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«Ужас Вьетнама». Напалм – что это и почему запретили?

«Ужас Вьетнама». Напалм – что это и почему запретили? (6 фото)

Автор:
11 октября 2020 00:01
Метки: напалм   оружие   факты   
1155
6

На просторах отечественного интернета сложно будет отыскать человека, который ни разу не слышал цитату «люблю запах напалма поутру» из кинофильма «Апокалипсис сегодня». Эта цитата ярко характеризует киногероя, однако речь сегодня пойдет вовсе не о популярном драматическом произведении, а как раз о том самом злополучном оружии под названием «напалм».
Пришло время разобраться что же это такое на самом деле.

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Метки: напалм   оружие   факты   
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9  комментариев
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1k
val 3 часа назад
Напалм не совсем запрещен . «Протокол о запрещении или ограничении применения зажигательного оружия»
запрещает применение зажигательного оружия, в том числе и напалма, против мирного населения.
Развивать и совершенствовать это оружие не запрещено.
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−45
иван чернов 4 часа назад
сша сняли с вооружений напалм в отличие от россии
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3k
Пополь Вух иван чернов 4 часа назад
«Ужас Вьетнама». Напалм – что это и почему запретили?
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13k
Ego sum qui sum 5 часов назад
"Пришло время разобраться", прочитав до подобной шаблонной нелепой фразы уже захотелось вье..ть автору
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−11
Князь Курбский 6 часов назад
Напалм это хорошо. Особенно против гуков
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21k
Dobry vojak Svejk 7 часов назад
Вот он, весь хер до копейки
Ссылка vk.com
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207
чокнутый 7 часов назад
очередная война сша и ссср на чужой земле
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33k
AE 7 часов назад
ну войну в Корее ссср мог вполне отменить.
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5k
Дельфин Красивый 7 часов назад
в учебке в 84 году нас учили его делать и тушить,несколько занятий было. не думаю что его и сейчас не делают и не используют ВС РФ
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