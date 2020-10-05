Необычные места ночлега в Латвии

Два домика – "Čiekurs и "Baltais Čiekurs" – расположены на больших соснах на высоте 5–6 метров над землей. Объект находится на берегу озера Ниниерис – в 90 километрах от Риги и в 3 км от Цесиса. Территорию окружают сосновые леса с прогулочными тропами, по которым пешком или на велосипеде можно добраться до Скалы Эрглю, Гауи и других живописных мест. Это место, куда можно скрыться от городского шума, чтобы насладиться покоем и побыть на лоне природы.