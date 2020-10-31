Шёл 2020 год, Ватикан всеми силами старался быть в тренде. И кардиналом афроамериканца назначили, и однополые браки поддержали, и заповеди подправили. Естественно, в РПЦ молчать не стали.
После того как Папа Римский поэтично порассуждал о правах ЛГБТ-сообщества, назвал их детьми Божьими и сообщил, что он совершенно не против таких союзов, Русская православная церковь несколько дней хранила угрюмое молчание. Видимо, взвешивали все за и против.
Наконец, Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ в эфире радио «Вера» огласил позицию РПЦ по столь щепетильному вопросу.
«Мы считаем однополые отношения грехом и не только не приветствуем, но и не допускаем как церковное, так и государственное их закрепление», — заявил он.
«Мы считаем однополые отношения грехом и не только не приветствуем, но и не допускаем как церковное, так и государственное их закрепление», — заявил он.
И напомнил, что не православная церковь не только гомосексуалом не одобряет, но ещё и к супружеским изменам негативно относится.
По словам Легойды, смысл не в том, что физиологически определённые действия возможны, а в том, что существует ценностный запрет на подобные отношения.
По словам Легойды, смысл не в том, что физиологически определённые действия возможны, а в том, что существует ценностный запрет на подобные отношения.
Напомним, что папа Римский Франциск стал первым понтификом, который официально поддержал однополые союзы, отмахнувшись от доктринальной позиции всех своих предшественников.
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https://zen.yandex.ru/media/atheism/skolko-sviascennikov-bylo-osujdeno-za-pedofiliiu-tolko-v-2018-5c98e4456a3fda00b3ecb63chttps://zen.yandex.ru/media/atheism/skolko-sviascennikov-bylo-osujdeno-za-pedofiliiu-tolko-v-2018-5c98e4456a3fda00b3ecb63c
https://iz.ru/925792/anastasiia-chepovskaia-ivan-petrov/nastoiatelnoe-zhelanie-samogo-mnogodetnogo-sviashchennika-podozrevaiut-v-pedofiliihttps://iz.ru/925792/anastasiia-chepovskaia-ivan-petrov/nastoiatelnoe-zhelanie-samogo-mnogodetnogo-sviashchennika-podozrevaiut-v-pedofilii
на тебе! ты ведь не умеешь или принципиально не хочешь погуглить!
Рим подстраивается под своих, РПЦ - под своих. Их хлеб с маслом (точнее, бочки с икрой и шампанским) зависят от своих, а не от друг друга.
А, я знаю что будет. РПЦ объявит себя РПЦб (большевиков), и объявит папу меньшевиком, троцкистом и агентом влияния дьявола, посланного развалить церковь и веру трудящихся всех стран в спасительную силу святого духа