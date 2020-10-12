«2020, может хватит?»: на Камчатке второй раз за год проснулся вулкан

Вслед за экологической катастрофой на Камчатке спустя два месяца снова пробудилась Ключевская сопка, высочайший вулкан Евразии.
Первые признаки пробуждения вулкана были замечены 30 сентября 2020 года. 2 октября появилось свечение в кратере, а спустя несколько дней в воздух начали подниматься столбы дыма и пепла, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в своём Instagram.
Учёные находятся в замешательстве, ведь вулкан "уснул" всего два месяца назад. Следующее время пробуждения должно было случить через год.
Дополнительная активность вулкана стала объектом изучения. Вулкан выбросил поток лавы, который растянулся на километр.
Экологическая катастрофа на Камчатке приобретает новые подробности. Если раньше губернатор заявлял о трёх причинах катастрофы, то теперь становится совершенно ясно, что во всём опять виновата промышленность.
Источник:
- После посещения побережья Камчатки люди получили химические ожоги
- На Камчатке в Тихом океане обнаружили 40-километровое пятно
- Губернатор Камчатского края обратился к иностранным учёных из-за катастрофы
- Как выглядит морда долгоносика?
- 10 фото, которые напугают вас, даже если у вас не было инсектофобии
Понравилось11