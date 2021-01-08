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Неприглядная изнанка балов

Неприглядная изнанка балов (5 фото)

Автор:
08 января 2021 12:52
Сообщество : Исторические факты
Метки: бал   изнанка   макияж   мода   мушка   наряд   танцы   
4176
5

Передаваемые в книгах и фильмах картины балов заставляют думать, что эти мероприятия были сплошь средоточием всего самого светлого, воздушного и беззаботного. Но на деле они были далеко не блистающими и сияющими, как нам демонстрируют писатели и режиссеры.

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Метки: бал   изнанка   макияж   мода   мушка   наряд   танцы   
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13  комментариев
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2k
Ильдар Суюндиков 2 часа назад
Смотри Петя как господа мучаются, бедненькие, на этом балу.

Смотри Петя как господа мучаются, бедненькие, на этом балу.
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7k
Михалыч 37 минут назад
Про самый изюм и не упомянули. Об отсутствии туалетов в европейских дворцах. Ну и специфической гигиене.
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65k
Варакин Алексей Михалыч Полчаса назад
Туалетов не было за ненабностью оных.
Туалетов не было за ненабностью оных.
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289
Миша 57 минут назад
Что изменилось то, и сегодня танцевальные вечера небезопасны ... ))

Что изменилось то, и сегодня танцевальные вечера небезопасны ... ))
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11k
Денис Час назад
Неприглядная изнанка балов
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13k
Александр Н. Час назад
Неприглядная изнанка балов
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1k
Мистер Фикс Час назад
Короче, ни дыхнуть, ни пернуть

Но никто не отказывался от посещений
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7k
costa Час назад
Бредятина.
Балы прошлого совершенно не отличались от балов современности кроме одной детали - освещение стало лучше.
А картинка с расстрепанной дамой - это карикатура и не более.

Также - если ты потный и разгоряченный пробежишься по морозу то никакую простуду ты не подцепишь. Потные лыжники бегают по морозу десятки км.
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416
Игорь Иванов 2 часа назад
Скончался в 21. Печально. Ковидная пневмония - это сегодня бы определили стопудово. Особенно злая с 20 вечера до 5 утра. Корнобесы, в атаку!
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1k
NiThR0 Игорь Иванов Час назад
Игорь Иванов, у Вас просто ПМС, наверное. Поэтому и злая с 20 вечера до 5 утра. Еще и последствия перенесенного энцефалита налицо.
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416
Игорь Иванов NiThR0 36 минут назад
Не хами,животное!
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49k
smakido 2 часа назад
Ещё острее понимаешь выражение : "Красота требует жертв!"
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26k
Fat Lynx smakido Час назад
Да это все лютый пи-з-дешь на вольную тему... предки не дураки были и бал не особо отличается от нынешнего похода в кабак: всегда есть вменяемые люди, которые уезжают в уме и доброй памяти с отличным настроением, а есть те, кто нажирается в сопли и куралесит... с бабами та-же ху-й-ня: на ком-то женятся, а кого е-бут на лавках.
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