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Самый первый автомобиль Жигули класса люкс – ВАЗ -2103 и его особенности

Самый первый автомобиль Жигули класса люкс – ВАЗ -2103 и его особенности (5 фото)

Автор:
17 января 2021 21:57
Метки: авто   жигули   интересно   
1163
5

Когда в 1970 году появился первый автомобиль ВАЗ, советские автолюбители буквально взвыли от восторга. Ещё бы, первый Жигуль был скопирован с итальянского Фиата, хотя, если честно, ВАЗ-2101 был серьёзно модернизирован отечественными инженерами, причём в лучшую сторону.

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Метки: авто   жигули   интересно   
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674
Обратная сторона Луны 3 часа назад
Так и чем технически тройка так сильно отличалась от копья? Ну, автор? Кроме часиков и подлокотника ничего не запомнил?

Ну во первых двигатель 1,5, вакуум тормоза наверняка был, что ещё? Про "легендарное качество" советских запчастей было смешно, особенно на фоне невозможности сделать фару и решётку. Конечно, в 90е качество было аховое.

А вот по рассказам старших товарищей копейки первых лет выпуска из итальянских комплектующих ценились
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−188
Ведомый демонами. 59 минут назад
говнина!
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2k
newegg Час назад
Фото - гафно. Белые колеса на «трёшки» ставили некоторые зарубежные дилеры, внутри СССР такие машины не продавались.
Сам ВАЗ-2103 делали с Fiat 124 Special. Для советских людей - машина мечты. В Италии его выпускали с 1966 по 1974. Последующий Fiat 128 стал переднеприводным.
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3k
aleksander Час назад
Наглядная разница между системами хозяйствования в коммунистической и капстранах:

Наглядная разница между системами хозяйствования в коммунистической и капстранах:
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0
Владимир aleksander 22 минуты назад
знаешь в чем разница
эти бэхи стоят как квартира, а Ваз 2103 стоит как велосипед (сейчас, в свое время это было норм. авто)
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17k
иванов дмитрий 2 часа назад
.............отрабатывали каждый рубль, и 7 500 рублей за Тройку просили не просто так...............

.
Бывший начальник планово-экономического управления ВАЗа Владимир Щербаков, занимавший эту должность с 1976 по 1982 годы, рассказал:
«Себестоимость первой модели ВАЗ-2101 в 1970–1985 годах составляла в среднем по всем моделям около 1,5 тыс. руб. А цена продажи была 6–9 тыс. руб. Разницу получало государство».
тут про другую модель , но думаю порядок цен примерно такой же
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3k
aleksander 2 часа назад
Это какой-то пи.здец. Какое нахрен «качество советских запчастей»??
Какой нахрен 2103 - «другой автомобиль»??
Это абсолютно тот же Фиат.
Этот Фиат в первом (и единственном) в мире государстве рабочих и крестьян выпускался почти без изменений в течение 40 лет!
За это время мир изменился. А технологии вообще ушли далеко вперёд.
Мы же отстали, причём, кажется, навсегда
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14k
Андрей Донченко 3 часа назад
Кошмарные фотки...
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