"Россия - не Содом": около гей-клуба в Екатеринбурге активисты устроили пикет

В СМИ поспешили сообщить, что акция была организована казаческим движением, и соцсети заполонили истерические призывы о необходимости контроля действий казаков. Впрочем, к инициативе активистов из "Уральского право-консервативного движения" тоже не все отнеслись благодушно. Многие поддерживали это начинание, но нашлись и те, кто осведомлялся, по какому, собственно, праву проверялись документы о посетителей клуба.