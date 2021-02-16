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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4628 постов • 644 подписчика подписаться
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Как Михаил Галустян относится к представителям ЛГБТ-сообщества

Как Михаил Галустян относится к представителям ЛГБТ-сообщества (1 фото + 2 видео)

Автор:
16 февраля 2021 09:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 50 вопросов   видео   галустян   геи   знаменитости   лгбт   люди   мнение   шоу   
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Популярный в России юморист Михаил Галустян стал героем YouTube-шоу «50 вопросов», где ведущий задал ему вопрос о его отношении к геям и другим представителям ЛГБТ-сообщества.

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Метки: 50 вопросов   видео   галустян   геи   знаменитости   лгбт   люди   мнение   шоу   
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29  комментариев
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12k
KOSTELLO 2 часа назад
- Как Вы относитесь к геям Штирлиц ?
- Я к ним не отношусь, скромно ответил Советский разведчик.
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15k
Александр 11 минут назад
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2k
Слава Андреев 18 минут назад
Вообще не удивил )))))))
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2k
CynepCTepBa 19 минут назад
- Михаил, как вы относитесь к ЛГБТ-сообществу?
- В смысле, как отношусь? Я его возглавляю!
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657
Дмитрий 19 минут назад
А это кто?
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28k
Aleksandr 22 минуты назад
Не все геи-3,14дорасы.
Не все 3,14дорасы-геи.
Геи-те, кто тихо-мирно долбятся в сраку у себя дома.
3,14дорасы-те, кто кричит об этом на улице...
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217
andrey 22 минуты назад
Вот же ситуация ! Было задано 50 вопросов , а автора именно этот заинтересовал !
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2k
RelaniumZ 24 минуты назад
И добавичь нечего - слова адекватного и толлерантного Человека
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223
Виктор Полчаса назад
От оно чё, Михалыч )
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4k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Как говорит Басков с Киркоровым:один раз не пидо@рас
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18k
Will2006 Дарвин и аморальная премия 7 минут назад
А если второй раз не с Киркоровым?
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7k
Мэйсон Второй 38 минут назад
"Если ты болеешь, то болей на здоровье". Фраза супер.
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2k
masson84 45 минут назад
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160
*опа Час назад
Сложно в ИХ тусовке найти НЕгея..........
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−26
Super Pooper Час назад
Галустяна в през... в президенты!
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292
KevinSmith Час назад
Такое впечатление, что Галустяна здесь Пучков-Гоблин сыграл
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11k
Андрей Дядя Час назад
скользкий вопрос для любого шоумена или публичного человека .
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12k
Пумба Час назад
Аффтар - дебил. Ролик вставляется с привязкой по времени. И всё.
Ссылка youtu.be
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12k
Пумба Час назад
Аффтар, ты даун! При копировании ссылки на видео с ютуба можно поставить галку в чекбокс "с привязкой по времени" и - о чудо! - ролик начнет воспроизводиться с указанного момента!
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13k
Broser Час назад
Среди геев тоже есть пи....сы.
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24k
Павел Broser Час назад
они и среди не-геев есть
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3k
Sergey Павел 55 минут назад
Ни есть а много.
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1k
ALEX Broser 54 минуты назад
Не так страшны геи в обществе, как пида.расы в правительстве!
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1k
Степан Алкоголик 2 часа назад
Вот оно че Михалыч!))
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1k
aklinks Степан Алкоголик Час назад
Во как теперь Миха заговорил значит ))
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7k
Вася 2 часа назад
Ссылка coub.com
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