый крокодил / Osteolaemus tetraspis
Из-за маленьких размеров его ещё называют карликовый, и это самый маленький крокодил из ныне живущих на нашей планете. Облюбовал для жизни пресноводные водоёмы на западе Африки.
Размеры взрослых особей не превышают 1,5 м. Местные охотники вылавливали экземпляры, длина которых достигала 1.9 м. Самки намного меньше самцов. Редкие особи женского пола достигают размеров больше 1,2 м.
Ведут ночной образ жизни, охотясь на мелких животных. Скрытное, тихое животное днём прячется в норах. Крокодильчики вылупляются из яиц при помощи самки, так как сами из-за маленьких размеров не могут справиться со скорлупой.
Размеры взрослых особей не превышают 1,5 м. Местные охотники вылавливали экземпляры, длина которых достигала 1.9 м. Самки намного меньше самцов. Редкие особи женского пола достигают размеров больше 1,2 м.
Ведут ночной образ жизни, охотясь на мелких животных. Скрытное, тихое животное днём прячется в норах. Крокодильчики вылупляются из яиц при помощи самки, так как сами из-за маленьких размеров не могут справиться со скорлупой.
Крокодиловый кайман / Caiman crocodilus
Небольшой по размерам аллигатор обладает суженой мордочкой. Вырастают не больше 1,8 метров в длину. Расселился крокодиловый кайман в Центральной и Южной Америке. Отличный пловец. Преодолев океан, этот кайман легко заселил близкие к Латинской Америке крупные острова.
Эти представители огромного семейства зубастых аллигаторовых могут менять цвет кожи. Делают они это очень медленно. Предпочитают влажные низменности, а в период засухи зарываются в ил, впадая в спячку.
В рационе преобладают многие виды головоногих, рыба, мелкие амфибии. Зафиксированы случаи каннибализма. В реках южноамериканского континента хищник регулирует численность пираний, с удовольствием поглощая этих опасных рыбок. Из-за малых размеров у них много естественных врагов. На них ведут охоту ягуары, анаконды.
Эти представители огромного семейства зубастых аллигаторовых могут менять цвет кожи. Делают они это очень медленно. Предпочитают влажные низменности, а в период засухи зарываются в ил, впадая в спячку.
В рационе преобладают многие виды головоногих, рыба, мелкие амфибии. Зафиксированы случаи каннибализма. В реках южноамериканского континента хищник регулирует численность пираний, с удовольствием поглощая этих опасных рыбок. Из-за малых размеров у них много естественных врагов. На них ведут охоту ягуары, анаконды.
Сиамский крокодил / Crocodylus siamensis
На фото житель Юго-Восточного региона Азии. Встретиться с зубастым хищником можно на многих островах, в том числе на Калимантане. Предпочитает селиться в болотах, реках с небыстрым течением, по берегам пресноводных озёр.
В длину вырастают до 3–3,5 м. Молодые особи имеют светлый окрас кожи, который со временем темнеет. Кожа с возрастом грубеет, а чешуя на шее меняет своё местоположение.
К воспроизведению потомства готовы к возрасту 10 лет, а живут в среднем от 60 до 90 лет. В рационе присутствует рыба, мелкие позвоночные, амфибии. Занесён на страницы Красной Книги. Сейчас на планете насчитывается не более 5 000 особей.
В длину вырастают до 3–3,5 м. Молодые особи имеют светлый окрас кожи, который со временем темнеет. Кожа с возрастом грубеет, а чешуя на шее меняет своё местоположение.
К воспроизведению потомства готовы к возрасту 10 лет, а живут в среднем от 60 до 90 лет. В рационе присутствует рыба, мелкие позвоночные, амфибии. Занесён на страницы Красной Книги. Сейчас на планете насчитывается не более 5 000 особей.
Гангский гавиал / Gavialis gangeticus
Единственный представитель удивительного рода гавиалов обитает в водоёмах и реках Индии и Непала. Довольно редкий и, по мнению most-beauty.ru, уникальный вид. Несмотря на грозный вид, они не опасны для человека.
