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Толстота совсем не красота

Толстота совсем не красота (11 фото)

Автор:
04 ноября 2020 12:15
Метки: бодипозитив   девушка   женщина   здоровые   лишний вес   мода   модели   сша   
31913
11
Зачем нужен бодипозитив?

Авторский пост

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Метки: бодипозитив   девушка   женщина   здоровые   лишний вес   мода   модели   сша   
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313  комментариев
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8k
Антон Семёныч 21 час назад
Это подмена понятий. Бодипозитив - это про людей с врожденными или приобретенными увечьями. Он нужен чтобы человек не комплексовал в обществе.
А то что на фото - это жиропозитив. Это тупые ленивые люди, самостоятельно доводящие себя до такого состояния. Образом жизни и пагубными привычками. Есть единицы из этой массы, кому это досталось по наследству от родителей, какой нибудь сбой в гормональной системе. А все остальные жертвы либо собственно глупости, либо глупости родителей. Ведь пищевые и остальные привычки закладываются нам с детства.
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3k
Грустный Кот 17 минут назад
Толстота совсем не красота
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5k
elektrod161 Полчаса назад
Ого сракотан ..
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1k
Andrey 43 минуты назад
*пать мои глаза
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451
Дима 45 минут назад
Не дай бог конечно, но если она просто подскользнется где-то и упадет.
Так вот ,человек с нормальным весом скорей всего отделается синяком.
А её туша сыграет против хозяйки.
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131
DoctorBetruger 57 минут назад
Да - сердце такогог издевательства долго не выдержит. Ожирение - один из ключевых факторов развития болезней сердечно-сосудичтой системы, со всеми вытекающими. Плюс жир имеет свойство нарастать и на других внутренних органах, которым это тоже здоровья не добавляет.
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67
rospierdolator Час назад
Жирная свиньЯ
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5k
Roman Час назад
Ссылка youtu.be
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322
Остап_Бендер_Задунайский Час назад

Вот это хрю!
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2k
barracuda Час назад
господа, извините, а как её тр..ха..ют???
если вообще это возможно...
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451
Дима barracuda 42 минуты назад
Думаю, что можно между складок, пофиг каких. Однажды видел кино для взрослых, где негр тыкал пышную тетю в пупик
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9k
Нихуахуа barracuda 41 минуту назад
У них там нигеров полно...
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−29
Юрий Час назад
Бодипозитив нужен тем кто продает похавать
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474
alienator Час назад
я люблю когда девушка в теле а не скелет но тут явно ожирение и целлюлит
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5k
corell Час назад
Тут в лазарет заходила медсестра. Я её потрогал и лишился покоя. Такая сладенькая: ушки красненькие, носик в угрях, жопа толстая и шершавая, как ананас… Валькирия! © ДМБ
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9k
net Час назад
Вообще пофиг. Есть жирдяи, пусть жрут. Их переубедить как алкаша пытаться уговорить пить бросить.
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8k
Голос Вселенной 2 часа назад
Жопа у нее - метр на метр,
Как у продавщицы магазина продовольственного.
Был бы у меня член с километр -
Я б доставил ей удовольствие... (С)
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30
Жиробас 2 часа назад
П***ец)))
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364
Вова Травкин 2 часа назад
Фу! Блин,зачем? Нормально же завтракал!
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−7
Oleg 2 часа назад
А ведь такой типаж фигуры был многие тысячелетия ЭТАЛОНОМ КРАСОТЫ! Мужик знал, что от нее родятся крепкие, здоровые дети. Быть толстой было даже роскошью, ведь до 20 века главной проблемой был голод. НО КАК ПЕРЕМЕНЧИВЫ НРАВЫ:) То что вчера вдохновляло художников сегодня закидывают помидорами с криками фу, а завтра опять будут считать бесподобным)
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788
дормидонт Oleg 2 часа назад
Что то меня терзают смутные сомнения, что у такой жирной бабы может родится крепкий и здоровый ребенок! По моему для неё выносить и родить (не говоря о зачатии) уже проблема!
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3k
Durian 3 часа назад
Толстота совсем не красота
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9k
net Durian 2 часа назад
По правой руке понятно)))
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878
василий Л 3 часа назад
- Доктор, помогите, все говорят, что у меня жопа как у лошади.
- Показывайте . Достаточно.. Вот возьмите эту бумагу.
- Это рецепт?
- Нет. Это разрешение срать на проезжей части.
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1k
Acid Snake 3 часа назад
Фу бл, п а р а ш а
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