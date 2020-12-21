Дочь миллионера выбросилась из окна

Валерия Шпиленко, дочь крупного бизнесмена и государственного служащего Андрея Шпиленко, погибла на следующий день после своего 19-го дня рождения. Девушка выпала из окна своей квартиры. По предварительным данным, причиной смерти стало самоубийство.
19-летняя Валерия Шпиленко погибла на следующий день после своего дня рождения от падения с высоты. Как утверждает ее отец, бизнесмен Андрей Шпиленко, в ее смерти нет криминальной подоплеки.
Тело девушки было обнаружено под окнами ее дома. Отец погибшей, 45-летний Андрей Шпиленко, с 2011 года руководит Ассоциацией кластеров и технопарков России. Ранее он занимал пост заместителя руководителя аппарата фракции "Единая Россия" в Государственной Думе, работал проректором Московского государственного университета технологий и управления имени Разумовского.
Тело девушки было обнаружено под окнами ее дома. Отец погибшей, 45-летний Андрей Шпиленко, с 2011 года руководит Ассоциацией кластеров и технопарков России. Ранее он занимал пост заместителя руководителя аппарата фракции "Единая Россия" в Государственной Думе, работал проректором Московского государственного университета технологий и управления имени Разумовского.
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На данный момент следствие считает основной версию самоубийства девушки. Ее отец обратился к СМИ с просьбой не спекулировать на криминальных версиях происшедшего. Как утверждается, Шпиленко услышал крик дочери из спальни и побежал туда, но в комнате ее не нашел. Позднее он увидел тело девушки на земле. Сейчас у него и у всей семьи очень тяжелый период, говорит Шпиленко, и он выступил с обращением лишь для того, чтобы прекратить распространение ложной информации.
Как утверждает Шпиленко, смерть его дочери стала несчастным случаем. По сообщению полиции, на теле девушки не обнаружено следов борьбы или насилия. Несмотря на то, что основной версией считается самоубийство, следователи не нашли предсмертной записки. Друзья и однокурсники Валерии, учившейся в РУДН, утверждают, что она никогда не выглядела подавленной и не говорила о суициде, и такой поступок стал для всех неожиданностью.
"Она была ангелом, идеальной дочерью, самым добрым и сострадательным человеком в мире", - рассказал Андрей Шпиленко, попросив СМИ не спекулировать на ее смерти.
"Сой ангел, моя любимая доченька, отдыхай с Богом. Ты будешь жива в моем сердце навечно", - написал Шпиленко в соцсетях.
Шпиленко и его жена Алена находятся в глубоком шоке от происшедшего.
Валерия Шпиленко училась на 2 курсе факультета международной журналистики РУДН, увлекалась фотографией. У нее остался младший брат Илья, которому 13 лет.
"Сой ангел, моя любимая доченька, отдыхай с Богом. Ты будешь жива в моем сердце навечно", - написал Шпиленко в соцсетях.
Шпиленко и его жена Алена находятся в глубоком шоке от происшедшего.
Валерия Шпиленко училась на 2 курсе факультета международной журналистики РУДН, увлекалась фотографией. У нее остался младший брат Илья, которому 13 лет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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