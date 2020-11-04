Толстота совсем не красота

Зачем нужен бодипозитив?
Это толстая американская модель по имени Джессика. Я намеренно не употребляю термин «плюс-сайз», потому что в данном случае это скорее оверсайз. Джессике 22 года, но она уже весит 150 килограммов (при росте 178 см). Разумеется, она не только модель, но и сторонница бодипозитива. Проще говоря, с гордостью выкладывает на всеобщее обозрение фото своей целлюлитной попы.
У девушки даже не лишний вес, у неё явное ожирение. Ожирение – это болезнь, диагноз, зарегистрированный ВОЗ. Болезни все равно бодипозитивщица ты или нет, гордишься ты своими кило или стыдишься их, ей нет дела до того сколько у тебя подписчиков в Инстаграме и как часто ты вываливаешь свои голые фото с целлюлем. Болезнь губит твой организм, она его убивает. Всё. Точка.
Джессика, как и многие другие девицы, прикрывшие свою лень и бессилие бодипозитивом, убивает себя и призывает других делать то же самое. У нее проблемы со здоровьем, но она говорит: «Нет, я не буду двигать задницей, я не буду отказываться от гамбургеров, я ведь бодипозитивная!». Для неё первична еда, Инстаграм и сиюминутные тренды, а не собственное здоровье. По-моему, это самый настоящий бодинегатив – высшая форма неуважения и нелюбви к своему организму. А выгоден такой бодинегатив только производителям одежды больших размеров - они на этом наживаются.
Согласны со мной?
У девушки даже не лишний вес, у неё явное ожирение. Ожирение – это болезнь, диагноз, зарегистрированный ВОЗ. Болезни все равно бодипозитивщица ты или нет, гордишься ты своими кило или стыдишься их, ей нет дела до того сколько у тебя подписчиков в Инстаграме и как часто ты вываливаешь свои голые фото с целлюлем. Болезнь губит твой организм, она его убивает. Всё. Точка.
Джессика, как и многие другие девицы, прикрывшие свою лень и бессилие бодипозитивом, убивает себя и призывает других делать то же самое. У нее проблемы со здоровьем, но она говорит: «Нет, я не буду двигать задницей, я не буду отказываться от гамбургеров, я ведь бодипозитивная!». Для неё первична еда, Инстаграм и сиюминутные тренды, а не собственное здоровье. По-моему, это самый настоящий бодинегатив – высшая форма неуважения и нелюбви к своему организму. А выгоден такой бодинегатив только производителям одежды больших размеров - они на этом наживаются.
Согласны со мной?
Авторский пост
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Метки: бодипозитив девушка женщина здоровые лишний вес мода модели сша
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А то что на фото - это жиропозитив. Это тупые ленивые люди, самостоятельно доводящие себя до такого состояния. Образом жизни и пагубными привычками. Есть единицы из этой массы, кому это досталось по наследству от родителей, какой нибудь сбой в гормональной системе. А все остальные жертвы либо собственно глупости, либо глупости родителей. Ведь пищевые и остальные привычки закладываются нам с детства.
Так вот ,человек с нормальным весом скорей всего отделается синяком.
А её туша сыграет против хозяйки.
Вот это хрю!
если вообще это возможно...
Как у продавщицы магазина продовольственного.
Был бы у меня член с километр -
Я б доставил ей удовольствие... (С)
- Показывайте . Достаточно.. Вот возьмите эту бумагу.
- Это рецепт?
- Нет. Это разрешение срать на проезжей части.