Школьный учитель умело размещает персонажей Disney на своих фотографиях

Дисней является большой частью жизни многих людей. Детям и взрослым нравятся мультфильмы, фильмы и сериалы, которые создаёт эта студия. Им удалось создать волшебный мир, в котором почти каждый может найти кого-то, кто ему близок, место, которое он любит, или историю, которая захватывает его сердце. Самуэль МБ (Samuel MB) — художник, актер и учитель начальной школы, смешивает фантазию и реальность, размещая популярных персонажей Диснея на своих фотографиях. При помощи фотошопа он «общается» со своими любимыми персонажами, такими как Симба, Ариэль, Геракл и многими другими и, кажется, они действительно отлично ладят.