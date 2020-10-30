ТОП-10 самых роскошных тюрем в мире

Мнoгие зaключённые этиx pоскошных тюрем живyт в лучших условиях, чем большинство людей. У них в камерах есть удобные кровати, домашние кинотеатры и даже горничные.
Тюрьма Кордильеры, Чили
Тюрьма Кордельеры — это одна из самых удобных и простых к отбыванию срока заведений. Здесь предусмотрены такие удобства, которые есть только в дорогих отелях. Есть несколько теннисных кортов, бассейны, площадка для барбекю, ванные комнаты и даже спортзал с персональными тренерами. У заключённых свои небольшие домики со всем необходимым для жизни. Они живут лучше, чем большинство населения Чили.
Но эта особая тюрьма была для особых заключённых, которые были богатыми и влиятельными людьми, осуждённые за различные преступления. Народ Чили был очень недоволен таким «элитным» содержанием преступников. Дело дошло до крайней точки кипения, когда один из заключённых заявил, что охранники в этой тюрьме нужны только чтобы «держать его ствол». Власти быстро закрыли её, а заключённых распределили по другим спец учреждениям, но уже с более суровыми условиями.
Но эта особая тюрьма была для особых заключённых, которые были богатыми и влиятельными людьми, осуждённые за различные преступления. Народ Чили был очень недоволен таким «элитным» содержанием преступников. Дело дошло до крайней точки кипения, когда один из заключённых заявил, что охранники в этой тюрьме нужны только чтобы «держать его ствол». Власти быстро закрыли её, а заключённых распределили по другим спец учреждениям, но уже с более суровыми условиями.
Тюрьма Хальден, Норвегия
Тюрьма в городе Хальдене является самой гуманной тюрьмой в мире. Хотя заведение также критикуют за слишком уж мягкое отношение к заключённым. Большинство мест заключения имеют повышенную безопасность, колючую проволоку на стенах и вышки с надзирателями. Тут всё не так. В этой роскошной тюрьме даже нет привычной для нас охраны. Они не вооружены, потому что, по мнению администрации, оружие якобы создаёт атмосферу «лишнего запугивания». Между заключёнными и охранниками поощряется приятельские отношения.
На строительство тюрьмы затратили более 250 млн долларов. В ней содержатся опасные преступники: насильники, убийцы и извращенцы. В больших и светлых камерах есть холодильники, телевизоры и другая техника. Они обставлены дизайнерской мебелью, а на окнах нет решёток. Главной целью содержания здесь является реабилитация преступников, чтобы они после срока смогли вернуться в полноценное общество. Тут не лишают прав, а дают возможность взглянуть на мир другими глазами.
На строительство тюрьмы затратили более 250 млн долларов. В ней содержатся опасные преступники: насильники, убийцы и извращенцы. В больших и светлых камерах есть холодильники, телевизоры и другая техника. Они обставлены дизайнерской мебелью, а на окнах нет решёток. Главной целью содержания здесь является реабилитация преступников, чтобы они после срока смогли вернуться в полноценное общество. Тут не лишают прав, а дают возможность взглянуть на мир другими глазами.
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Тюрьма Шамп-Доллон, Швейцария
Раньше эта тюрьма не славилась хорошими условиями. Учреждение даже критиковали за плохое содержание и отношение к заключённым. Власти решили поменять ситуацию. Было выделено более 40 млн долларов, чтобы привести заведение в подходящий вид по европейским стандартам.
Теперь у большинства заключённых трёхместные камеры с ваннами, телевизорами и другими удобствами. Сейчас условия приравниваются к проживанию в трёхзвёздочном отеле.
Теперь у большинства заключённых трёхместные камеры с ваннами, телевизорами и другими удобствами. Сейчас условия приравниваются к проживанию в трёхзвёздочном отеле.
Тюрьма Бастой, Норвегия
Это роскошная тюрьма, где заключённые работают на ферме, а в свободное время занимаются спортом или совершают конные прогулки. Она расположена на острове. Здесь нет высоких заборов и колючей проволоки.
Полученную продукцию реализуют по-разному. Часть идёт в качестве благотворительности в приюты, часть продаётся на нужды, а остатки идут на питание самих заключённых. Они живут в собственных коттеджах, заказывают блюда по желанию и ходят в личную сауну. Уровень рецидивов после отбывания сроков в этой экотюрьме очень низкий.
Полученную продукцию реализуют по-разному. Часть идёт в качестве благотворительности в приюты, часть продаётся на нужды, а остатки идут на питание самих заключённых. Они живут в собственных коттеджах, заказывают блюда по желанию и ходят в личную сауну. Уровень рецидивов после отбывания сроков в этой экотюрьме очень низкий.
Тюрьма Цебу, Филиппины
Цебу стала знаменитой благодаря необычному способу реабилитации заключённых. Ежедневно заключённые посещают танцевальный кружок и занимаются танцами.
