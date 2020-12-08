Нападающий "Лестера" сбил стойку с флажком ЛГБТ и получил обвинение в гомофобии

В принципе, за свой пассаж игрок и так получил желтую карточку, а теперь, если требования болельщиков, лояльных к ЛГБТ, будут удовлетворены, то Футбольная ассоциация сможет применить к Варди куда более строгие санкции. Если его признают виновным, то форварду могут запретить находиться в зонах угловых как минимум на три матча. Вот они, реалии нашего времени...