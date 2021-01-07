Цикады: Тайна поющих цифр. Почему насекомые используют циклы именно из простых чисел 7,11,13,17?

Но почему цикады выбираются потрещать именно в полдень, когда всё живое уходит в тень? Дело в том, что питаются они древесным соком. Вещь эта не самая калорийная — на пение и полёты при такой диете у наших героев попросту не хватило бы сил. Потому насекомые, будучи холоднокровным, используют энергию солнца по максимуму. Кстати, в поисках нектара цикада дырявит древесину толстым и прочным хоботком. Она и тебя продырявит, если сочтёт твой вид больно угрожающим.