Миллионы лет назад на планете обитало несколько видов гавиалов, но выжить удалось только одному. Древнейший житель планеты достигает в длину 5,5 м. Окрас чешуи тёмный, который позволяет животному легко прятаться в прибрежных зарослях.
Самые водные из всех крокодиловых. Постоянно находятся в воде, а на сушу выползают только, чтобы погреться. Самки выходят из воды, чтобы отложить яйца.
Возможно, это не самый красивый крокодил, но то, что его внешность очень необычно, это факт.
Миллионы лет назад на планете обитало несколько видов гавиалов, но выжить удалось только одному. Древнейший житель планеты достигает в длину 5,5 м. Окрас чешуи тёмный, который позволяет животному легко прятаться в прибрежных зарослях.
Самые водные из всех крокодиловых. Постоянно находятся в воде, а на сушу выползают только, чтобы погреться. Самки выходят из воды, чтобы отложить яйца.
Возможно, это не самый красивый крокодил, но то, что его внешность очень необычно, это факт.
Парагвайский кайман / Caiman yacare
Сложно назвать этого гиганта красавцем, но он тоже заслуживает внимания. Расселились эти кайманы по рекам, в болотах и водоёмах Бразилии, Аргентины, Боливии, Парагвая.
Вырастают до 2 метров. Практически не нападают на человека, охотясь на рыб, мелких млекопитающих, змей. Может напасть даже на анаконду. Предпочитают держаться небольшими группами, так как от природы очень пугливы. Из-за этого не пытаются нападать на больших животных.
Местные жители зовут их жакаре. Сейчас популяция достигает примерно 2 тысяч особей, что не вызывает опасения у зоологов по поводу их исчезновения.
Вырастают до 2 метров. Практически не нападают на человека, охотясь на рыб, мелких млекопитающих, змей. Может напасть даже на анаконду. Предпочитают держаться небольшими группами, так как от природы очень пугливы. Из-за этого не пытаются нападать на больших животных.
Местные жители зовут их жакаре. Сейчас популяция достигает примерно 2 тысяч особей, что не вызывает опасения у зоологов по поводу их исчезновения.
Китайский аллигатор / Alligator sinensis
В поле нашего внимания попал представитель аллигаторов. Редкий, исчезающий вид, обитающий в бассейне реки Янцзы. Китайские зоологи подсчитали, что в природе их осталось около 200 экземпляров.
Впервые упоминается в древнекитайских трудах в III тысячелетии до нашей эры. Ареал расселения был значительно шире, но сейчас ограничен небольшими участками провинций Чжецзян и Аньхой. За последние 30 лет популяция сократилась в 10 раз. Темпы угрожающие.
Имеют желтовато-серый окрас тела с небольшими тёмными пятнами на челюстях. Вырастают не больше 2,2 м., ведут скрытный образ жизни, а поздней осенью впадают в спячку.
Впервые упоминается в древнекитайских трудах в III тысячелетии до нашей эры. Ареал расселения был значительно шире, но сейчас ограничен небольшими участками провинций Чжецзян и Аньхой. За последние 30 лет популяция сократилась в 10 раз. Темпы угрожающие.
Имеют желтовато-серый окрас тела с небольшими тёмными пятнами на челюстях. Вырастают не больше 2,2 м., ведут скрытный образ жизни, а поздней осенью впадают в спячку.
Нильский крокодил / Crocodylus niloticus
Крупное пресмыкающееся, получившее своё видовое название по месту обитания. Это крупнейший хищник в Африке. Легко справляется с носорогами, львами, буйволами.
В нормальных условиях ведёт малоподвижный образ жизни. Вырастают от 4,5 до 5.5 м. Но в природе встречались особи крупнее. В Книгу мировых рекордов Гиннеса занесён самец, убитый в 1948 году у озера Виктория. Его длина равнялась 6,4 м. Как и у других видов самки мельче мужских особей.
Точная статистика нападения на людей не ведётся. Зоологи отмечают, что некоторые самцы развили вкус к человеческому мясу. Так, в Бурунди обитает самец по кличке Густав, который является людоедом.
В нормальных условиях ведёт малоподвижный образ жизни. Вырастают от 4,5 до 5.5 м. Но в природе встречались особи крупнее. В Книгу мировых рекордов Гиннеса занесён самец, убитый в 1948 году у озера Виктория. Его длина равнялась 6,4 м. Как и у других видов самки мельче мужских особей.
