Толстота совсем не красота

Это толстая американская модель по имени Джессика. Я намеренно не употребляю термин «плюс-сайз», потому что в данном случае это скорее оверсайз. Джессике 22 года, но она уже весит 150 килограммов (при росте 178 см). Разумеется, она не только модель, но и сторонница бодипозитива. Проще говоря, с гордостью выкладывает на всеобщее обозрение фото своей целлюлитной попы.

У девушки даже не лишний вес, у неё явное ожирение. Ожирение – это болезнь, диагноз, зарегистрированный ВОЗ. Болезни все равно бодипозитивщица ты или нет, гордишься ты своими кило или стыдишься их, ей нет дела до того сколько у тебя подписчиков в Инстаграме и как часто ты вываливаешь свои голые фото с целлюлем. Болезнь губит твой организм, она его убивает. Всё. Точка.

Джессика, как и многие другие девицы, прикрывшие свою лень и бессилие бодипозитивом, убивает себя и призывает других делать то же самое. У нее проблемы со здоровьем, но она говорит: «Нет, я не буду двигать задницей, я не буду отказываться от гамбургеров, я ведь бодипозитивная!». Для неё первична еда, Инстаграм и сиюминутные тренды, а не собственное здоровье. По-моему, это самый настоящий бодинегатив – высшая форма неуважения и нелюбви к своему организму. А выгоден такой бодинегатив только производителям одежды больших размеров - они на этом наживаются.

Согласны со мной?