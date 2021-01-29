FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2399 постов • 1026 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
"И это вместо книг на русском языке?": украинцы возмущены закупкой комиксов о принцессах-лесбиянках

"И это вместо книг на русском языке?": украинцы возмущены закупкой комиксов о принцессах-лесбиянках (9 фото)

Автор:
29 января 2021 12:41
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: западные ценности   книги   лгбт   нетрадиционные отношения   образование   политика   русский язык   
6186
9
Украинский институт книги и Министерство культуры Украины закупили для школьных и детских библиотек 1240 экземпляров книжек-комиксов о нетрадиционной любви двух девочек. Эта история рекомендована для чтения детям от пяти лет. Книга закуплена за счет средств госбюджета и, как отвечают чиновники, будет способствовать "преодолению стереотипов о человеческих отношениях".
×

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: западные ценности   книги   лгбт   нетрадиционные отношения   образование   политика   русский язык   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
64
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
64  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
805
Денис Федоров 6 часов назад
А вот тут реально обидно за Украину...Надеюсь там эти идеи не приживутся...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
186
Дмитрий 59 минут назад
ЕС молодцы, судя по всему очередным обещанием взять в евросоюз или выдать кредит от МВФ, заставили закупить эту хрень., так еще и заставят в школах и дет. садах преподавать ее в обязательном порядке. а наши тоже красавцы на счет русских школ могли бы и надавить на них, да посильнее. И так уже враждебное государство на границе, а через 20 лет это аукнется звиздецом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
koleos72 Час назад
Проблема не в том, что страной правят больные на голову, жадные, утырки. Проблема в том, что нормальных по ходу не осталось! Дурдом людьми забытый! А доброжелатели ещё дрожжей в эту говнояму подкидывают! Чтоб процесс непрерывался. И сами они никогда не выкарабкаются! Скоро как Сомали, пиратством промышлять начнут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
141
Babich Vita Час назад
Когда был заказан этот комикс, принцессы дружили, это автор уже потом дорисовала свадьбу , поэтому пошла волна возмущений. А вот еще...Зато есть прекрасная детская книга "Король и Король" (King&King), написанная и изданная в Дании в 2000 году. С тех пор она была переведена на многие языки. За 21 год с психикой у них нормуль, я не оправдываю этот комикс, но вот рассадник ссор и сплетен (пост не полный) меня лично раздражает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Killgrave 2 часа назад
"И это вместо книг на русском языке?": украинцы возмущены закупкой комиксов о принцессах-лесбиянках
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Мих 2 часа назад
Ну, хохлы же хотели, чтоб как в Европе всеобщие мировые ценности, прогрессивность по либеральному пути. Какие проблемы-то?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
285
azuver 3 часа назад
Понятно,что руководство Украины старательно вылизывает очко евросоюзу ,но дети тут причём ? Зачем пропагандировать извращённые отношения между полами? Долбо@ бы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Ashabad 3 часа назад
Ну, я как знал, что скоро Result запостит что-то из Украины. Правда я думал, что это будет всё-таки завтра. Обычно Result чередует свои "новости" через день. Ну, не утерпел, бывает. ))))

