Пользователи Твиттера каждый четверг публикуют откровенные фото 18+. Зачем?

У пользователей Твиттера есть своя традиция: каждый четверг они выставляют на всеобщее обозрение свои обнаженные фото. Это называются - "нюдсочетверг". Такой вот тренд!
Каждый четверг Твиттер наполняют откровенные селфи девушек и парней, желающих поучаствовать в нюдсочетверге
В этот день пользователи без зазрения совести выставляют в Сеть то, что в другие дни публиковать стесняются
Когда в гороскопе сказали, что сегодня нужно носить красное #нюдсочетверг pic.twitter.com/ZjSPFTJn9A— Samanta Jon‘s (@MilashaSwan) December 10, 2020
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