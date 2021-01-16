В Сочи голый мужчина вышел из такси и отправился за пивом

Имидж - ничто, жажда - всё!
Для кого-то новогодние каникулы, точнее, их последствия, продолжаются по сей день. Очевидцы засняли на видео, как в центре Сочи, в микрорайоне Макаренко, голый мужчина вышел из такси и как ни в чем не бывало намеревался зайти в аптеку, но уборщица
прогнала его ссаными тряпками заградила ему путь, вооружившись метлой. Тогда нудист осознал, что зарулил немного не туда и отправился к следующей двери, где находился ближайший алкогольный магазин.
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Судя по поведению мужчины, он не понимает, почему люди так странно реагируют на его появление. А по второму ролику из "Хмельного пятачка" трудно сказать, что мужчина пьян настолько, что не отдает отчет в своих действиях. Местные СМИ и паблики предполагают, что мужчина обыкновенный нудист, и ходить в чем мать родила для него обыкновенная практика. Но в этом, видимо, уже будет разбираться полиция.
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Тот который кричал - "я всё организую", никуя не организовал. Ни девок, ни денег не оказалось сауну продливать. Вот свидетель со стороны жениха на такси из сауны, правда в простыне, ночью срочно гонял домой за баблом...
А вы умеете удивить!