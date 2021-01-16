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В Сочи голый мужчина вышел из такси и отправился за пивом

В Сочи голый мужчина вышел из такси и отправился за пивом (1 фото + 2 видео)

Автор:
16 января 2021 21:41
Сообщество : Жить в России
Метки: nudist   алкоголь   видео   магазин   праздники   сочи   
223
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Имидж - ничто, жажда - всё!

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Метки: nudist   алкоголь   видео   магазин   праздники   сочи   
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8  комментариев
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−4
Александр Чирков 2 часа назад
а откуда он деньги доставал, чтобы рассчитаться за такси и пиво?!
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26k
Acu900 Полчаса назад
Никакой он не нудист,просто собутыльники на что то поспорили, проигравший должен в голом виде за бутылкой сходить....
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10k
ВВС Час назад
в городе Сочи голые ....дни
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529
zeros68 2 часа назад
В Сочи голый мужчина вышел из такси и отправился за пивом
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14k
Dr.CrAzY 2 часа назад
Лет 20-ть назад мальчишник гуляли.
Тот который кричал - "я всё организую", никуя не организовал. Ни девок, ни денег не оказалось сауну продливать. Вот свидетель со стороны жениха на такси из сауны, правда в простыне, ночью срочно гонял домой за баблом...
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44k
Albert GER Dr.CrAzY Час назад
А одеться ему мешала свидетельница со стороны невесты?
А вы умеете удивить!
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234
Serega 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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Комментарий удален
−2
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