"И это вместо книг на русском языке?": украинцы возмущены закупкой комиксов о принцессах-лесбиянках

Что касается моральной стороны вопроса, то официальная позиция издательства "Ридной мовы" такова: в книгах рассказывается только о разнообразии человеческих отношений, но никакой пропаганды ЛГБТ в комиксах нет. "Мы категорически не согласны с тем, что комикс "Принцесса + Принцесса: Долго и счастливо" - пропагандистское произведение. Этот комикс о важности собственного выбора, об осознании того, что люди разные и о терпимости к этому. Но чтобы понять суть или сделать любые выводы, надо прочитать комикс", - заявили в издательстве.