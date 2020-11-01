Германия переусердствовала с толерантностью: офицер-трансгендер поехала на повышение на единороге

Оно и неудивительно, ведь подобная трансформация вряд ли повысит обороноспособность Германии. Почему же это произошло? От руководства Бундесвера потребовали большей толерантности к различным меньшинствам. Вот только поняли это немного не так, как хотелось.



А вот офицер-трансгендер Анастасия Бифанг настолько обрадовалась назначению, что отметила свое повышение по полной «радужной» программе. Женщина уезжала из своего батальона на автомобиле, украшенном гигантским единорогом. Забавно, что такая идея возмутила даже тех, кто ранее защищал Бифанг:



«В перемене пола ничего плохого. А вот с лошадью - это ужасно. Весь мир смеётся не над Анастасией, а над Бундесвером - это реально анекдот, простите. Что стало с Германией…».