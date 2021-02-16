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Самые необычные и красивые виды крокодилов

Самые необычные и красивые виды крокодилов (22 фото)

Автор:
16 февраля 2021 09:08
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересно   крокодил   познавательно   природа   факты   фото   
598
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Величественные, нo опaсные pептилии одни из самыx древних обитателей планеты Земля. Во время эволюции эти рептилии yменьшились в размерах, но практически не изменили внешний вид. Как выяснили зоологи, ближайшими их родственниками являются птицы. Отправимся в путешествие по местам их обитания, и в нашем обзоре представлены самые необычные и красивые виды крокодилов.
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Метки: животные   интересно   крокодил   познавательно   природа   факты   фото   
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dima423 2 часа назад
а разве они сюда щас не тупо все виды крокодилов скинули?)))
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sergiocorleone Полчаса назад
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