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Цикады: Тайна поющих цифр. Почему насекомые используют циклы именно из простых чисел 7,11,13,17?

Цикады: Тайна поющих цифр. Почему насекомые используют циклы именно из простых чисел 7,11,13,17? (8 фото)

Автор:
07 января 2021 10:06
Сообщество : Животные
Метки: интересно   насекомые   факты   
682
8

Измученный зноем полдень, дрожащая дымка, и опаляемое солнцем время едва течёт по рассохшейся земле. Над раскалённой землёй электрическим стаккато звучит песнь насекомого, чья долгая жизнь подошла к концу. Этот гимн — и восхваление солнца, и погребальный плач. Сегодня мы говорим о часе, когда поют цикады

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Метки: интересно   насекомые   факты   
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7  комментариев
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178
Сергей Ляхов 3 часа назад
Думаю, первый комментарий должен быть про чистоту в децибелах.
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44k
noName Сергей Ляхов 2 часа назад
Тогда второй про грязь в Герцах
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978
Андрей Манахов Полчаса назад
Настоящая цикада выглядит так))
Настоящая цикада выглядит так))
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12k
Corvus Corax Час назад
Плюс! Видел цикад в Анапе в детстве, впечатлили габариты... ))))

Надо поправить: a capello - a capellA
Про чИстоту и герцы уже сказали...
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5k
Владимир Час назад
...каждые 7, 11, 13 и 17 лет происходит массовый вылет взрослых цикад... Эти цифры интересны, но цикадят они каждое лето. И не только в полдень, а и вечером тоже. А отдых у Черного моря без треска цикад , я не представляю. Особый южный колорит.
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643
Обратная сторона Луны 2 часа назад
Их песнь звучит на чистоте в 100 децибел

Ну про "чистоту" ладно, но частота это герцы, а децибелы это сила звука
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