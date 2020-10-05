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Необычные места ночлега в Латвии

Необычные места ночлега в Латвии (17 фото)

Автор:
05 октября 2020 19:13
Метки: домики на дереве.   отдых на воде   туризм   
307
17
Хотели ли вы когда-нибудь ночевать в домике на дереве, в пузыре или в доме у озера? Это вполне реально, притом в Латвии!
Если вы ищете ночлег с «изюминкой», вас, возможно, сможет вдохновить на поездку эта статья, рассказывающая о 17 необычных местах ночлега в Латвии.
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Метки: домики на дереве.   отдых на воде   туризм   
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10k
Иван 2 часа назад
так понимаю, больше в латвии гостиниц нет
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6k
Михалыч 47 минут назад
Конечно, это очень правильно, приглашать русских в нацистскую русофобскую страну. Я знаю о чём говорю - я тут живу, в Латгалии. А ты дорогой автор, как пишешь в комментариях - немец? У меня тут много знакомых "немцев", с немецкими фамилиями и семитскими физиономиями, которые сейчас ходят на факельные шествия, как-то забыв о том, кто совсем недавно истреблял их народ.
Немцев бравые латыши выгнали во время первой независимости, евреев почти всех устранили в 40-е, ну а сейчас устраивают этноцид русских. Приезжайте, русские, помогайте своими финансами проводить геноцид местных русскоязычных!
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17k
Abominog Автор поста Михалыч Полчаса назад
Михалыч, вы знаете хоть одного семита с именем Вальтер? Вряди. А вот " михалычей" я как раз знаю нескольких. Я и не скрываю, что я этнический немец по папе. Мама, кстати, д-пилская полька (была) . "Моих бравых немцев" как вы выражаетесь отсюда выгнали в 60- 70х. … И я не меньше вашего переживаю за руский язык, потому как он для меня роднее чем немецкий и уж тем более латышский. Только в отличии от вас, я ,например, учавствую в мероприятиях Жданок. А вы полагаю только и можете, что х_ями обкладывать. Ну да, я забыл, вы же у нас в империи живете. Вам же так хреново в латвии. Так почему бы вам от своей большой любви взять и не переехать через границу? Ведь оттуда куда сподручней облаивать и негативить.
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10k
Yasen_Perec Час назад
С хорошенькой латышкой в домике на дереве? Да я бы ей весь отпуск вдувал. И мне было бы по фигу, на границы, на какие то там санкции. Ради такого, я бы и её латвийские шпроты ел, даже без хлеба.
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2k
Fatima Habiba Час назад
Бывала я в Латвии - море мелкое у берега, сосны, дюны, пиво вкусное, русский язык не везде "забыли"...но не моё...Мне нравится , чтоб риф коралловый с яркими и наглыми рыбками, чтобы солнце каждый день, истории экзотические о стране и людях ( это я про Африку и Синай
)
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2k
mobi dic Час назад
первое удивило,два домика в приекуле на озере нинерас.
озеро действительно в 3 км от цесиса как и приекули,но в другую сторону.))кстати,приглашать на отдух на берег данного озера не самая хорошая идея. там во время великой отечественной такие жестокие бои шли что вокруг вся земля в патронах снарядах и прочих боеприпасах,куча запретных зон.ну так было 30 лет назад,сомневаюсь что то изменилось.
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226
Botanik Vulgaris 2 часа назад
Заинтересовало. Но уже осень, а лета как и не было. Давно собираюсь, но наверное только зимой смогу могу куда либо выбраться. Я в Прибалтике не был. Хочу посмотреть.
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10k
Алекс 2 часа назад
Хорошая попытка лабусы.... но нет. Мне в Сибире хорошо.
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2k
au3 Алекс Полчаса назад
Да не лабус это, а зирга галва
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17k
Abominog Автор поста Sanar 20 минут назад
Вы батенька точно дурачок. Я же нигде не писал, что хочу пособие. А на свое "пособие" я с легкостью куплю с десяток таких холуев и халдеев, которые и сапоги почистят и шнурки погладят. Такие как вы везде нужны. Вон Алекс уже чистит германские туалеты по свистку, ну так и вы присоединяйтесь. Будете вместе
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3k
Sanar Abominog 13 минут назад
Ой клоун,я летаю по Европе и вижу кто мне ботинки чистит, давай отдыхай завтра у тебя сортир.
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17k
Abominog Автор поста Алекс 9 минут назад
То вам в сибире хорошо, то в 72ом насильно увезли. Я разве говорил, что я жил в Китае? А в Германии да, жил. Целых полгода. И хватило. Потому что там было полно таких "немцев" как вы. Которые еще больше немцы , чем местные. И почему вы постоянно обобщаете? Я ведь не клянчу бабло. Я вроде и сам могу заплатить. Вы вроде ровесник, но какой-то ….. глупый. Ну да, учиться, то некогда было. Надо было работать, на отдых в сибири зарабатывать.
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Алекс Abominog Минуту назад
Сапоги... по свистку.... слушай
, эти сапоги вылизаны вами до самой немецкой жопы...
а скажи еще что нибудь по твоему, по дебильному
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