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Дочь миллионера выбросилась из окна

Дочь миллионера выбросилась из окна (5 фото)

Автор:
21 декабря 2020 08:30
Сообщество : Криминал
Метки: Андрей Шпиленко   Валерия Шпиленко   криминал   расследование   самоубийство   следствие   суицид   чрезвычайное происшествие   
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Валерия Шпиленко, дочь крупного бизнесмена и государственного служащего Андрея Шпиленко, погибла на следующий день после своего 19-го дня рождения. Девушка выпала из окна своей квартиры. По предварительным данным, причиной смерти стало самоубийство.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Андрей Шпиленко   Валерия Шпиленко   криминал   расследование   самоубийство   следствие   суицид   чрезвычайное происшествие   
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22  комментария
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11k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
ну суицидники не кричат когда выкидываются, а вот что мог быть несчастный случай, вполне
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3k
Vladimir Минуту назад
Группа "Аквариум" - "Поезд в огне" 1988 год.
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−38
бульба 21 минуту назад
единорос? не жалко
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2k
Ilya Volodin бульба 18 минут назад
Все-таки ты подлое, низкое существо. Сволочь по сути своей.
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2k
Enotko Ytko Полчаса назад
интересно он сперва стал бизнесменом, а потом госслужащим или сперва госслужащим, а потом бизнесменом .... вроде как госслужащие не могут быть бизнесменами?
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8k
harlamov 42 минуты назад
На хер ему дочь, если у него кластеры и технопарки есть...
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26k
Fat Lynx 57 минут назад
Как ни странно, но богатые тоже плачут...
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50k
pynh 57 минут назад
Упролась да полетела. Делов-то.
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21k
Vazari pynh 48 минут назад
Какой молодец! За пару минут следствие провел и заключение вынес.
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50k
pynh Vazari 20 минут назад
Дочь миллионера выбросилась из окна
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1k
Максим pynh 16 минут назад
Ты просто Эркюль П.и.д.а.р.о., великий ССЫщик.
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50k
pynh Максим 3 минуты назад
вот, воу, Евгений Ваганыч, полегче
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31k
Йожык 58 минут назад
О чем спор то? Сейчас времена такие что от падения с высоты чаще гибнут инста блогеры и прочие деятели ради красивого кадра, чем реальные суицидники. Родителей жалко.
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−47
Максим Час назад
Страшно терять своих детей.
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1k
Дмитрий Час назад
Этот поезд в огне
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2k
KL11 Дмитрий 54 минуты назад
Ссылка youtu.be
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1k
Мистер Фикс Дмитрий 46 минут назад
С языка снял
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13k
Юрий Час назад
Коровы ей не хватало....
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7k
Шурум-бурум Час назад
людские проклятия настигают
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4
Дядя Витя Час назад
Жалко дуру!
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