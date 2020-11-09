Бои за Синявинские высоты 1943 года. Страшная Эффективность САПЁРНЫХ ЛОПАТ

6.

С непечатными лозунгами саперы ворвались в немецкие траншеи, оставив на тех восьмидесяти метрах больше тридцати человек — это начали стрелять немцы. Комбат Соломахин описал последовавший бой в окопах: «Пошла буквально сеча, резня ножами, рубка лопатами. Фашисты то выскочат из своих лисьих нор, то обратно нырнут. Даже в крайне невыгодной для них ситуации мелкие группы врага оборонялись отчаянно… На старшего сержанта Виктора Феофанова напали два здоровенных гитлеровца и пытались его задушить. Виктор успел одного сбить с ног ударом в живот, второго прикончил подоспевший ефрейтор Александр Мартьянов. Солдат первой роты Топорков был сбит с ног. Навалившийся на него фашист ударил Топоркова ножом — к счастью, нож скользнул по лопатке. Пробегавший мимо парторг роты старший сержант Соловьев прикончил фрица, а Топоркова отправил на перевязку…» Саперные лопатки показали страшную эффективность: за 12 минут ими было убито около двухсот немцев.Через год, в 1944-м, инженерно-саперные батальоны РККА начнут превращать в инженерно-штурмовые бригады — советский спецназ при штурме германских городов-крепостей. Саперы-штурмовики — единственные в Красной армии — носили металлические нагрудники, за что другие солдаты прозвали их «панцирная пехота». В рукопашном бою они всегда бились саперными лопатками. После войны их богатый опыт был переработан в общевойсковые наставления, которые сделали лопатку любимым оружием ближнего боя всей Советской армии. Но все это будет потом. А в августе 1943-го на саперах Соломахина металлических нагрудников не было.Атака оказалась полной неожиданностью для немецкого командования. Однако и для советских командиров успех Соломахина стал сюрпризом. Полковой командир 128-й стрелковой дивизии, который должен был поддержать саперов, в план боя изначально не верил и вместо подкрепления отправил к ним разведку. Отступившие немцы быстро пришли в себя и отрезали батальон на взятой им высоте. Одна за другой пошли немецкие контратаки. «Кончались патроны, гранаты. Бойцы дрались немецкими автоматами, хватали летевшие вниз гранаты-колотушки с длинными рукоятками, швыряли их обратно». В полдень саперы смогли установить связь с командованием. Им как воздух были нужны боеприпасы, но Соломахин услышал от Говорова о награждении: его — орденом Суворова, а всех командиров рот — орденом Красного Знамени. В этот момент в разрушенный блиндаж зашел командир роты Николай Федотов. В правой руке он держал пистолет, а кисть левой была срезана осколком. Состоялся такой диалог: — Николай, отходи! — Почему, комбат? — Ты же ранен! — Ну и… с ним! Сообщать ему об ордене Соломахин не стал: это было как-то неуместно. Потом Федотов погиб, потом ранило самого комбата, и он совсем забыл об орденах. Подкрепление пришло только к четырем часам дня, когда в 106-м батальоне на высоте 43,3 осталось 16 человек. Вечером 12 августа сменившая их пехота была выбита с занятых позиций атакой немецкого 561-го штрафного батальона, усиленного огнеметчиками из саперного батальона 11-й пехотной дивизии вермахта. Раненый комбат возвращался из боя в еще большей ярости, чем в него шел. «Помню, в полку, который нам так и не пришел на смену, мы едва не пострелялись с его командиром. Он, скотина, еще в придачу оказался вдребезги пьяным. Представляете, такая обстановка, а он пьяный! Думаю, что я успел бы выстрелить первым. Хорошо, что начштаба нас разнял».