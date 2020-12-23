Блогерша с другом оттопырились на славу, но на обратном пути их пьяной песне на горло наступило ДТП

На следующем отрезке видео два разбитых авто, один из которых каршеринговый автомобиль, которым молодёжь протаранила машину, ехавшую в попутном направлении. "Извините, пожалуйста, (неразборчиво)", - жалобно лопочет девушка водителю помятой машины.

Финальным аккордом стали прыжки девушки на капоте ею арендованной и разбитой машины. "Выравниваешь капот?", — любопытствует её парень. Девушка показывает ему средний палец, видимо начиная трезветь и понимать во что по пьяной глупости влипла.