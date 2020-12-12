«Многие верующие это не примут»: в РПЦ объяснили отказ от одноразовых ложек для причастия
Русская православная церковь (РПЦ) отказалась заменять обычные ложки для причастия (лжицы) на одноразовые, в том числе, потому что многие верующие этого «не примут». Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
«Что касается каких-либо дополнительных нововведений, таких, например, как причащение одноразовыми лжицами, то мне не приходилось слышать, чтобы где-либо что-то подобное употреблялось», — заявил Иларион.
Он объяснил, что отказ от одноразовых ложек, скорее всего, связан с тем, что церкви «не могут предсказать, сколько будет причастников в каждый конкретный день». «Есть вопрос утилизации этих одноразовых лжиц. Есть еще такая тема, что многие верующие просто не примут такое нововведение», — сказал священник.
Иларион считает, что меры, уже принимаемые церковью, — это «адекватный и оптимальный ответ на эпидемическую ситуацию». «Другое дело, что, к сожалению, в некоторых приходах эти противоэпидемические меры не соблюдаются», — добавил священник. Он предложил применять дисциплинарные меры к настоятелем тех приходов, которые игнорируют такие меры.
Ранее пользователи соцсетей заметили, что 3 декабря во время службы в Казанском соборе прихожане облизывали одну ложку. В пресс-службе петербургской митрополии заявили изданию Znak.com, что после каждого человека лжицу опускают в спиртовой раствор и протирают дезинфицирующим раствором.
10 декабря власти Петербурга сообщили, что не намерены проверять соблюдение ковидных ограничений в храмах, поскольку «церковь — это не бар», и священнослужители «не являются злостными нарушителями».
«Что касается каких-либо дополнительных нововведений, таких, например, как причащение одноразовыми лжицами, то мне не приходилось слышать, чтобы где-либо что-то подобное употреблялось», — заявил Иларион.
×
Он объяснил, что отказ от одноразовых ложек, скорее всего, связан с тем, что церкви «не могут предсказать, сколько будет причастников в каждый конкретный день». «Есть вопрос утилизации этих одноразовых лжиц. Есть еще такая тема, что многие верующие просто не примут такое нововведение», — сказал священник.
Иларион считает, что меры, уже принимаемые церковью, — это «адекватный и оптимальный ответ на эпидемическую ситуацию». «Другое дело, что, к сожалению, в некоторых приходах эти противоэпидемические меры не соблюдаются», — добавил священник. Он предложил применять дисциплинарные меры к настоятелем тех приходов, которые игнорируют такие меры.
Ранее пользователи соцсетей заметили, что 3 декабря во время службы в Казанском соборе прихожане облизывали одну ложку. В пресс-службе петербургской митрополии заявили изданию Znak.com, что после каждого человека лжицу опускают в спиртовой раствор и протирают дезинфицирующим раствором.
10 декабря власти Петербурга сообщили, что не намерены проверять соблюдение ковидных ограничений в храмах, поскольку «церковь — это не бар», и священнослужители «не являются злостными нарушителями».
Источник:
Ссылки по теме:
- "Так может, и Путины разные?": реакция общественности на два одинаковых бункера президента
- Эти люди явно переборщили с фотошопом
- Яндекс.Затычка: сервисы на любой вкус и цвет
- Тут главные цвета 2021 года назвали. Получается, что Россия давно в тренде
- Убойные отзывы
18
Понравилось18
Новости партнёров
Загрузка...
"5 И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою.
6 Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно."
Для молитв церковь не нужна, Бог тебя услышит, где-бы ты не находился
Он выразил мнение, что пандемия «чрезвычайно полезное явление».
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/05/03/n_14374945.shtmlhttps://www.gazeta.ru/social/news/2020/05/03/n_14374945.shtml
Хоть и заявляют о его кончине в связи с другими болезнями, но уже общеизвестно, что "корона" сама по себе не летальна - она бьет по иммуно и обостряет имеющиеся болячки.
да я ваще..... чЁ тудЫ хО дить ?
ща, налетят . заминусуютЬ