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13-летнюю девочку похитили, заставили принять ислам и выйти замуж

13-летнюю девочку похитили, заставили принять ислам и выйти замуж (3 фото)

Автор:
31 октября 2020 13:17
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: замуж   ислам   киднеппинг   насилие над детьми   пакистан   похищение невесты   похищение ребенка   
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В Пакистане - очередной вопиющий случай насилия над юными девушками. 44-летний мужчина украл 13-летнюю Арзу Раджа, семья которой исповедует христианство, прямо из ее дома в Карачи, а через два дня предъявил в суде свидетельство о браке. В документе говорится, что девушке 18 лет и она приняла ислам по собственному желанию.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: замуж   ислам   киднеппинг   насилие над детьми   пакистан   похищение невесты   похищение ребенка   
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15  комментариев
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11k
Yasen_Perec 2 часа назад
Очередная недострана со своей средневековой религией и соответствующими тупыми законами. В Китае этого придурка расстреляли бы к х#ям собачьим.
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4k
Летучий Мыш 4 минуты назад
Ну так собрались бы христиане во главе с папой да сделали б дочку вдовой по быстрому
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86k
Дмитрий 21 минуту назад
Муслимских свиней только могила исправит - желательно резать эту погань что бы визжали на весь свет от боли .
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Артём 94 Дмитрий 12 минут назад
Расстрелять и завернуть в свиные шкуры ,чтобы не попали в рай
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19k
Правдоруб Полчаса назад
Басурманские страны все еще очень зависимы от развитых государств. те же арабы, кому они свою нефть будут продавать? Но придёт время, когда они наберутся сил и тогда конфликт цивилизаций вспыхнет, как бензин.
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296
Moon24 Полчаса назад
Дикари и порядки у них животные
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8k
Сол Гудман Полчаса назад
13-летнюю девочку похитили, заставили принять ислам и выйти замуж
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301
Ager 39 минут назад
дикари, ислам религия для свиней
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1k
Павел 50 минут назад
Этих уродов уже из Европы гонят поганой метлой! Давно пора. Раса педофилов и зоофилов. Они должны быть отделены от цивилизованных стран однозначно.
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5k
Bhaal 50 минут назад
Самая мирная религия, что вы хотите?
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1k
Mellivora Час назад
Их нравы... Их правила. Пусть что хотят у себя делают.
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8k
Максим Час назад
Писец. У меня чурка раз потянул руку к щеке дочке. У них манера есть ипанутая, детей за щеку щипать.. Думаю он больше не только славянских детей трогать не будет, но и своих.
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155
pelzhaus Час назад
В нем(документе) говорится что ей 18. Походу других документов о её возрасте не было? Дешёвый развод
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2k
Frank Borman 2 часа назад
В мире животных все делается, гм, как принято у животных. Не надо критиковать зверушек - они испокон веков так живут.
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28
wr2x2 Frank Borman Час назад
критиковать не надо, надо в клетки сажать
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