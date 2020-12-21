Дочь миллионера выбросилась из окна

На данный момент следствие считает основной версию самоубийства девушки. Ее отец обратился к СМИ с просьбой не спекулировать на криминальных версиях происшедшего. Как утверждается, Шпиленко услышал крик дочери из спальни и побежал туда, но в комнате ее не нашел. Позднее он увидел тело девушки на земле. Сейчас у него и у всей семьи очень тяжелый период, говорит Шпиленко, и он выступил с обращением лишь для того, чтобы прекратить распространение ложной информации.