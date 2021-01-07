Цикады: Тайна поющих цифр. Почему насекомые используют циклы именно из простых чисел 7,11,13,17?

Измученный зноем полдень, дрожащая дымка, и опаляемое солнцем время едва течёт по рассохшейся земле. Над раскалённой землёй электрическим стаккато звучит песнь насекомого, чья долгая жизнь подошла к концу. Этот гимн — и восхваление солнца, и погребальный плач. Сегодня мы говорим о часе, когда поют цикады
Этих крылатых вестников засухи гораздо проще услышать, чем увидеть. Живыми музыкантами они играют на курортах Чёрного Моря, Италии, Испании, Греции — везде, где солнце палит жаром, вы услышите их многоголосый, режущий слух стрекот. Некоторые виды настолько громкие, что их концерт можно услышать за 800 метров!
Певчий аппарат цикады — отдельный, сложноустроенный орган, состоящий из множества деталей: соединённых между собой крышечек, перегородок, мембран и сухожилий. По сути, цикада — это живая гитара, да простят нам энтомологи подобное упрощение. Специальные органы натягивают резонирующую перепонку, как струну. Получившийся звук многократно усиливается через специальные полости, называемые «капеллы». Так что свою песнь цикады исполняют воистину a capello.
Но почему цикады выбираются потрещать именно в полдень, когда всё живое уходит в тень? Дело в том, что питаются они древесным соком. Вещь эта не самая калорийная — на пение и полёты при такой диете у наших героев попросту не хватило бы сил. Потому насекомые, будучи холоднокровным, используют энергию солнца по максимуму. Кстати, в поисках нектара цикада дырявит древесину толстым и прочным хоботком. Она и тебя продырявит, если сочтёт твой вид больно угрожающим.
Летающий струнно-духовой оркестр из взрослых насекомых живёт недолго: от пары недель до 2 месяцев. Зато жизненный цикл так называемых «периодических цикад» станет настоящим подарком для конспирологов и нумерологов. В зависимости от вида их личинки развиваются ровно 7, 11, 13 и 17 лет — ни годом раньше, ни годом позже. С точки зрения математики это всё ПРОСТЫЕ ЧИСЛА. Почему насекомые выбрали именно простые числа — до сих пор грандиозная загадка природы.
К чему такая точность? Дело в том, что если бы пики численности цикад приходились на другие промежутки, на орду насекомых приходилась бы не менее многочисленная орда хищников. Так делают все мясоеды — синхронизируют свои жизненные циклы с циклами своих жертв.
Как правило, циклы хищников укладываются в короткие промежутки от 2 до 5 лет, но никак не в 7, 11, 13 и уж тем более 17! Чем больше времени проходит между поколениями — тем сложнее хищникам подстроиться. Именно поэтому на периодических цикад нет специализированных хищников. Данная теория отвечает на вопрос почему циклы такие длинные, но почему именно простые числа до сих пор неизвестно.
Так, каждые 7, 11, 13 и 17 лет происходит массовый вылет взрослых цикад. Выглядит сие действие как новая казнь египетская: миллионы насекомых заполняют собой все ближайшие кусты и деревья, покрывая их стебли шрамами от своих хоботков. Долгие годы цикады ждали одного — любви. О ней, в общем-то, цикады и поют — своей песней самец завлекает самку. Благо, в такой гигантской толпе найти свою вторую половинку несложно.
Отпев своё, самцы умирают первыми, самки же живут до тех пор, пока не отложат яйца в иссушенную жарой землю. Там же, зарывшись в грунт аж на метр, личинки будут развиваться несколько лет (а в случае с периодическими цикадами — положенные долгие годы), после чего всё повторится вновь: зной, полдень, дрожащая дымка над дорогой, испепеляющий час солнца — час, когда поют цикады.
Источник:
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Надо поправить: a capello - a capellA
Про чИстоту и герцы уже сказали...
Ну про "чистоту" ладно, но частота это герцы, а децибелы это сила звука