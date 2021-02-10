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Комик решил проверить на силовиках свои шутки про Росгвардию

Комик решил проверить на силовиках свои шутки про Росгвардию (3 фото + 1 видео)

Автор:
10 февраля 2021 13:49
Сообщество : Юмор
Метки: Москва   видео   комик   протесты   росгвардия   самоирония   силовики   шутки   
1739
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1

Местами получилось позитивно. Но без автозака не обошлось...

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Метки: Москва   видео   комик   протесты   росгвардия   самоирония   силовики   шутки   
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19  комментариев
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2k
Ям 54 минуты назад
одни стендуперы и блохеры. никто работать не хочет
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42k
Цыц тут у меня 14 минут назад
Кто назвал дегенерата комиком?
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−14
EE 23 минуты назад
Ну а что в полиции и росгвардии не люди работают? Такие же балбесы ка и мы, родом с тех же дворов и улиц). Некоторые прямо не плохо пошутили в ответ юмористу, достойно шуток самого шоу. Они лучше нас знают что это за театр происходит, выходят следить за общественным порядком. Есть конечно фанатики и не всегда здоровые люди, но их процент равен и с другой стороны. Нам надо всячески стараться не создавать врагов из друг друга, а в любых ситуациях оставаться людьми. Они так же не в восторге от маразма властей так же как и от возможных беспорядков властей. Если с головой то в стране все будет хорошо.
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23k
voipstersk8 24 минуты назад
туповатые шутки...
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42
Племянник Путина Полчаса назад
это похоже на рекламу росгвардии
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9k
котегRUS 48 минут назад
видимо только унылые хомячки понимают этот плоский юмор
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6k
AIRON_FIRST 56 минут назад
Как зовут стенд-ап комика, не попавшего на шоу "Слабое звено", но попавшего в автозак?)))
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49k
DonNerka AIRON_FIRST 47 минут назад
Стенд-даун?
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AIRON_FIRST DonNerka Полчаса назад
как вариант, но вопрос был "как зовут", а не "как называют")
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49k
DonNerka AIRON_FIRST Полчаса назад
Да это вообще не вариант - "На выход!" его зовут
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190
Григорий Бабкин 59 минут назад
Педросян.
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2k
Алекс Чебурашкин 59 минут назад
Поддерживаю
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4k
Александр Иванов Алекс Чебурашкин 56 минут назад
Жаба
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62k
Максим Час назад
Очередной долпоеп вышел сделать себе рекламу.. Жаль не в США)) Счас бы рассказывал соседям по камере свои шутки.
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16k
nobody® Максим Полчаса назад
Флойду ещё мог бы
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62k
Максим nobody® 20 секунд назад
ФЛойду счас пранкер рассказывает)
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10k
Лехахуторской Час назад
Че то как то не смешно.
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7k
SSD Час назад
Одобряю.
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