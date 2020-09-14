"Россия - не Содом": около гей-клуба в Екатеринбурге активисты устроили пикет

Перед одним из ночных клубов Екатеринбурга участники "Уральского право-консервативного движения" решили навести порядок. Их активность поняли не все.
"Уральское право-консервативное движение" организовало новую акцию по борьбе с ЛГБТ-сообществом. Активисты 11 сентября устроили пикет перед ночным клубом, в котором обычно собираются представители нетрадиционной ориентации. Одетые в гражданское общественнники проверяли на входе паспорта посетителей, подкрепляя свои действия речевкой и плакатами с красноречивым содержанием "Россия - не Содом".
Один из активистов движения Андрей Кузьминский описал свое участие в акции на своей страничке в ВК: "Прямо сейчас [проходит] ЛГБТ Fame Pride Party. Наш пикет "Россия не Содом". "Уральское право-консервативное движение" контролирует, чтобы не было несовершеннолетних и пропаганды. Спокойно наблюдаем и обозначаем своё присутствие".
В СМИ поспешили сообщить, что акция была организована казаческим движением, и соцсети заполонили истерические призывы о необходимости контроля действий казаков. Впрочем, к инициативе активистов из "Уральского право-консервативного движения" тоже не все отнеслись благодушно. Многие поддерживали это начинание, но нашлись и те, кто осведомлялся, по какому, собственно, праву проверялись документы о посетителей клуба.
Ни казаки, ни общественники таким правом не наделены - проверку документов могут выполнять лишь сотрудники полиции.
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А казаки как раз со своим пикетом и плакатами рекламируют их гнездо.
Тут часто казаки себя за счет геев раскручивают.
"контролирует, чтобы не было несовершеннолетних и пропаганды."
Интересно, как они сумели потребовать предъявить паспорт. Полагаю что показывали какую нибудь левое удостоверение, мол мы из органов, вы обязаны подчиниться.
рил, проституция запрещена внизу, внизу запрещены наркотики и оружие ну и гейство вдруг проблемой становится.
наверху можно все - элитные шлюхи - пожалуйста, кокс рейсами мида - да сколько хочешь, оружие - в любых количествах, пежить мальчиков, девочек да хоть собаку - пофигу. Вот мне было бы интересно если б кто нить из этих ряженых придурков додумался до*баться до сына губернатора какого нибудь, прилетевшего с бойфрендом из англии.
Вообще, по закону их можно херачить чем угодно, так как самооборона будет оправдана наличием нагайки. Странно что люди этим не пользуются активно, либо это не афишируется.