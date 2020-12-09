Первая система видеонаблюдения в СССР

Это важное, по нынешним понятиям изобретение, затерялось за более известными и популярными изобретениями этого очень талантливого ученного.
В 1920 году академик А.Ф. Иоффе приглашает на работу в свою лабораторию студента Льва Термена. Академик предложил ему, кроме основной работы, исследовать передачу изображения на расстояние. Многие ученные тогда бились над созданием прибора для передачи изображения, но для повышения четкости использовали маленький экран с диском Нипкова.
Лев Термен решил идти своим путем : он сделал зеркальную систему развертки изображения , которая не ограничивала размер экрана.
Увеличивая количество зеркал на диске развертки удалось сделать систему качественной передачи изображения на экран размером 1,5 м х1,5м. По диагонали это почти 85 дюймов! Эту установку Лев Термен продемонстрировал на защите диплома, а затем и на V Всесоюзном съезде физиков, вызвав громкий ажиотаж в прессе.
О изобретении стало известно в Наркомате Обороны и Термену поручается изготовить систему передачи изображения с четкостью 100 строк. Вскоре установка была готова. Для демонстрации возможностей системы, камеру установили во дворе Кремля, а экран в приемной наркомвоенмора (так называлась должность министра обороны) Ворошилова.
Несколько месяцев Ворошилов показывал своим гостям возможности новой системы видеонаблюдения. Говорят, как то в камеру видеонаблюдения попал проходящий мимо Сталин и все тут же его узнали. Установка была рекомендована для использования в пограничных войсках и.....засекречена.
Если в 1926 году были большие статьи в журнале "Огонек" и в газете "Известия" , то начиная с 1927 года в прессе ни слова.
Теперь то нам понятно, что используемая в установке электронно-механическая система развертки не имела перспектив развития, но "застолбить" свое первенство уж можно было патентом.
Лев Термен прославился на весь мир как изобретатель музыкального инструмента "Терменвокс", на котором учил играть даже Ленина. Так же им изобретена охранная сигнализация ёмкостного типа (срабатывает при приближении) и системы радиоподслушивания без электричества в американском посольстве в Москве.
Лев Термен прожил яркую, полную приключений и авантюры жизнь. Уже будучи в возрасте 95 лет вступил в КПСС, объяснив свой поступок тем, что это он обещал Ленину. Лев Термен был всегда энергичен и шутил: "Я бессмертен-читайте мою фамилию наоборот!".
Источник:
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