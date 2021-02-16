Самые необычные и красивые виды крокодилов

Знакомьтесь, самый большой крокодил в мире. К тому же это крупнейшая рептилия из всех, кто живёт на земле. В живой природе нет хищника, который превосходит его по размерам. Встречались экземпляры, расстояние от кончика носа до хвоста было равно 7 метров. Вес таких самцов достигал 2 тонн. Челюсти сжимаются с огромной силой. По силе укуса ему нет равных в мире хищников.



В истории земли гигантский крокодил появляется примерно 4–4,5 миллиона лет назад. Это прямые потомки крокодиломорфов-эузухий, живших у пресных водоёмов суперконтинента Гондвана. Научились жить в солёной воде, потому их часто называют морской.



У него самый широкий ареал расселения. Этот вид можно встретить от Вьетнама до северного побережья Австралии. Заселил практически все острова Океании, где есть водоёмы и заболоченная местность.