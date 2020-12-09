Первая система видеонаблюдения в СССР

Несколько месяцев Ворошилов показывал своим гостям возможности новой системы видеонаблюдения. Говорят, как то в камеру видеонаблюдения попал проходящий мимо Сталин и все тут же его узнали. Установка была рекомендована для использования в пограничных войсках и.....засекречена.

Если в 1926 году были большие статьи в журнале "Огонек" и в газете "Известия" , то начиная с 1927 года в прессе ни слова.