Точная статистика нападения на людей не ведётся. Зоологи отмечают, что некоторые самцы развили вкус к человеческому мясу. Так, в Бурунди обитает самец по кличке Густав, который является людоедом.
Гребнистый крокодил / Crocodylus porosus
Знакомьтесь, самый большой крокодил в мире. К тому же это крупнейшая рептилия из всех, кто живёт на земле. В живой природе нет хищника, который превосходит его по размерам. Встречались экземпляры, расстояние от кончика носа до хвоста было равно 7 метров. Вес таких самцов достигал 2 тонн. Челюсти сжимаются с огромной силой. По силе укуса ему нет равных в мире хищников.
В истории земли гигантский крокодил появляется примерно 4–4,5 миллиона лет назад. Это прямые потомки крокодиломорфов-эузухий, живших у пресных водоёмов суперконтинента Гондвана. Научились жить в солёной воде, потому их часто называют морской.
У него самый широкий ареал расселения. Этот вид можно встретить от Вьетнама до северного побережья Австралии. Заселил практически все острова Океании, где есть водоёмы и заболоченная местность.
В истории земли гигантский крокодил появляется примерно 4–4,5 миллиона лет назад. Это прямые потомки крокодиломорфов-эузухий, живших у пресных водоёмов суперконтинента Гондвана. Научились жить в солёной воде, потому их часто называют морской.
У него самый широкий ареал расселения. Этот вид можно встретить от Вьетнама до северного побережья Австралии. Заселил практически все острова Океании, где есть водоёмы и заболоченная местность.
Белые крокодилы
Завершим наш рассказ необычными по окраске животными. Крокодил альбинос в природе довольно редкое явление, а вот в национальных парках живут несколько забавных особей.
В парке штата Флорида Gatorland проживает красавец по кличке Буйя Блан. Кожа его практически белая, а глаза голубого цвета. У него особая пигментация, называемая лейкимизм. Пойманный ещё детёнышем, он легко освоился в вольерах природного парка.
В крокодиловом дворце немецкого Штутгарта рядом с нормальными сородичами проживает необычный белый крокодил. Это любимец публики, но учёные предупреждают, что цвет кожи не изменит агрессивного характера хищного животного.
В парке штата Флорида Gatorland проживает красавец по кличке Буйя Блан. Кожа его практически белая, а глаза голубого цвета. У него особая пигментация, называемая лейкимизм. Пойманный ещё детёнышем, он легко освоился в вольерах природного парка.
В крокодиловом дворце немецкого Штутгарта рядом с нормальными сородичами проживает необычный белый крокодил. Это любимец публики, но учёные предупреждают, что цвет кожи не изменит агрессивного характера хищного животного.
А теперь попробуем ответить на почти риторический вопрос, кто сильнее крокодил или аллигатор? В дикой природе эти рептилии редко вступают в схватку. Просто у них разная среда обитания.
Но, если такая схватка всё же произойдёт, всё зависит от вида и нрава конкретного животного. Крокодилы крупнее, мощность челюстей у них больше, укус сильнее, а значит потенциально они сильнее.
Но, если такая схватка всё же произойдёт, всё зависит от вида и нрава конкретного животного. Крокодилы крупнее, мощность челюстей у них больше, укус сильнее, а значит потенциально они сильнее.
Заключение
Крокодилы — единственные выжившие представители древнейших пресмыкающихся архозавров. Большинство их предков вымерло вместе с динозаврами к началу кайнозойского периода, примерно 68 миллионов лет назад. Те, кто выжил, легко приспособились к полуводному образу жизни, а палеонтологи находят останки их предков в меловых и каменноугольных отложениях.
Редакция most-beauty просит вас написать в комментариях какие виды крокодилов вам наиболее симпатичны. А ниже мы решили разместить ещё несколько интересных фотографий красивых и необычных крокодилов.
Редакция most-beauty просит вас написать в комментариях какие виды крокодилов вам наиболее симпатичны. А ниже мы решили разместить ещё несколько интересных фотографий красивых и необычных крокодилов.
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