Почему табака так боятся?

Идущие на борьбу с курением деньги, которые отгрызаются из табачных компаний и выдаиваются из государственных бюджетов, — это суммы с большим количеством нулей. Неудивительно, что подобный золотой блеск привлекает к себе так много пламенных борцов, гневных ораторов и страстных радетелей за счастье человечества. Люди всегда будут платить двум типам граждан, это еще царственный философ Марк Аврелий сказал: «Тем, кто их развлекает, и тем, кто их пугает».



Конечно, у развлекательного шоу-бизнеса масштабы все равно покрупнее, но дело «пугателей» также вполне себе процветает.



Сотни фондов благополучно прикарманивают табачные миллионы, подкармливая врачей и журналистов, политиков и общественных деятелей. Конечно, можно еще сражаться с абортами, с электростанциями, с генетически модифицированными продуктами, с дур-ной экологией, с кризисом перепроизводства, с автомобилестроением… Но в большинстве этих случаев на стороне «порока» обычно стоят слишком мощные силы, которые пока еще вполне успешно сопротивляются подобным атакам. Попробуй задень как следует те же генно-модифицированные продукты — против тебя восстанет половина всех фермеров США, дураков нет с такими быками бодаться. А табачные компании оказались достаточно жирными и аппетитными, но одновременно и слишком слабыми. Ату их, ату!



Успехи в деле борьбы с бесовским зельем потрясают воображение — бастионы падают за бастионами. Курильщиков обвесили красными флажками со всех сторон, некурящим вдолбили, что те, с дымящимися штуками во рту, покушаются на вашу жизнь и свободу. Они обкуривают ваших детей, и те вырастут тупыми уродами, они лишают мужчин половой силы, они сглазили ваших коров и танцуют голыми на Лысой горе!.. В общем, старые рецепты по-прежнему хорошо работают.



Убедить современного некурящего в том, что человек с сигаретой в другом конце ресторана не причиняет ему ровным счетом никакого вреда — это все равно что лет пятьсот назад попытаться рассказать благочестивому обывателю Кельна про то, что ведьмы на самом деле не сквашивают молоко и не портят детей в материнской утробе.



Самый странный яд на свете



Никотин кипит при температуре 140-145°С, растворяется в воде, эфире и алкоголе, является весьма сильным ядом. Капля никотина в несколько сантиграммов убивает лошадь. Это чистая правда. Но вот собаке требуется уже две-три капли, а если взять козу или овцу, то эти животные спокойно выпьют и по десять капель, даже не мекнув. Амебы вообще могут прекрасно существовать, резвясь в однопроцентном растворе никотина, а вот туберкулезная палочка почему-то мгновенно отбрасывает копыта (или что у нее там еще есть) даже при наличии ничтожного количества этого алкалоида в окружающей среде (именно поэтому опытные врачи туберкулезных санаториев украдкой предлагают своим пациентам не торопиться бросать курить, а поначалу вылечиться).