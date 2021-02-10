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Неудобная правда о курении

Неудобная правда о курении (10 фото)

Автор:
10 февраля 2021 08:54
Сообщество : Факты
Метки: курение   табак   факты   
913
10
Чушь табачья!
Ты куришь? Впрочем, неважно. Ты все равно на той либо на другой стороне баррикад. Ибо этот мир уже давно раздираем войной, в которой сражаются две армии — Табачного Листа и Чистого Воздуха.
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Метки: курение   табак   факты   
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40k
Raush Час назад
Хорошая попытка, табачные компании, но нет... И я даже соглашусь со сказанным, НО... тут речь идет о табаке, о чистом, настоящем табаке. То же из чего на данный момент делают сигареты, ничего общего с табаком не имеет.
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18k
Matrosskin 9 минут назад
Смешались в кучу кони, люди... Стоит разделить курение и табакокурение. Казалось бы бред ? А нифига. Трубочный и жевательный табак (натуральный), сигары (натуральные), сигареты "тех времён" - это одна история. Именно тогда были получены многие данные о вреде/не вреде курения. И тогда вопрос действительно в основном упирался в никотин, как основное действующее вещество. Со всеми его плюсами и минусами для здоровья. И я читал несколько метаанализов (сводный анализ проведённых исследований по определённым контрольным точкам) - действительно, однозначного ответа о вреде нет, где-то плюсы, где-то минусы и выводы - лучше не курить, но реальное воздействие на конкретного человека зависит от дозы, образа жизни, генетики...
А вот просто курение, то что происходит последние несколько десятков лет уже "табакокурением" назвать нельзя. Ибо очень много добавок (чистый табак слишком дорог), изменивших температуру горения, скорость, состав дыма. В итоге никотин как вредный фактор ушёл на второй план, а на первый вышли высокая температура дыма, в котором больше смол и продуктов горения. И вот они-то однозначно пользы не приносят и провоцируют всякого рода онкологию, проблемы с лёгкими, да и системно тодже действуют. Да и сама культура курения изменилась - курильщик бегом добегает до "разрешённого места", судорожно залпом вытягивает пару сигарет и побежал обратно.
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4k
Александр Зотов 11 минут назад
Ну, как говорил один хитрый демон «Полезная травка... Не лопух какой-нибудь! Она осчастливит старый свет. Кто хоть раз закурит - не оставит этой забавы. Теперь не будут говорить про нас чертей, что мы вдыхаем дым и выпускаем его через ноздри. Не набить ли Вам табаком трубку, уважаемый доктор?»
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197
WadDad 13 минут назад
Забыли в статье упомянуть ещё и о низком проценте заболевания новомодным Ковидом среди курильщиков.
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913
Roman 17 минут назад
Сколько мрази-автору заплатили табачники?
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−119
Mario 24 минуты назад
Kvadro, [мат]! Лёгкие курильщика не отличаются от лёгких того, кто не курит! На фото лёгкие больного и здорового человека, и не важно, курил он или нет!
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−119
Mario 37 минут назад
Лехахуторской, почему Вы считаете курение проблемой? Видимо так воспитали, просто.. курение - это зло, не общайся с теми, кто курит, так-как эти существа заведут тебя на тёмную сторону)) бред. Сам решай курить или нет, твой же организм!
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14k
Kvadro 40 минут назад
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2
*опа 41 минуту назад
Прочёл...
Задумался...
Хм...
Пойду перекурю эту информацию...
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−119
Mario 46 минут назад
Вася, пиво без сигареты - это как секс с г..., чего-то не хватает
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7k
Вася 58 минут назад
курил десять лет - нравилось, бросил курить, тоже нравится. После пива и курева башка наутро болит, а после пива без курева как охурчик
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7k
Вася Час назад
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10k
Лехахуторской Час назад
"Ты куришь? Впрочем, неважно. Ты все равно на той либо на другой стороне баррикад".

Баррикады какие то, мне все равно, сам не курю к курящим ровно отношусь, их проблемы как говорится..
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56k
Александр Ломовицкий Час назад
"Ты куришь? Впрочем, неважно. Ты все равно на той либо на другой стороне баррикад. Ибо этот мир уже давно раздираем войной, в которой сражаются две армии Табачного Листа и Чистого Воздуха."

а вот и нихера , год назад я курил- я люблю курить мне нравится процесс ,нравится ритуал . но я решил бросить и бросил потому что курил 25 лет теперь мне нравится что я экономлю кучу бабла потому что курил дорогие сигареты ,а не Приму радуюсь тому что хер стоит как в 20 лет и зубы не желтеют . но я так же выхожу с чашкой кофе на улицу в перерывах просто не курю и все а стою с коллегами разговариваю потому что привычка и они кстати меня не раздражают тем что курят это их право
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−119
Mario Час назад
У курящих глистов не бывает, и ещё множество плюсов!
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26k
Fat Lynx Час назад
"Самое смешное, что пока точно никто не смог ни стопроцентно подтвердить, что курить опасно, ни опровергнуть эту идею. Ни научно, ни статистически" - чего? вот это да...
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8k
ГородДомов Fat Lynx 48 минут назад
мой дед , закурил с началом войны на фронте , с тех пор до самой смерти в 92 года курил . и курил много .. ..
вот это да
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26k
Fat Lynx ГородДомов 39 минут назад
Возможно, он мог прожить дольше и качественнее...
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14k
dimitr Час назад
Янковский и Абдулов - очень неудачные в этом смысле примеры.
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59k
Доктор Джонс Час назад
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3k
Денис Колосов 2 часа назад
Мне совершенно пофиг, курят другие люди или нет, главное чтобы не дымили рядом со мной и моими детьми.. Ну а для экономики курящие полезны, каждый платит повышенный налог за свою зависимость гос-ву в виде акцизов-)
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50k
pynh Денис Колосов Час назад
ращу табак, никому ничего не плачу
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3k
Денис Колосов pynh Час назад
вы "ничтожная величина" в общем масштабе-)
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