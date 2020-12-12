Многие верующие это не примут

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Русская православная церковь (РПЦ) отказалась заменять обычные ложки для причастия (лжицы) на одноразовые, в том числе, потому что многие верующие этого «не примут». Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).«Что касается каких-либо дополнительных нововведений, таких, например, как причащение одноразовыми лжицами, то мне не приходилось слышать, чтобы где-либо что-то подобное употреблялось», — заявил Иларион.Он объяснил, что отказ от одноразовых ложек, скорее всего, связан с тем, что церкви «не могут предсказать, сколько будет причастников в каждый конкретный день». «Есть вопрос утилизации этих одноразовых лжиц. Есть еще такая тема, что многие верующие просто не примут такое нововведение», — сказал священник.Иларион считает, что меры, уже принимаемые церковью, — это «адекватный и оптимальный ответ на эпидемическую ситуацию». «Другое дело, что, к сожалению, в некоторых приходах эти противоэпидемические меры не соблюдаются», — добавил священник. Он предложил применять дисциплинарные меры к настоятелем тех приходов, которые игнорируют такие меры.Ранее пользователи соцсетей заметили, что 3 декабря во время службы в Казанском соборе прихожане облизывали одну ложку. В пресс-службе петербургской митрополии заявили изданию Znak.com, что после каждого человека лжицу опускают в спиртовой раствор и протирают дезинфицирующим раствором.10 декабря власти Петербурга сообщили, что не намерены проверять соблюдение ковидных ограничений в храмах, поскольку «церковь — это не бар», и священнослужители «не являются злостными нарушителями».