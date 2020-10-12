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«2020, может хватит?»: на Камчатке второй раз за год проснулся вулкан

«2020, может хватит?»: на Камчатке второй раз за год проснулся вулкан (4 фото)

Автор:
12 октября 2020 11:43
Сообщество : Истории
Метки: вулкан   интересное   камчатка   природа   удивительное   фото   
960
4

Вслед за экологической катастрофой на Камчатке спустя два месяца снова пробудилась Ключевская сопка, высочайший вулкан Евразии.

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Метки: вулкан   интересное   камчатка   природа   удивительное   фото   
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13k
Ego sum qui sum 2 часа назад
Может хватит?! хватит посты постить, не проверив в посте заголовок поста?
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1k
Фрэнд Час назад
Айяйяй ! Вулкан посмел ослушаться едросов и вышел на незапланированное извержение. Выслать туда срочно омон, пусть откиздят лаву дубинками и упакуют в автозак.
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