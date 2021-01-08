Неприглядная изнанка балов

В 1853 году в юмористическом издании «Панч» была опубликована карикатура, изображающая даму до похода на бал и после возвращения. Версия «после» действительно выглядит забавной и при этом комичной: вид у леди потрепанный, волосы разметались, подол платья разорван, а роскошные птичьи перья изломались и теперь напоминают только тень самих себя.

Танцевальные вечера отличались от балов разве что только количеством приглашенных. Но в любом случае мероприятие собирало массу народу, и в помещении было очень душно. Если учесть неотъемлемую часть туалета – до предела затянутый корсет, то барышни получали еще на 10-15% воздуха меньше, чем в обычном наряде. А разнообразные модные танцы требовали весьма активных движений, что не добавляло девушкам и женщинам отличного самочувствия. Поэтому появление в обиходе баночек и флаконов с нюхательной солью стало не данью моде, а объективной необходимостью.