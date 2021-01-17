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Роскошные круизные лайнеры разбирают на металлолом из-за кризиса, вызванного вирусом

Роскошные круизные лайнеры разбирают на металлолом из-за кризиса, вызванного вирусом (12 фото)

Автор:
17 января 2021 21:44
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: круизный лайнер   металлолом   утилизация лайнеров   
756
12
Для одних - кризис, для других, "утилизаторов кораблей" - рост бизнеса.
В Турции есть "судоразделочная" верфь для утилизации кораблей.
В последнее время на эту верфь совершили свой последний рейс 5 лайнеров из США, Великобритании, Италии.
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Метки: круизный лайнер   металлолом   утилизация лайнеров   
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17  комментариев
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677
Обратная сторона Луны 2 часа назад
Этот пост был тут не раз, как и опровержения к нему. Выкладывали названия судов, компаний, годы постройки и списания. В общем - фейк!
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1k
cbgcbr 24 минуты назад
Может кто и режет на металл, эти 5-месяц или 6-ой стоят на рейде. На Рождество играли через трубы музыку...
Может кто и режет на металл, эти 5-месяц или 6-ой стоят на рейде. На Рождество играли через трубы музыку...
Может кто и режет на металл, эти 5-месяц или 6-ой стоят на рейде. На Рождество играли через трубы музыку...
Может кто и режет на металл, эти 5-месяц или 6-ой стоят на рейде. На Рождество играли через трубы музыку...
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11k
Yasen_Perec Час назад
Ломать - не строить.
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3k
au3 Час назад
А типа после ковида построить снова будет дешевле?
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3k
livaneth 2 часа назад
А это самолёт с невыработанным ресурсом так же.
В большом бизнесе сентиментальность неуместна.
"разборщики на металл" дали за лайнер больше, чем те, кто хотели бы получить его целеньким и сохранить для потомков.
А это самолёт с невыработанным ресурсом так же. В большом бизнесе сентиментальность неуместна. "разборщики на металл" дали за лайнер больше, чем те, кто хотели бы получить его целеньким и сохранить для потомков.
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4k
Sanar livaneth 2 часа назад
Ты только не разрыдайся, на моих глазах херачили в металл самолёты 3+ поколения, а мой сын летает на чехском говне л-39, на як-130 летают ипучие негры. этих любят, обезьяны они потешны.
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34k
parallax 2 часа назад
Чем меньше этих коптящих мазутным дымом монстров, тем чище воздух.
Наши предки тысячи лет жили без круизных лайнеров и мы без них проживём.
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7k
Andrei parallax 2 часа назад
Так и без интернета жили ещё дольше.
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34k
parallax Andrei 2 часа назад
Интернет практичен и необходим. А лайнеры насущностью не выделяются, зато активно природу засерают.
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