Комик решил проверить на силовиках свои шутки про Росгвардию

Местами получилось позитивно. Но без автозака не обошлось...
Комик Александр Копченов решил проверить уровень самоиронии стражей порядка и зачитал им свои шутки про росгвардейцев и дворец в Геленджике. Оказалось, что с чувством юмора у них все порядке - многие силовики реагировали позитивно и даже смеялись, правда, когда поблизости не было людей. Впрочем, были и те, что говорили комику, что стендап ему явно не светит.
Ролик Копченова с "прожаркой росгвардейцев" был опубликован на YouTube 5 дней назад. Неизвестно, сколько он собирал материал для 8-минутного ролика, но действие происходит накануне второго несогласованного митинга в поддержку Навального - то есть перед 31 января.
Силовикам, например, "очень зашла" шутка про закидывание их снежками: "какой напиток получает росгвардеец за вредность? Снежок".
А самой непопулярной стала острота о том, что люди, которые не любят росгвардейцев, называются россиянами. Тут некоторые начали спорить, доказывая, что если их и не любят, то только молодежь, другие же назвали шутку плоской.
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Больше всего удивил ОМОНовец, позвонивший своему начальнику (видимо, большому поклоннику стендап-комедии), который по громкой связи оценивал качество "заряженных" шуток от Копченова. А другой сотрудник ОМОН на высказывание комика о необразованности силовиков, решил доказать, что это не так и ответил ему на английском, что сотрудники их отдела знают по несколько иностранных языков.
Комик также решил пошутить в день несогласованного протеста 31 января. Однако на этот раз силовики были на нервах и в полной боевой готовности и попросту отгоняли надоедливого шутника. В итоге Копченов оказался в числе задержанных, к счастью, не за свои шутки, а за то , что находился не в том месте и не в то время.
На несогласованной акции протеста 31 января было задержано более 5 тысяч человек по всей России. В Москве покатались в автозаках 1800 протестующих.
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