«2020, может хватит?»: на Камчатке второй раз за год проснулся вулкан

Первые признаки пробуждения вулкана были замечены 30 сентября 2020 года. 2 октября появилось свечение в кратере, а спустя несколько дней в воздух начали подниматься столбы дыма и пепла, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в своём Instagram.

Учёные находятся в замешательстве, ведь вулкан "уснул" всего два месяца назад. Следующее время пробуждения должно было случить через год.