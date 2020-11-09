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Бои за Синявинские высоты 1943 года. Страшная Эффективность САПЁРНЫХ ЛОПАТ

Бои за Синявинские высоты 1943 года. Страшная Эффективность САПЁРНЫХ ЛОПАТ (8 фото + 1 видео)

Автор:
09 ноября 2020 22:52
Метки: Иван Соломахин   Неизвестная война   Синявинские высоты   подвиг   саперная лопатка   
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Синявинские высоты:
как саперная лопатка стала любимым оружием советской пехоты В тот день саперные лопатки показали свою страшную эффективность: за 12 минут ими было убито почти 200 фрицев.

Авторский пост

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Метки: Иван Соломахин   Неизвестная война   Синявинские высоты   подвиг   саперная лопатка   
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14k
Игорь Хомченко 2 часа назад
Опа, еще один. Вован, а ты не твинк Клишина? Ибо только графоман Клишин начинает свои армейские пасквили фразой "есть видео есть текст как кому удобно."

Итак, цитата.

106 Отдельный Инженерный Батальон в составе 225 человек, выполняя поставленную Командующим фронтом задачу, 12.08.43 г. внезапным штурмом взломал опорный пункт противника, в ожесточенном 3-х часовом траншейном бою овладел траншеями противника по фронту около 400 мтр. и от 200 до 300 мтр. в глубину, после чего батальон отбил 10 контратак противника и закрепил захваченную высоту

Из наградного листа на представление командира 106-го инженерного батальона капитана И.И. Соломахина к ордену Суворова III степени

Где тут 12 минут = 200 смертей. Кто хронометрировал рукопашный бой? Кто классифицировал трупы противника - где труп от лопаты, а где от пули? И откуда инфа, что лопата стала любимым оружием пехоты? Ни ППШ, ни ППС, ни даже трехлинейка, а лопата? Типа, любил русский солдат помахать лопатой с устатку, да?
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4k
Бу Час назад
Вечная память нашим героям и воинам
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78k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Выпьем за тех, кто убит под Синявино,
Тех, кто не сдался живьём...
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448k
Alexey Berestenko 2 часа назад
Точно писал чел, не имеющий отношение к армии, от слова никакое!
МАЛАЯ ПЕХОТНАЯ ЛОПАТА! Не было в войсках "лопаток" тем более саперных!
К табельному шанцевому инструменту относятся: малая пехотная лопата, большая саперная лопата, кирко-мотыга, пила двухручная, лом обыкновенный, топор плотницкий, ножницы для резки проволоки большие и малые, шнур трассировочный.
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24k
Вован Автор поста Alexey Berestenko Час назад
не путай мягкое с теплым! есть разговорно -обиходное название! и показав обывателю МПЛ -50 99,9% скажут саперка!
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