Неприглядная изнанка балов

Передаваемые в книгах и фильмах картины балов заставляют думать, что эти мероприятия были сплошь средоточием всего самого светлого, воздушного и беззаботного. Но на деле они были далеко не блистающими и сияющими, как нам демонстрируют писатели и режиссеры.
В 1853 году в юмористическом издании «Панч» была опубликована карикатура, изображающая даму до похода на бал и после возвращения. Версия «после» действительно выглядит забавной и при этом комичной: вид у леди потрепанный, волосы разметались, подол платья разорван, а роскошные птичьи перья изломались и теперь напоминают только тень самих себя.
Танцевальные вечера отличались от балов разве что только количеством приглашенных. Но в любом случае мероприятие собирало массу народу, и в помещении было очень душно. Если учесть неотъемлемую часть туалета – до предела затянутый корсет, то барышни получали еще на 10-15% воздуха меньше, чем в обычном наряде. А разнообразные модные танцы требовали весьма активных движений, что не добавляло девушкам и женщинам отличного самочувствия. Поэтому появление в обиходе баночек и флаконов с нюхательной солью стало не данью моде, а объективной необходимостью.
С учетом духоты даже при исполнении только медленных и плавных танцев макияж к концу вечера плавно перемещался по направлению от бровей к подбородку и шее, поэтому об изысканной красоте напоминали ручейки пота, разделявшие на зоны лицо, и красные пятна от помады и румян на воротнике платья. И далеко не все наряды удавалось отстирать.
А когда в обиход вошла тушь для ресниц (ее ввела в моду супруга Наполеона III Евгения), то первое испытание боем она не прошла. Косметическое средство не выдержало проверки балом, и сперва использовалось только для макияжа, наносимого для чинного восседания в гостиной во время светских приемов.
Не менее забавная история произошла с мушками, призванными имитировать родинки и добавлять образу кокетства. Изначально они использовались только для маскировки некстати вскочившего прыщика, но постепенно трансформировались в систему передачи информации кавалеру. Приклеенный на щеку аккуратный полумесяц сигнализировал, что леди готова к свиданию. Но ожидание оказалось напрасным, поскольку во время танцев мушка просто отвалилась. В итоге не оправдались надежды обеих сторон.
Кстати, модные в 40-х годах кринолины были небезопасны для здоровья и даже жизни. Длинные пышные наряды во время вальсирования задевали пламя в камине и вспыхивали как спички. Печальная участь постигла супругу американского педагога поэта Генри Уодсворта Лонгфелло Мэри. В 1863 году не успели оказать помощь и юной гостье знатной лондонской дамы – 14-летней Маргарет Дэйви. Подол девушки зацепился за каминную решетку, и платье вспыхнуло как факел.
Не добавляли хорошего самочувствия и специфические ароматы, наполнявшие залы после исполнения нескольких танцев. Были в моде разнообразные духи, которые перемешивались с ароматами пота, чадящих свечей и цветочных композиций. После такого набора залы после проведения балов приходилось проветривать сутками.
Еще одно бальное проклятье – простуда. Стоило даже молодому и здоровому человеку пробежаться по морозу, вспотев после танцев, как болезнь укладывала его на дни и недели в постель. Некоторым, как, к примеру, Дмитрию Веневитинову – русскому поэту-романтику, везло меньше. Молодой человек всего лишь быстро пробежался по холоду в свой флигель, простудился и спустя несколько дней скончался в возрасте 21 года.
Таким образом, внешне прекрасные и изысканные мероприятия, описанием которых мы с восторгом любуемся на телеэкране и читаем в книгах, на деле были достаточно специфическими. Впрочем, как и другие вещи, явления и события, характерные для той или иной эпохи.
Источник:
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Но никто не отказывался от посещений
Балы прошлого совершенно не отличались от балов современности кроме одной детали - освещение стало лучше.
А картинка с расстрепанной дамой - это карикатура и не более.
Также - если ты потный и разгоряченный пробежишься по морозу то никакую простуду ты не подцепишь. Потные лыжники бегают по морозу десятки км.