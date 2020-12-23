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Блогерша с другом оттопырились на славу, но на обратном пути их пьяной песне на горло наступило ДТП

Блогерша с другом оттопырились на славу, но на обратном пути их пьяной песне на горло наступило ДТП (1 фото + 2 видео)

Автор:
23 декабря 2020 07:21
Сообщество : Аварии
Метки: 360подмосковье   блогер   дтп   каршеринг   опьянение   россия   санкт-петербург   стриминг   
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В Санкт-Петербурге в ночь с понедельника на вторник сладкая парочка из блогерши и её френда, оседлав колёса каршеринга, пустилась во все тяжкие по барам Северной Пальмиры, начхав на комендантский час. И всё бы ничего, да приобщившись даров Бахуса, пара молодых людей, вопреки голосу разума, решила не брать такси, а воротиться к родным пенатам на арендованной машине. И полетели голубки по улицам Питера под видеозапись, горланя песни - не прокатило...

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Метки: 360подмосковье   блогер   дтп   каршеринг   опьянение   россия   санкт-петербург   стриминг   
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28  комментариев
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9k
Алексей 2 часа назад
В сауну с сухим льдом надо было ехать
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29k
Alex 16 минут назад
Твари. В мешок и в Неву обоих
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16k
nobody® 19 минут назад
В самый первый день запуска прямых эфиров ВК девочка выпилилась в аварии - водительница торчала из пассажирского окна
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8k
Мегапихель Полчаса назад
"Девушка показывает ему средний палец, видимо начиная трезветь и понимать во что по пьяной глупости влипла."

--- Начиная понимать??? После ДТП, танцев на капоте и "осознания" произошедшего, тупая блогерша доковыляла видимо домой и смонтировала вполне сознательно ролик и написала выводы в конце. А выводы такие - нихрена она не поняла и не осознала. Таких упоротых блогерш остановит только нелепая смерть. Ну или расчленёнка... чисто по-питерски.

Кстати, питерцы! Будьте аккуратны и поглядывайте в небо 27 декабря, ведь эти ибонаты-блогеры на самолёте планируют полетать))
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5k
sivanov1079 Полчаса назад
Животные
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22k
Рекламщик 42 минуты назад
таких дебилов к сожалению хватает в этом мире
Ссылка youtu.be
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29k
Головасыр коричнештанник 49 минут назад
добрая новость! жаль не подохли
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972
Р Х 55 минут назад
Какая же она страшная!!!
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24k
Татьянин день Час назад
... блогерша ..... оттопырилась ...... ну ну пи..дец , интернет взорван !!!
Хрен с редькой ...... Вы это .... завязывайте с весёлыми препаратами .
... блогерша ..... оттопырилась ...... ну ну пи..дец , интернет взорван !!! Хрен с редькой ...... Вы это .... завязывайте с весёлыми препаратами .
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9k
KOSTELLO Час назад
Оседлав колеса каршеринга, приобщившись дарами Бахуса.

Вот за, что я люблю Великий и Могучий.
Мог бы просто написать - "два бухих упыря разложились на арендованной тачке", а как красиво перефразировал!
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8k
Павел Час назад
Зачем их тут пиарить то?
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2k
System Час назад
Лица не испорченные наличием интеллекта.
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12k
Ligov Час назад
Всяческих возможностей у людей появилось много, а мозгов стало мало...
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25k
Acu900 Час назад
Пусть радуются что никого не убили. Вот один артист , который постарше тех придурков, уже зону топчет с восьмилетним сроком. А те молодые, может еще одумаются?( заслуженное наказание за разбитое авто и пьяное вождение все равно получить должны)
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6k
sumrаknn Час назад
Что будет с неокрепшей психикой вчерашних школьников? Кому уподобляться, что и у кого копировать, на что равняться? Какие приоритеты и ценности в этой жизни? А вот , смотри как весело и успешно проводят время эти известности - и это модно, тоже так буду....
Подобные видосы и посты для этих уепанов - хлеб и деньги, да они хоть гавном обмажутся и оближут друг друга, лишь бы за просмотры платили и подписчиков было больше. Я человек простой - вижу подобную жуету - минусую.
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5k
SSD Час назад
Хорошего человека - блогером не назовут.
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9k
Алексей Час назад
Позерство позорное,на 15 суток надо бы их закрыть
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1k
ых Алексей Час назад
А на мой взгляд мало. Эти блохеры выкладывают видосы в сеть, у них есть подписчики, часть подписчиков дети. Чему могут научить два безмозглых представителя, отряда приматов? За преступление закона таких идиотов надо наказывать по максимуму.
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9k
KOSTELLO ых Час назад
Я бы предложил навсегда блокировать их аккаунты и уголовно преследовать за создание новых
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1k
ых KOSTELLO Полчаса назад
Тоже отличный вариант!
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3k
Горожанин 2 часа назад
Дом-2 не убить. Дом-2 не забыть. Дом-2 вечен.
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5k
радик геннадиевич 2 часа назад
вот эти блоХеры краев совсем не видят.вот щас "фемида" из показательно выпорет+каршеринг засудит на новый автомобиль
даипоХ,ПОДЕЛОМ МУДАКАМ
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23k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
а они на какой то другой финал рассчитывали ?
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3k
x3matic 2 часа назад
Моральные уроды бл.
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