Ну, я как знал, что скоро Result запостит что-то из Украины. Правда я думал, что это будет всё-таки завтра. Обычно Result чередует свои "новости" через день. Ну, не утерпел, бывает. ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
75
Евгений 3 часа назад
Своё что ли не могут придумать, такие деньги платить. Например сказку-любовь про двух чубатых геев-гарных хлопцев
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
967
Андрей Манахов 3 часа назад
Это не сказки Пушкина, Волкова читать. Здесь другое. Понимать нужно))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Matthew Hopkins 3 часа назад
Долбанные хохлы, вам возмущаться нельзя. Что навяжут, то и будете хавать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−67
LoginNaFishkah 4 часа назад
Мастера по созданию и раздуванию бредятины, по страшному притеснению русского, на России есть украинские школы? Книги? Единственную библиотеку задушили. Ведь миллионами есть переселенцы с Украины.
И да, не поленюсь напомнить, хозяева этой доски пропаганды в суровом прогибе перед вождём орды и тем, кто его не поддерживает, на коменты отвечать - блокируют
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Delhana LoginNaFishkah 3 часа назад
Украинское на самой украине нахер никому не нужно, от него реально уже тошнит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Outcast 4 часа назад
А они что не знали что европа это когда тебя в жопу [мат].
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Дмитрий 4 часа назад
Обидно что за государственные деньги, а не сам факт. По-сути ребенку книги покупают родители, просто не покупайте и все. Я например б так сделал. Все равно скажу что у нас гомосячьи визги в Украине пока еще намного тише чем в остальном мире. Это радует.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Vasiliy Pakazyava 4 часа назад
Писец стыдоба
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
konon_1983 4 часа назад
Руководство Украины - мрази! Пропаганду нашим детям этой нечести ведут!!! Внедряют извращенное восприятие мира... СУКИ... Слов нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Delhana konon_1983 3 часа назад
Книжечка до семи лет, чтоб в самом начале вкрутить эту мерзость в мозги. Даже если крепкая психика, здоровые инстинкты и извращенка не получится, то чернильница стопудово.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Валерий 4 часа назад
"И это вместо книг на русском языке?": украинцы возмущены закупкой комиксов о принцессах-лесбиянках
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Том Сойер 4 часа назад
"И это вместо книг на русском языке?": украинцы возмущены закупкой комиксов о принцессах-лесбиянках
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
dima423 Том Сойер 2 часа назад
хорошая реклама)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
118k
arek14 4 часа назад
"И это вместо книг на русском языке?": украинцы возмущены закупкой комиксов о принцессах-лесбиянках
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
pynh 4 часа назад
Допрыгались...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
264
Сергей 4 часа назад
За 30 лет после распада СССР, уже можно было догадаться, что никто Украине "красиво"не сделает. Более того, ни у кого в мире, даже мыслей таких никогда не было.
Я всегда советовал всем людям "с мозгами" и "с руками", кому не повезло жить на Украине, валить из этого стремительно дичающего бандустана. Ведь даже если тупо сравнить уровень цивилизационных благ на Украине и их доступность в 1991 и сейчас, то только слепой/тупой или "упоротый свидомит" не увидит стабильной деградации.
Мир большой, бегите укроглупцы, бегите!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 27 комментариев (из 35)
Сколько стоит погреться в Москве за чашечкой чая (1 фото + 1 видео) Сколько стоит погреться в Москве за чашечкой чая (1 фото + 1 видео) "Езжай во Львов и там свисти": в одесском трамвае осадили женщину, требовавшую говорить на мове "Езжай во Львов и там свисти": в одесском трамвае осадили женщину, требовавшую говорить на мове Белорусская таможня заподозрила "Гарри Поттера" в призывах к свержению Лукашенко Белорусская таможня заподозрила "Гарри Поттера" в призывах к свержению Лукашенко Британские начальные школы вводят уроки по "воспитанию отношений" Британские начальные школы вводят уроки по "воспитанию отношений" "Pederasts! Go home!": мужчина вышел на одиночный пикет к зданию посольства США "Pederasts! Go home!": мужчина вышел на одиночный пикет к зданию посольства США Путин оценил флаг ЛГБТ на здании посольства США и задумался о мороженом Путин оценил флаг ЛГБТ на здании посольства США и задумался о мороженом
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

646497



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ТОПчик января с AliExpress: Самые полезные и качественные находки
6
55
ТОПчик января с AliExpress: Самые полезные и качественные находки
Напавшего во время протестов на ОМОН чеченца задержали в Пскове
2
255
Напавшего во время протестов на ОМОН чеченца задержали в Пскове
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Сериал "Бриджертоны" установил рекорд по просмотрам в онлайн-кинотеатре Netflix
1
12
Сериал "Бриджертоны" установил рекорд по просмотрам в онлайн-кинотеатре Netflix
10 невероятных фактов о нашей планете
2
33
10 невероятных фактов о нашей планете
Tesla представила обновленный седан Model S 2021 со штурвалом и игровой системой (8 фото)
Tesla представила обновленный седан Model S 2021 со штурвалом и игровой системой (8 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#кино#факты#приколы#аварии#шоу бизнес#прикольные#позитив#авария дня
#фото#прикол#дтп#природа#Реакция#знаменитости#авто аварии#коронавирус#война#автомобили
#интересно#интересное#Россия#история#Разное#картинки#навальный#настроение#кот#африка

На что жалуетесь?

Вернуться