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Школьный учитель умело размещает персонажей Disney на своих фотографиях

Школьный учитель умело размещает персонажей Disney на своих фотографиях (27 фото)

Автор:
17 сентября 2020 08:24
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: дисней   животные   интересно   милота   мультфильм   фотошоп   
458
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Художник, актер и учитель начальной школы Самуэль МБ (Samuel MB) помещает любимых с детства персонажей мультфильмов студии Disney на свои фотографии. Результат впечатляет!

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Метки: дисней   животные   интересно   милота   мультфильм   фотошоп   
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