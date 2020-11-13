Братья или не братья?

В свете последних событий
8 января 2021 года исполняется 44 года со дня одного из самых страшных преступлений армянских националистов, совершенных на территории тогдашнего СССР. В этот день, 8 января 1977 года, в Москве была осуществлена серия террористических актов.
8 января 2021 года исполнится 44 года со дня одного из самых страшных преступлений армянских националистов, совершенных на территории тогдашнего СССР. В тот день, 8 января 1977 года, в Москве была осуществлена серия террористических актов, в результате которых 7 человек погибли, 37 получили ранения.
В 2016 году жгут Российские флаги.
3 ноября 2020 года около 13:30 в районе улицы Станкостроителей в г. Иваново, группой армянских националистов, произведено нападение на водителя КАМАЗа. Водитель грузовика, русский парень не отвернул на обочину, как вероятно хотелось джигитам выезжавшим на встречку. После заблокировки грузовика вытащили водителя из грузовика и начали избивать битой. После избиения они скрылись. Водитель госпитализирован.
И это без всего того многого, что есть в интернете и в свободном доступе.
ИМХО. Без особой политики. Я против ввода наших миротворцев. Мы для них (армян) всегда останемся врагами. Единственное, что "носороги" нашим ещё в спину нож воткнут, за ними не заржавеет (почитал ради интереса их форумы).
В 2016 году жгут Российские флаги.
3 ноября 2020 года около 13:30 в районе улицы Станкостроителей в г. Иваново, группой армянских националистов, произведено нападение на водителя КАМАЗа. Водитель грузовика, русский парень не отвернул на обочину, как вероятно хотелось джигитам выезжавшим на встречку. После заблокировки грузовика вытащили водителя из грузовика и начали избивать битой. После избиения они скрылись. Водитель госпитализирован.
И это без всего того многого, что есть в интернете и в свободном доступе.
ИМХО. Без особой политики. Я против ввода наших миротворцев. Мы для них (армян) всегда останемся врагами. Единственное, что "носороги" нашим ещё в спину нож воткнут, за ними не заржавеет (почитал ради интереса их форумы).
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Напоминает разбор сортов дерьма.
Все они народы кавказских народностей примерно одинаково к русским и России относятся - потребительски и нагло.