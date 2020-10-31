13-летнюю девочку похитили, заставили принять ислам и выйти замуж

В Пакистане - очередной вопиющий случай насилия над юными девушками. 44-летний мужчина украл 13-летнюю Арзу Раджа, семья которой исповедует христианство, прямо из ее дома в Карачи, а через два дня предъявил в суде свидетельство о браке. В документе говорится, что девушке 18 лет и она приняла ислам по собственному желанию.
Арзу Раджа была похищена 13 октября. Два дня спустя ее "муж" предъявил свидетельство о браке. Это дело вызвало протесты в Карачи и Лахоре, но пакистанский суд подтвердил законность брака после того, как новоиспеченный муж заявил, что девушка обратилась в другую веру по собственной воле.
По словам присутствовавших на судебном заседании, Арзу пыталась подойти к своей матери, но муж крепко держал ее, чтобы не дать вырваться.
По словам присутствовавших на судебном заседании, Арзу пыталась подойти к своей матери, но муж крепко держал ее, чтобы не дать вырваться.
Отец Арзу Раджа рассказал, что дочь похитили из дома, когда он и ее мать ушли на работу. Через два дня полиция сообщила родителям девочки, что она замужем и есть официальное свидетельство о браке. Имя ей сменили на "Арзу Фатима", и судья заявил, что она приняла ислам по собственной воле.
"Очень часто молодым девушкам угрожают тем, что дадут в суде показания о том, что они вышли замуж и приняли ислам по собственному желанию, - говорит директор Центра правовой помощи христианам CLAAS Насир Саид. - Это очень деликатный вопрос для пакистанских христиан, но, к сожалению, все это остается без внимания политиков и властей. Это печально, поскольку пакистанская полиция и суды не соблюдают свои собственные законы, а также продолжают игнорировать международные стандарты, особенно в делах о принудительном обращении в ислам и принудительных браках. Это происходит даже в судах вышестоящей инстанции".
"Очень часто молодым девушкам угрожают тем, что дадут в суде показания о том, что они вышли замуж и приняли ислам по собственному желанию, - говорит директор Центра правовой помощи христианам CLAAS Насир Саид. - Это очень деликатный вопрос для пакистанских христиан, но, к сожалению, все это остается без внимания политиков и властей. Это печально, поскольку пакистанская полиция и суды не соблюдают свои собственные законы, а также продолжают игнорировать международные стандарты, особенно в делах о принудительном обращении в ислам и принудительных браках. Это происходит даже в судах вышестоящей инстанции".
Согласно данным гражданских ативистов, около 21 % девочек в Пакистане выходят замуж до достижения 18-летнего возраста. Традиция и религиозные взгляды предполагают, что родители должны выдавать своих дочерей замуж, как только они достигнут половой зрелости. Правительство Пакистана пытается бороться с такими браками - например, в 2017 году несколько человек были приговорены к заключению на срок до 10 лет. Но, видимо, этих мер недостаточно для того, чтобы сломить устоявшиеся традиции.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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