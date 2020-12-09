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Первая система видеонаблюдения в СССР

Первая система видеонаблюдения в СССР (9 фото)

Автор:
09 декабря 2020 11:27
Сообщество : Исторические факты
Метки: Видеонаблюдение   СССР   интересно   история   познавательно   факты   фото   
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Это важное, по нынешним понятиям изобретение, затерялось за более известными и популярными изобретениями этого очень талантливого ученного.

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Метки: Видеонаблюдение   СССР   интересно   история   познавательно   факты   фото   
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