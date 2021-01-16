В Сочи голый мужчина вышел из такси и отправился за пивом

Судя по поведению мужчины, он не понимает, почему люди так странно реагируют на его появление. А по второму ролику из "Хмельного пятачка" трудно сказать, что мужчина пьян настолько, что не отдает отчет в своих действиях. Местные СМИ и паблики предполагают, что мужчина обыкновенный нудист, и ходить в чем мать родила для него обыкновенная практика. Но в этом, видимо, уже будет разбираться полиция.