Уральского священника с 70 приемными детьми обвинили в изнасилованиях несовершеннолетнихСвященник-то непростой. Он построил целую империю, свой маленький «Ватикан» в поселке Саракташ под Оренбургом. Было время, его спонсировал сам Виктор Черномырдин. Многие сельчане считали Николая...