Нападающий "Лестера" сбил стойку с флажком ЛГБТ и получил обвинение в гомофобии

Британские болельщики, поддерживающие ЛГБТ, потребовали Футбольную ассоциацию оштрафовать игрока. Кажется, в Англии разгорается новый скандал на почве гомофобии...
Во время матча 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Шеффилд Юнайтед" форвард "Лестера" Джейми Варди в восторге от гола ударом ноги сбил стойку с флажком. Вроде бы ничего не обычного - за футболистом водится подобная привычка. Однако на этот раз некоторая часть болельщиков возопила: да как так можно?! Это же явное проявление гомофобии - ведь флаг на стойке, которая сломалась пополам, был радужным! Ату его! Оштрафовать и наказать!
Забив удачный гол, Джейми вряд ли вообще в тот момент думал о цвете флага и после содеянного даже попытался установить его на место, но кого из борцов за права секс-меньшинств волнуют такие детали?
Ниже - типичный вопль болельщика, которого удар футболиста задел за живое.
"Возможно, я немного знаю про это. Но Варди никогда не поступал так с обычными флагами. Как только флаг окрасили в радужный цвет в поддержку гей-прайда, он его уничтожил. Ужасный посыл. Я в бешенстве!" - пишет он.
"Возможно, я немного знаю про это. Но Варди никогда не поступал так с обычными флагами. Как только флаг окрасили в радужный цвет в поддержку гей-прайда, он его уничтожил. Ужасный посыл. Я в бешенстве!" - пишет он.
I may be reading a bit much into this, but Vardy has never done this to a normal corner flag. As soon as it is a corner flag supporting gay pride, he destroys it.— FauxniqueJenkins (@FauxniqueJ) December 6, 2020
Sends out a horrible message. I’m furious. pic.twitter.com/6ltMScHruf
В принципе, за свой пассаж игрок и так получил желтую карточку, а теперь, если требования болельщиков, лояльных к ЛГБТ, будут удовлетворены, то Футбольная ассоциация сможет применить к Варди куда более строгие санкции. Если его признают виновным, то форварду могут запретить находиться в зонах угловых как минимум на три матча. Вот они, реалии нашего времени...
Breaking News:— Sky Sports Football 💭 (@LCFC_Ellis) December 6, 2020
"The FA will reassess the situation if Jamie Vardy had some malicious intent against the corner flags. If he is found guilty he would be banned from the corner areas for at least 3 matches" pic.twitter.com/4tBVkGicHx
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106
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как в американских кино
футбольные клубы обяжут иметь одного гея, одного чёрного и одну фемку лесбиянку.
Интересно кто-нибудь тогда будет смотреть на этот ублюдкий футбол...
Сначала ЛГБТ свой флажок в угловой поставили а завтра захотят втыкать в задницы вратарям.
А придоргов обвинить в наглом поведении . Как и кто установили там эту доску ?! Парень чуть ли ноги не лишился . Ноги в лучшем случае ... Да за это вообще судить надо !!!
ХЗ для чего он там нужен.