Необычные места ночлега в Латвии

Хотели ли вы когда-нибудь ночевать в домике на дереве, в пузыре или в доме у озера? Это вполне реально, притом в Латвии!
Если вы ищете ночлег с «изюминкой», вас, возможно, сможет вдохновить на поездку эта статья, рассказывающая о 17 необычных местах ночлега в Латвии.
Если вы ищете ночлег с «изюминкой», вас, возможно, сможет вдохновить на поездку эта статья, рассказывающая о 17 необычных местах ночлега в Латвии.
Дома отдыха на деревьях в Приекули
Два домика – "Čiekurs и "Baltais Čiekurs" – расположены на больших соснах на высоте 5–6 метров над землей. Объект находится на берегу озера Ниниерис – в 90 километрах от Риги и в 3 км от Цесиса. Территорию окружают сосновые леса с прогулочными тропами, по которым пешком или на велосипеде можно добраться до Скалы Эрглю, Гауи и других живописных мест. Это место, куда можно скрыться от городского шума, чтобы насладиться покоем и побыть на лоне природы.
Домик на дереве Glamping Tervete
Спокойный отдых в Тервете – здесь можно укрыться и перевести дыхание, расположившись на верхушках деревьев, которые растут на опушке леса, выходящей к берегу озера. Домик находится рядом с Индранским водохранилищем и совсем недалеко от природного парка «Тервете», где можно погулять по природным тропам, подняться на башню, а маленьким посетителям парка понравится Сказочный лес, Площадка аттракционов и Лес гномиков.
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VasarNICA в Павилосте (здесь игра слов- vasarnica по латышски Дача, и при этом рядом с городком Павилоста есть еще один маленький городок НИЦА (ну почти как во франции)
Дом выходного дня "VasarNICA" – часть названия которого вызывает ассоциации с французским городом-курортом Ниццей – расположен в очаровательной Павилосте и предлагает одноэтажные и двухэтажные апартаменты в 10 минутах ходьбы от моря. Это романтичное убежище выходного дня для пар, удобное и приятное место отдыха для семей с детьми, любителей виндсерфинга и отпускников. Место для наблюдения за закатами и восходами. Приморский шарм так и манит!
Домики бочки в кемпинге "Melnsils"
Уютные домики-бочки на самом берегу моря, где можно встречать восход или наблюдать за птицами. Домики-бочки – отличный выбор для романтичного отдыха на самом берегу моря на лоне природы. Если романтика для вас ассоциируется со звездным небом, красивыми закатами, долгими прогулками по берегу моря, то это – подходящее место для отдыха. Кемпинг "Melnsils" обрел популярность именно благодаря этим маленьким домикам с прекрасным видом на море.
Дом выходных "Jūras Krasti"
Это место находится на юго-западе Курземе – всего в 40 километрах от границы с Литвой – и открыто круглый год. Предлагаются 4 дома выходного дня на берегу моря для любителей природы, искателей романтики и спокойствия. Комфорт сочетается с чудесной латвийской природой и видом прямо на Балтийское море.
Домики-бочки в кемпинге "Ezermala"
Кемпинг "Ezermala" предлагает отдохнуть в красивом месте возле озера Сасмака в городе Валдемарпилс Талсинского края, расположенном в 140 километрах от Риги. В кемпинге можно насладиться прекрасными панорамными видами на озеро, баней с семьей или в небольшом кругу друзей и отдыхом на лоне природы.
Палатки-пузыри в парке отдыха «Восточный форт»
Провести ночь под звездами предлагает это необычное место, предоставляя ночлег в палатке-пузыре, расположенной всего в 5 минутах езды от центра Лиепаи. Несмотря на близость к городу, ощущения здесь как в отдаленном уголке – тихом и спокойном. В парке отдыха можно взять в аренду SUP-доски, устроить пикник с грилем, а также покататься на водной доске с электрическим приводом. Находясь в Лиепае, также советуем посетить Каросту и Северные форты.
"Saules mājas" в Колкасрагсе
Вам предложат остановиться на ночлег в двухместных бочкообразных деревянных домиках, расположенных на самом берегу моря – в лесистых дюнах Колкасрагса. В домиках есть небольшая прихожая с двумя сидячими местами и маленьким столиком, а также спальное место на двоих с видом на море. Проведите незабываемые вечера или выходные в "Saules mājas" с любимым человеком или друзьями в паре шагов от моря, наслаждаясь расслабляющими видами природы и солнечными ваннами в Колкасрагсе.
