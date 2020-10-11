«Ужас Вьетнама». Напалм – что это и почему запретили?

Этой «потрясающей» штукой американские военные еще в 1942 году додумались заправлять не только огнеметы для пехоты и техники, но также и авиационные бомбы. В 1944 году ВВС США уже бомбили напалмом немецкие топливные склады во Франции, а также японские укрепления на островах в Тихом океане. 10 марта 1945 года с применением напалма бомбили Токио, в результате чего погибли тысячи людей, в первую очередь гражданских. Применялся напалм и во время войны в Корее в 1950-1953 годах, в ходе Первой индокитайской войны, правда первым бомбить вьетнамцев напалмом стали не американцы, а французы.