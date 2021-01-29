"И это вместо книг на русском языке?": украинцы возмущены закупкой комиксов о принцессах-лесбиянках

Украинский институт книги и Министерство культуры Украины закупили для школьных и детских библиотек 1240 экземпляров книжек-комиксов о нетрадиционной любви двух девочек. Эта история рекомендована для чтения детям от пяти лет. Книга закуплена за счет средств госбюджета и, как отвечают чиновники, будет способствовать "преодолению стереотипов о человеческих отношениях".
В начале нынешнего года состоялось официальное закрытие русских школ на Украине, но это еще не все нововведения в образовательный процесс страны.
Совсем недавно общественная организация «Всі разом» обратила внимание на один занятный факт: Министерство культуры Украины совместно с «Украинским институтом книги» за счет средств госбюджета приобрели для библиотек страны книги-комиксы новозеландской писательницы Кэти О'Нилл.
×
Книга о любви двух принцесс (разумеется, разных рас) рекомендована для чтения детьми младшего и среднего возраста. Национальная библиотека в Киеве уже получила три экземляра этих комиксов. Остальные книги отправятся по библиотекам других украинских городов и весей. Как сообщают представители общественного движения «Всі разом», сотрудники библиотек стран, что решение о том, какие именно книги будут закупаться государством, принимает специальная комиссия, в которую входят далекие от образования люди. "Они же в угоду издателям могут продвигать их литературу издательств для закупки ее за госсчет".
После публикации сообщений активистов в разных соцсетях развернулись бурные дискуссии. Интернет-пользователи негодуют: как так, это же продвижение ЛГБТ-взглядов и активная пропаганда под соусом толерантности и разнообразия!
Украинские активисты обратились в Минкульт Украины с просьбой разъяснить ситуацию. В ответ на это обращение «Украинский институт книги» предоставил протокол с решением о проведении процедуры закупки, который был утвержден еще в 2019 году. Общая сумма закупки по списку рекомендуемой литературы составила 666 000 гривен (без учета НДС).
Что касается моральной стороны вопроса, то официальная позиция издательства "Ридной мовы" такова: в книгах рассказывается только о разнообразии человеческих отношений, но никакой пропаганды ЛГБТ в комиксах нет. "Мы категорически не согласны с тем, что комикс "Принцесса + Принцесса: Долго и счастливо" - пропагандистское произведение. Этот комикс о важности собственного выбора, об осознании того, что люди разные и о терпимости к этому. Но чтобы понять суть или сделать любые выводы, надо прочитать комикс", - заявили в издательстве.
Между тем, совсем недавно под запрет на Украине попали 18 российских книг, на которых издатель разместил рекламу Yandex, соцсети "ВК", а также логотипы "Эксмо" и "АСТ". Видимо, упоминание об этих ресурсах для Украины выглядит куда более страшно, чем рассказ о представительницах ЛГБТ-сообщества.
Источник:
Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
- Белорусская таможня заподозрила "Гарри Поттера" в призывах к свержению Лукашенко
- "Чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее надо подогреть": Кличко выпустил сборник своих цитат
- Путин оценил флаг ЛГБТ на здании посольства США и задумался о мороженом
- "Езжай во Львов и там свисти": в одесском трамвае осадили женщину, требовавшую говорить на мове
- Британские начальные школы вводят уроки по "воспитанию отношений"
71
Понравилось71
Новости партнёров
Загрузка...
И да, не поленюсь напомнить, хозяева этой доски пропаганды в суровом прогибе перед вождём орды и тем, кто его не поддерживает, на коменты отвечать - блокируют
Я всегда советовал всем людям "с мозгами" и "с руками", кому не повезло жить на Украине, валить из этого стремительно дичающего бандустана. Ведь даже если тупо сравнить уровень цивилизационных благ на Украине и их доступность в 1991 и сейчас, то только слепой/тупой или "упоротый свидомит" не увидит стабильной деградации.
Мир большой, бегите укроглупцы, бегите!