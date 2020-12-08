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Нападающий "Лестера" сбил стойку с флажком ЛГБТ и получил обвинение в гомофобии

Нападающий "Лестера" сбил стойку с флажком ЛГБТ и получил обвинение в гомофобии (6 фото + 1 видео)

Автор:
08 декабря 2020 13:06
Сообщество : Спорт
Метки: гол   гомофобия   лгбт   сексизм   скандал   спорт   футбол   
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Британские болельщики, поддерживающие ЛГБТ, потребовали Футбольную ассоциацию оштрафовать игрока. Кажется, в Англии разгорается новый скандал на почве гомофобии...

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Метки: гол   гомофобия   лгбт   сексизм   скандал   спорт   футбол   
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75  комментариев
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19k
Davy Jones 5 часов назад
Че то я не понял давно ли футбол стал игрой 3,14'орасов? С каких это пор лозунг спорт, вне политики перестал работать?
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8k
r.a.t. 39 минут назад
Английские болелы уже не те...
Английские болелы уже не те...
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37k
Александр 48 минут назад
А почему пи.рский флаг вообще видел на уговом столбике? Меня как 100% гетеро это сильно унижает.
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50k
Андрей Час назад
Слушайте, п.дорасы, мы и так знаем, что вы - п.дорасы, зачем же опять это всем демонстрировать-то, а?!
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3k
Pravda Час назад
дождемся что скоро
как в американских кино
футбольные клубы обяжут иметь одного гея, одного чёрного и одну фемку лесбиянку.
Интересно кто-нибудь тогда будет смотреть на этот ублюдкий футбол...
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6k
Matthew Hopkins Час назад
Все правильно сделал
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4k
IceBazooka Час назад
Правильно сделал.
Сначала ЛГБТ свой флажок в угловой поставили а завтра захотят втыкать в задницы вратарям.
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13k
vikklu 2 часа назад
А какого хрена п.дорские флаги делают на футбольном поле? Это ли не нарушение правил?
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68
Mr White Man 2 часа назад
Нападающий "Лестера" сбил стойку с флажком ЛГБТ и получил обвинение в гомофобии
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40
Сергей 2 часа назад
Эти гомосеки в край оборзели!!!
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23k
MatveiVainrub 2 часа назад
Всмысле обвинения ? Как можно обвинять человека за это ??? За это только награждать . Премию этому парню !!!
А придоргов обвинить в наглом поведении . Как и кто установили там эту доску ?! Парень чуть ли ноги не лишился . Ноги в лучшем случае ... Да за это вообще судить надо !!!
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281
Леший 2 часа назад
Я вообще за то, чтобы все пи"арские регалии им же в промежность и запихать!
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281
Леший 2 часа назад
Правильно негодуют! Взял сломал стойку пид"рам. А мог бы им в задницу запихать. Как говорится, применил бы по назначению.
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7k
Alexander 2 часа назад
А какого хрена [мат]ский стяг делает на футбольном поле?
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14k
Александр 3 часа назад
Поведение, конечно не спортивное(свою желтую карточку он заслужил), но я считаю, что мужику надо предоставить политическое убежище в России- наши ногомячисты, тоже славятся плохой дисциплиной- этот вроде даже играть умеет....и бегать.
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8k
Гуляка Александр Полчаса назад
Почему неспортивное? Он его специально ломал? Или в погоне за мячом? Тогда виноват тот, кто мяч зашкварил...
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14k
Александр Гуляка Полчаса назад
Внимательнее смотри- мяч в воротах, а футболер побежал в угол, отмечать победу.
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1k
Chris Taylor 3 часа назад
раньше было пох на них, пускай резвятся друг с другом, но в последне время все больше склоняюсь к мысли, что их надо как-то.... ограничить. как в той же англии в середине прошлого века напр. делали. (хим кастрирование, если кто не знает).
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7k
Александр 3 часа назад
Надо еще случайно раза три стукнуть того, кто воткнул туда этот флаг.
ХЗ для чего он там нужен.
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982
Лёха Александр 3 часа назад
Лучше засунуть. Без смазки. Пусть получит удовольствие
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7k
Александр Лёха 2 часа назад
Тоже вариант хороший.
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112
Napoleon Solo 3 часа назад
Если бы Варди или любой другой игрок сделал бы подобное у нас, то непременно стал бы национальным героем.
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10k
( ͡° ͜ʖ ͡°) Napoleon Solo Полчаса назад
Сомневаюсь, что в России кто-то позволил бы установить подобный флажок.
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112
Napoleon Solo ( ͡° ͜ʖ ͡°) 16 минут назад
Ради лайков пранкеры найдутся...установят
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4k
Дмитрий Горчилин 3 часа назад
Походу если бы он сбил судью и отпинал бы вражьего вратаря- вони было бы меньше
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851
Павел Астахов 3 часа назад
Объявить флаг ЛГБТ вне закона во время игры на поле, а 3,14доров тоже официально объявить извращенцами и запретить даже упосинания о них. Спорт вне политики
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
4k
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