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Германия переусердствовала с толерантностью: офицер-трансгендер поехала на повышение на единороге

Германия переусердствовала с толерантностью: офицер-трансгендер поехала на повышение на единороге (2 фото)

Автор:
01 ноября 2020 15:37
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: германия   единорог   лгбт   позор   
2022
2
В связи с неожиданным решением назначить офицером Бундесвера открытого трансгендера Германия разделилась на два лагеря: одним такая идея кажется неплохой, ведь она, по их мнению, принесет большие позитивные изменения. Другие же уверены, что офицер-трансгендер – это позор, решение, которое приведет к развалу страны.

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Метки: германия   единорог   лгбт   позор   
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22  комментария
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13k
homerchik 3 часа назад
Германия переусердствовала с толерантностью: офицер-трансгендер поехала на повышение на единороге
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1k
Acid Snake Полчаса назад
Скучно без карательной психиатрии, когда подобных петухов лечили старыми проверенными способами, электричеством и резиновым дубьем
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19k
Влад 39 минут назад
Ее можно понять, Единорог как символ утерянного.
Смена "пола" шаг очень серьезный, он полностью меняет всю жизнь, отношения с родными и друзьями, социальное положение и т. д.. Вот я и не понимаю почему неудавшиеся самоубийцы автоматом попадают в психушку с соответствующими последствиями, а эти нет?
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−27
владимир д Час назад
Да уж,если бы Гитлер сейчас воскрес он бы снова застрелился
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1k
Alex Час назад
Германия переусердствовала с толерантностью: офицер-трансгендер поехала на повышение на единороге
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8k
Александр Час назад
Испанский стыд...
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10k
wilddewill Александр Час назад
Немецкий.
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15k
Anna wilddewill 50 минут назад
yobannyj
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8k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Видимо, население на выборах призовет радикальную "метлу" которая выметет всю эту погань.
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34k
Андрей Бертон 2 часа назад
Мне плевать, какой ориентации специалист, если он работу ставит выше своего полового органа.
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4k
Александр Иванов Андрей Бертон 2 часа назад
Главная цель их-выставить свой порок на всеобщее обозрение и привлечь в свои ряды неокрепших умом молодых.
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2k
Core 3 часа назад
Ну, думаю, подобные, кхм, новшества стоит как-то узаконить и всячески продвигать подобные ценности в рядах наших, кхм, западных партнёров, а не всяких там трампов выбирать
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2k
Max Lu 3 часа назад
картинки в статье левые. есть видео где они на построении с единорогом на машине ехали. надеюсь последует наказание. опозорили весь бундесвер.
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11k
Алекс 3 часа назад
Сем хуже тем лучше....
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2k
Voland 3 часа назад
Вот, нашел для "оно" подходящую животинку!
Вот, нашел для "оно" подходящую животинку!
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19k
Ратибор 3 часа назад
Кого-то оно мне сильно напоминает:
Кого-то оно мне сильно напоминает:
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3k
livaneth 3 часа назад
Единороги подпускают к себе девственниц и непорочных полицейских
Единороги подпускают к себе девственниц и непорочных полицейских
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33k
jonnyD 3 часа назад
Германия переусердствовала с толерантностью: офицер-трансгендер поехала на повышение на единороге
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49k
Андрей jonnyD 3 часа назад
За рулём - ни разу не весёлый. Штабс-фельдфебель, похоже, ищет столб, об который самоубиться.
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7k
costa jonnyD 3 часа назад
пол страны с этого тащится и не парятся. А тут - о боже мой, в германии дядя нацепил парик, жечь его напалмом...
пол страны с этого тащится и не парятся. А тут - о боже мой, в германии дядя нацепил парик, жечь его напалмом...
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