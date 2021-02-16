Как Михаил Галустян относится к представителям ЛГБТ-сообщества

Популярный в России юморист Михаил Галустян стал героем YouTube-шоу «50 вопросов», где ведущий задал ему вопрос о его отношении к геям и другим представителям ЛГБТ-сообщества.
Комик без лишних стеснений признался, что у него есть друзья геи и он с ними общается много лет. Однако артист не приветствует гей-парады и пропаганду
Полный выпуск шоу
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Метки: 50 вопросов видео галустян геи знаменитости лгбт люди мнение шоу
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