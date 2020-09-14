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"Россия - не Содом": около гей-клуба в Екатеринбурге активисты устроили пикет

"Россия - не Содом": около гей-клуба в Екатеринбурге активисты устроили пикет (5 фото + 1 видео)

Автор:
14 сентября 2020 10:08
Сообщество : Жить в России
Метки: екатеринбург   лгбт   ночной клуб   проверка паспортов   россия   
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Перед одним из ночных клубов Екатеринбурга участники "Уральского право-консервативного движения" решили навести порядок. Их активность поняли не все.

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Метки: екатеринбург   лгбт   ночной клуб   проверка паспортов   россия   
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36  комментариев
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12k
homerchik 2 часа назад
Пользы от их активности ноль, только пропиарили этот клуб. Не удивлюсь, если тот же клуб им за это и приплатил.
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3k
Дмитрий Горчилин 3 минуты назад
На фото оно так выглядит.. Один печальный приятель возле входа с маленькой табличкой. Будто фейс-контроль не прошел и обиделся.
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18k
Батончик с маком 9 минут назад
эти казаки у педогадюшника тёрлись?
эти казаки у педогадюшника тёрлись?
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73
............ 12 минут назад
и ведь не лень было тратить свое время, короче мне лично насрать, как там эти педики живут, реально не интересно, а этим "активистам" интересно, лишний раз с педиками пообщаться, ударить может (чтобы потрогать) вроде как и прикрытие, такие борцуны, как правило латентные гомосексуалисты))
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28k
Лесли 🥰 ............ 6 минут назад
Во-во))) блин, да про них никто бы не знал и не бесился лишний раз, если бы не такие борцы за справедливость. Геи сидят и не отсвечивают, а эти все че то там прыгают! