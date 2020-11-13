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Братья или не братья?

Братья или не братья? (1 фото)

Автор:
13 ноября 2020 00:25
Метки: армянский терроризм   беспредел   геноцид русских   
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В свете последних событий

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Метки: армянский терроризм   беспредел   геноцид русских   
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15  комментариев
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576
Stopbandera 2 часа назад
Для этих носорогов есть другие носороги. Они превосходно друг другу головы режут. Не будем им сильно мешать.
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8k
MihailoSerbiya 4 минуты назад
Bratya ili ne bratya eto ne imeet znachenie .Tut vopros drugoy . Nado vivodit mirotvorcev ili ne nado , vot eto vopros . A raz Vash prezident vivel znachit nado bilo(Zachem, eto on znaet a on ne durak ) . Armiya i flot edinstvenie Vashi soyuzniki .Ne zabivaite eto .
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Свирепый Бамбр 2 часа назад
Мудило, до 8 января 21 года еще 2,5 месяца!
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Свирепый Бамбр АлекС 2 часа назад
Мне как бы тоже давно не 40. Высказывайся... сейчас все можно.
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АлекС Автор поста Свирепый Бамбр 2 часа назад
Уже высказался. Пост.
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7k
albedo Свирепый Бамбр 2 часа назад
Армяне к русским всегда лучше относились, чем
-------------------
Напоминает разбор сортов дерьма.

Все они народы кавказских народностей примерно одинаково к русским и России относятся - потребительски и нагло.
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АлекС Автор поста albedo Час назад
100500+ как грится. Лучше Вашего комментария и не скажешь!
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2k
АлекС Автор поста Свирепый Бамбр Час назад
А вот стало интересно. Моя бабка которая в Москву приехала из Тамбова в 1923 и мой дед который приехал в Москву из Ивано-Вознесенска в 1925 и познакомились на РабФаке и женились в Москве, соответственно остались) Воевали. Они приравниваются к москвичам армянам из 2020 из Армении?
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albedo 2 часа назад
Главное, чтобы наши миротворцы отошли в сторону, если Армения денонсирует договоренности.
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dampfer 2 часа назад
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АлекС

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