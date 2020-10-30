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ТОП-10 самых роскошных тюрем в мире

ТОП-10 самых роскошных тюрем в мире (10 фото)

Автор:
30 октября 2020 08:42
Сообщество : Топ 10
Метки: Тюрьма   в мире   заключенные   интересно   список   факты   фото   
810
10
Мнoгие зaключённые этиx pоскошных тюрем живyт в лучших условиях, чем большинство людей. У них в камерах есть удобные кровати, домашние кинотеатры и даже горничные.
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Метки: Тюрьма   в мире   заключенные   интересно   список   факты   фото   
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7k
MakDag 2 часа назад
ТОП-10 самых роскошных тюрем в мире
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9k
Алексей Час назад
Ла катедраль! Вот это был топчик
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