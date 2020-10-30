ТОП-10 самых роскошных тюрем в мире

Тюрьма в городе Хальдене является самой гуманной тюрьмой в мире. Хотя заведение также критикуют за слишком уж мягкое отношение к заключённым. Большинство мест заключения имеют повышенную безопасность, колючую проволоку на стенах и вышки с надзирателями. Тут всё не так. В этой роскошной тюрьме даже нет привычной для нас охраны. Они не вооружены, потому что, по мнению администрации, оружие якобы создаёт атмосферу «лишнего запугивания». Между заключёнными и охранниками поощряется приятельские отношения.



На строительство тюрьмы затратили более 250 млн долларов. В ней содержатся опасные преступники: насильники, убийцы и извращенцы. В больших и светлых камерах есть холодильники, телевизоры и другая техника. Они обставлены дизайнерской мебелью, а на окнах нет решёток. Главной целью содержания здесь является реабилитация преступников, чтобы они после срока смогли вернуться в полноценное общество. Тут не лишают прав, а дают возможность взглянуть на мир другими глазами.