Блогерша с другом оттопырились на славу, но на обратном пути их пьяной песне на горло наступило ДТП

В Санкт-Петербурге в ночь с понедельника на вторник сладкая парочка из блогерши и её френда, оседлав колёса каршеринга, пустилась во все тяжкие по барам Северной Пальмиры, начхав на комендантский час. И всё бы ничего, да приобщившись даров Бахуса, пара молодых людей, вопреки голосу разума, решила не брать такси, а воротиться к родным пенатам на арендованной машине. И полетели голубки по улицам Питера под видеозапись, горланя песни - не прокатило...
На следующем отрезке видео два разбитых авто, один из которых каршеринговый автомобиль, которым молодёжь протаранила машину, ехавшую в попутном направлении. "Извините, пожалуйста, (неразборчиво)", - жалобно лопочет девушка водителю помятой машины.
Финальным аккордом стали прыжки девушки на капоте ею арендованной и разбитой машины. "Выравниваешь капот?", — любопытствует её парень. Девушка показывает ему средний палец, видимо начиная трезветь и понимать во что по пьяной глупости влипла.
Источник:
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--- Начиная понимать??? После ДТП, танцев на капоте и "осознания" произошедшего, тупая блогерша доковыляла видимо домой и смонтировала вполне сознательно ролик и написала выводы в конце. А выводы такие - нихрена она не поняла и не осознала. Таких упоротых блогерш остановит только нелепая смерть. Ну или расчленёнка... чисто по-питерски.
Кстати, питерцы! Будьте аккуратны и поглядывайте в небо 27 декабря, ведь эти ибонаты-блогеры на самолёте планируют полетать))
Хрен с редькой ...... Вы это .... завязывайте с весёлыми препаратами .
Вот за, что я люблю Великий и Могучий.
Мог бы просто написать - "два бухих упыря разложились на арендованной тачке", а как красиво перефразировал!
Подобные видосы и посты для этих уепанов - хлеб и деньги, да они хоть гавном обмажутся и оближут друг друга, лишь бы за просмотры платили и подписчиков было больше. Я человек простой - вижу подобную жуету - минусую.