Плавучие дома в Павилосте
Комплекс плавучих домов в Павилосте состоит из шести отдельных домиков, которым присвоены названия из используемого в морской навигации фонетического алфавита: Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo и Foxtrot. Чудесное место для спокойного отдыха, к тому же каждый домик – отличный фон для фотографий в Инстаграме. Настоящий оазис на воде.
"Ezīša midziņa" – домики на берегу Даугавы
Эти домики, или берлоги, – тихая гавань на берегу Даугавы в окружении леса, расположенная в 45 минутах езды от Риги. "Ezīša midziņa" – это место, куда можно приехать, чтобы перевести дух и накопить силы для покорения новых вершин. Окружающий лес – отличное место для прогулок или катания на велосипеде. Предлагаются берлоги разной площади для пар и больших семей, а также дружеских компаний.
Домик-иглу в Милзкалне
Здесь красиво в любое время года, к тому же домик, хотя и расположен за городом, не лишен городских удобств! Необычное место в 50 километрах от Риги, где можно приятно провести время, наслаждаясь тишиной и близостью к природе. Прогулки по живописному сосновому бору, свежий воздух и возможность отдохнуть от повседневной суеты большого города.
Домик на дереве "Miera Osta"
Море у самых ног, белый песок, аромат сосен и очень точно отражающее действительность название. Расположенная в Павилостском крае "Miera Osta" («Тихая гавань»), наряду с домами для кемпинга и навесами для пикника, предлагает гостям ночлег в домике на дереве. Нетронутый пляж и шелест волн на расстоянии вытянутой руки.
Домик Two black cabins
Очаровательный домик в Сейском крае предлагает убежать от суеты, чтобы провести время спокойно и красиво. Возле домика есть большой чан, где можно уютно укрыться в прохладный вечер, а рядом – лес и речушка. На расстоянии приблизительно 10 км находятся Саулкрасты, которые можно осмотреть и изучить, совершив короткую поездку.
Глэмпинг "DiDille"
Купол на берегу озера, или глэмпинг "DiDille". Это место находится в Видземе – в Раунском крае, возле озера Драудзессколас, и предлагает благоустроенную четырехместную купольную палатку со всеми удобствами, которой можно пользоваться круглый год. Что предлагается? Красивый вид на озеро, вид на небо, камин и собственная бадья. Прекрасное место, чтобы насладиться природой.
Палатка "Liedegas"
Эта палатка расположена в 52 шагах от моря, и это удивляет. Удивляет его расположением в окружении сосновых деревьев, красивыми деталями, которые составляют этот романтический общий, и приятной атмосферой. Eсли вы хотите уйти от повседневной жизни, то обязательно поищите это место!
Дом-лодка на воде "Bed&Boat"
Двухэтажный домик на озере в Алуксне предоставляет возможность получить неповторимый опыт – переночевать в доме-лодке на озере с видом на озеро Алукснес и развалины замка Ливонского ордена.
Дом-лодка – это романтичная деревянная конструкция на воде, вызывающая ассоциации с Венецией и способная вместить до 4 человек. Совсем недалеко находится центр Алуксне, где мы рекомендуем осмотреть городские парки, сады и Алуксненскую смотровую башню.
Дом-лодка – это романтичная деревянная конструкция на воде, вызывающая ассоциации с Венецией и способная вместить до 4 человек. Совсем недалеко находится центр Алуксне, где мы рекомендуем осмотреть городские парки, сады и Алуксненскую смотровую башню.
Люкс шатры Feeling cone
А это предложение от меня лично
Комплекс Feeling cone расположен в Юрмале, в 1,9 км от пляжа Юрмалы и в 3,3 км от аквапарка Ливу. К услугам гостей бесплатные велосипеды, принадлежности для барбекю и бесплатный WiFi.
К услугам гостей шатры с террасой.
Конечно все эти места хороши летом, поэтому до встречи в следующем году….. (Ваш Abominog)
Комплекс Feeling cone расположен в Юрмале, в 1,9 км от пляжа Юрмалы и в 3,3 км от аквапарка Ливу. К услугам гостей бесплатные велосипеды, принадлежности для барбекю и бесплатный WiFi.
К услугам гостей шатры с террасой.
Конечно все эти места хороши летом, поэтому до встречи в следующем году….. (Ваш Abominog)
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Метки: домики на дереве. отдых на воде туризм
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озеро действительно в 3 км от цесиса как и приекули,но в другую сторону.))кстати,приглашать на отдух на берег данного озера не самая хорошая идея. там во время великой отечественной такие жестокие бои шли что вокруг вся земля в патронах снарядах и прочих боеприпасах,куча запретных зон.ну так было 30 лет назад,сомневаюсь что то изменилось.