В связи с неожиданным решением назначить офицером Бундесвера открытого трансгендера Германия разделилась на два лагеря: одним такая идея кажется неплохой, ведь она, по их мнению, принесет большие позитивные изменения. Другие же уверены, что офицер-трансгендер – это позор, решение, которое приведет к развалу страны.
Оно и неудивительно, ведь подобная трансформация вряд ли повысит обороноспособность Германии. Почему же это произошло? От руководства Бундесвера потребовали большей толерантности к различным меньшинствам. Вот только поняли это немного не так, как хотелось.
А вот офицер-трансгендер Анастасия Бифанг настолько обрадовалась назначению, что отметила свое повышение по полной «радужной» программе. Женщина уезжала из своего батальона на автомобиле, украшенном гигантским единорогом. Забавно, что такая идея возмутила даже тех, кто ранее защищал Бифанг:
«В перемене пола ничего плохого. А вот с лошадью - это ужасно. Весь мир смеётся не над Анастасией, а над Бундесвером - это реально анекдот, простите. Что стало с Германией…».
А вот офицер-трансгендер Анастасия Бифанг настолько обрадовалась назначению, что отметила свое повышение по полной «радужной» программе. Женщина уезжала из своего батальона на автомобиле, украшенном гигантским единорогом. Забавно, что такая идея возмутила даже тех, кто ранее защищал Бифанг:
«В перемене пола ничего плохого. А вот с лошадью - это ужасно. Весь мир смеётся не над Анастасией, а над Бундесвером - это реально анекдот, простите. Что стало с Германией…».
Впрочем, этот вопрос хотелось бы задать в первую очередь канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Судя по количеству недовольных граждан Германии, справляется с делами она, судя по всему, не очень. Антикоронавирусные меры трещат по швам, внешняя политика полностью отдана в загребущие лапы Запада, еще и офицер разъезжает на единороге. Словом, провал по всем фронтам. Интересно, что же будет дальше…
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