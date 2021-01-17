Роскошные круизные лайнеры разбирают на металлолом из-за кризиса, вызванного вирусом

Для одних - кризис, для других, "утилизаторов кораблей" - рост бизнеса.
В Турции есть "судоразделочная" верфь для утилизации кораблей.
В последнее время на эту верфь совершили свой последний рейс 5 лайнеров из США, Великобритании, Италии.
В Турции есть "судоразделочная" верфь для утилизации кораблей.
В последнее время на эту верфь совершили свой последний рейс 5 лайнеров из США, Великобритании, Италии.
Бизнес процветает в морском доке Aliaga на западе Турции, где огромные круизные лайнеры
разбираются на металлолом после того, как пандемия Covid-19 серьёзно ударила по этой отрасли.
разбираются на металлолом после того, как пандемия Covid-19 серьёзно ударила по этой отрасли.
Многие круизные лайнеры после вспышки эпидемии на них превратились в изоляторы для пассажиров этих кораблей.
×
У турков ничего не пропадает: мебель, оборудование, детали интерьера забирают владельцы турецких отелей. Добра-то там много всякого.
По словам председателя ассоциации промышленников по утилизации судов Камила Онала,
из-за кризиса в туристической отрасли существенно выросли объемы бизнеса по утилизации.
из-за кризиса в туристической отрасли существенно выросли объемы бизнеса по утилизации.
Источник:
Ссылки по теме:
- Российские военные экологи набрали ещё 150 тонн металлолома на острове Врангеля
- Во Владивосток прибыл самый большой в истории России круизный лайнер
- "Типичные британцы!": пассажиры круизного лайнера продолжили веселиться, несмотря на потоп
- В металлолом сдали старый сейф, в котором был сюрприз
- Впечатляющие стимпанк-скульптуры Пьера Маттера
26
Понравилось26
Новости партнёров
Загрузка...
В большом бизнесе сентиментальность неуместна.
"разборщики на металл" дали за лайнер больше, чем те, кто хотели бы получить его целеньким и сохранить для потомков.
Наши предки тысячи лет жили без круизных лайнеров и мы без них проживём.