13-летнюю девочку похитили, заставили принять ислам и выйти замуж

Отец Арзу Раджа рассказал, что дочь похитили из дома, когда он и ее мать ушли на работу. Через два дня полиция сообщила родителям девочки, что она замужем и есть официальное свидетельство о браке. Имя ей сменили на "Арзу Фатима", и судья заявил, что она приняла ислам по собственной воле.



"Очень часто молодым девушкам угрожают тем, что дадут в суде показания о том, что они вышли замуж и приняли ислам по собственному желанию, - говорит директор Центра правовой помощи христианам CLAAS Насир Саид. - Это очень деликатный вопрос для пакистанских христиан, но, к сожалению, все это остается без внимания политиков и властей. Это печально, поскольку пакистанская полиция и суды не соблюдают свои собственные законы, а также продолжают игнорировать международные стандарты, особенно в делах о принудительном обращении в ислам и принудительных браках. Это происходит даже в судах вышестоящей инстанции".