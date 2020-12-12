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Многие верующие это не примут

Многие верующие это не примут (1 фото)

Автор:
12 декабря 2020 21:53
Метки: Анекдоты   прикол   юмор   
967
1
«Многие верующие это не примут»: в РПЦ объяснили отказ от одноразовых ложек для причастия

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Метки: Анекдоты   прикол   юмор   
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16  комментариев
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42k
SAndre 3 часа назад
в моей церкви (ЕХБ) вино на глоток разливаем по мензурочкам из нержавейки. Потом собираем и тщательно дезинфицируем до очередной Вечери. Знаю многие церкви нашего братства, где поступают подобным образом. Просто надо Библию читать, а не предания слушать.
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5k
Крот SAndre 2 часа назад
Евангелия от Матвея, слова Иисуса:

"5 И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою.
6 Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно."

Для молитв церковь не нужна, Бог тебя услышит, где-бы ты не находился
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7k
Doctor_Lector 48 минут назад
А в чем проблема? Пусть со своими приходят. Или это другое? Ну их в пень, в церковь не хожу, а равно как и мои близкие.
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56k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
Многие верующие это не примут
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16k
Марина 2 часа назад
Ритуальный каннибализм и так был лотереей, но с приходом ковида шансы заболеть повысились.
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12k
Алексей 2 часа назад
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов считает, что у эпидемии коронавируса есть и положительная сторона. Об этом сообщает «Интерфакс».
Он выразил мнение, что пандемия «чрезвычайно полезное явление».
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/05/03/n_14374945.shtmlhttps://www.gazeta.ru/social/news/2020/05/03/n_14374945.shtml
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5k
Крот Алексей 2 часа назад
Он больше не считает... он уже покинул этот мир
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12k
Алексей Крот 2 часа назад
В этом и заключалась ирония комментария

Хоть и заявляют о его кончине в связи с другими болезнями, но уже общеизвестно, что "корона" сама по себе не летальна - она бьет по иммуно и обостряет имеющиеся болячки.
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28k
Минчанин Крот 2 часа назад
Отправился, так сказать, на доклад к высшему начальству.
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1k
Дмитрий 3 часа назад
Есть шансы, что доля живых людей, обременённых разумом, увеличится. Это хорошо.
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29k
Азат Баширов 3 часа назад
Многие верующие это не примут
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7k
ГородДомов 3 часа назад
вирус вирус .. а туберкулёз никто не отменял . а в церковь много людей ходят , и кто из них чем болен не известно ..
да я ваще..... чЁ тудЫ хО дить ?
ща, налетят . заминусуютЬ

вирус вирус .. а туберкулёз никто не отменял . а в церковь много людей ходят , и кто из них чем болен не известно .. да я ваще..... чЁ тудЫ хО дить ? ща, налетят . заминусуютЬ
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1k
евгений 3 часа назад
Странно, что они ещё не начали всякие обереги продавать от короны, окроплять святой антикороновирусной водой и тд. Экстрасенсы, маги, энергоинформанты и прочие любители атсральной ху*ни давно уже в теме. Отстают ребята
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