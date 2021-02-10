Комик решил проверить на силовиках свои шутки про Росгвардию

Комик Александр Копченов решил проверить уровень самоиронии стражей порядка и зачитал им свои шутки про росгвардейцев и дворец в Геленджике. Оказалось, что с чувством юмора у них все порядке - многие силовики реагировали позитивно и даже смеялись, правда, когда поблизости не было людей. Впрочем, были и те, что говорили комику, что стендап ему явно не светит.

Ролик Копченова с "прожаркой росгвардейцев" был опубликован на YouTube 5 дней назад. Неизвестно, сколько он собирал материал для 8-минутного ролика, но действие происходит накануне второго несогласованного митинга в поддержку Навального - то есть перед 31 января.

Силовикам, например, "очень зашла" шутка про закидывание их снежками: "какой напиток получает росгвардеец за вредность? Снежок".

А самой непопулярной стала острота о том, что люди, которые не любят росгвардейцев, называются россиянами. Тут некоторые начали спорить, доказывая, что если их и не любят, то только молодежь, другие же назвали шутку плоской.