Сначала это было что-то вроде музыкального сопровождения на прогулках. Потом идейный вдохновитель Байрон Гарсия начал обучение танцам. Некоторые заключённые стали показывать такие успехи, что их видео с танцами стали набирать тысячи просмотров в интернете и становились вирусными. Но самым известным видео оказался клип Майкла Джексона The Thriller, где танцуют реальные заключённые именно из тюрьмы Цебу.
Сначала это было что-то вроде музыкального сопровождения на прогулках. Потом идейный вдохновитель Байрон Гарсия начал обучение танцам. Некоторые заключённые стали показывать такие успехи, что их видео с танцами стали набирать тысячи просмотров в интернете и становились вирусными. Но самым известным видео оказался клип Майкла Джексона The Thriller, где танцуют реальные заключённые именно из тюрьмы Цебу.
Тюрьма Соллентуна, Швеция
Заключённые в тюрьме Соллентула находятся в роскошных условиях. Даже многие европейские жители позавидовали бы им. У них комфортные камеры с мягкими диванами и кроватями. А также есть своя ванная комната. Особой гордостью здесь является тренажерный зал, который оборудован современными тренажёрами. В распоряжении заключённых находится кухня, где они сами себе по желанию могут приготовить еду.
Многие места заключения в Швеции были закрыты по причине отсутствия преступников. Власти Швеции предпочитают бороться с преступностью у истоков, чем тратить деньги на переполненные тюрьмы. Уровень преступности в стране один из самых низких в мире.
Многие места заключения в Швеции были закрыты по причине отсутствия преступников. Власти Швеции предпочитают бороться с преступностью у истоков, чем тратить деньги на переполненные тюрьмы. Уровень преступности в стране один из самых низких в мире.
Тюрьма Аддивелл, Шотландия
Тюрьма Аддивелл — это самая дорогая и комфортабельная тюрьма в Шотландии. Дорогая, потому что на её строительство затратили более 130 млн фунтов стерлингов. В концепции тюрьмы лежит обучение заключённых по специальной программе. Предполагается, что преступники должны сами понять своё неправильное поведение и исправиться в будущем.
Но все надежды властей на эту программу провалились. В первый же год на территории регистрировали по два-три нападения в неделю. Похоже, что строительство тюрьмы стало пустой тратой денег налогоплательщиков.
Но все надежды властей на эту программу провалились. В первый же год на территории регистрировали по два-три нападения в неделю. Похоже, что строительство тюрьмы стало пустой тратой денег налогоплательщиков.
Цент правосудия Леобен, Австрия
Это учреждение называют «тюрьма пять звёзд». В каждой камере есть телевизор. На территории расположен крытый теннисный корт, бассейн и тренажёрный зал. Всего тюрьма может вместить 205 человек. Она разрабатывалась как реабилитационный и антирецидивный центр.
Номера обставлены прекрасной мебелью, есть своя кухня и ванна. Заключённые могут носить любую одежду, чтобы не чувствовать себя в ограничении. Когда архитектора, спроектировавшего тюрьму, спросили, откажется ли он от проекта, если такие роскошные условия будут наоборот поощрять преступления, он ответил, что он только заботится о достоинстве и правах заключённых.
Номера обставлены прекрасной мебелью, есть своя кухня и ванна. Заключённые могут носить любую одежду, чтобы не чувствовать себя в ограничении. Когда архитектора, спроектировавшего тюрьму, спросили, откажется ли он от проекта, если такие роскошные условия будут наоборот поощрять преступления, он ответил, что он только заботится о достоинстве и правах заключённых.
Тюрьма Аранхуэс, Испания
Тюрьма Аранхуэс интересна тем, что только в ней разрешаются «семейные камеры». Если у осуждённой пары есть маленькие дети, то они живут вместе в камере, пока ребёнку не исполнится 2 года. Потом ребёнка отправляют к родственникам или в интернат. Семейные камеры оборудованы игрушками и развивающими играми.
Главной целью является развитие у родителей института семьи, любви к детям и навыков воспитания.
Главной целью является развитие у родителей института семьи, любви к детям и навыков воспитания.
Тюрьма Пандок-Бамбу, Индонезия
Простые жители Индонезии были шокированы, когда узнали, в каких условиях содержатся заключённые в тюрьме для женщин Пандок-Бамбу. В основном здесь содержатся преступницы, которые имеют проблемы с наркотиками.
В их камерах есть всё, о чём не могли мечтать даже сами индонезийцы. Телевизоры, мягкая мебель, ковры и техника. Досуг тоже хорошо организован. Вечером можно сходить в караоке или посетить салон красоты. Есть много кружков для домохозяек. Тюрьма нацелена на реабилитацию наркоманок и возвращение их в нормальную жизнь.
В их камерах есть всё, о чём не могли мечтать даже сами индонезийцы. Телевизоры, мягкая мебель, ковры и техника. Досуг тоже хорошо организован. Вечером можно сходить в караоке или посетить салон красоты. Есть много кружков для домохозяек. Тюрьма нацелена на реабилитацию наркоманок и возвращение их в нормальную жизнь.
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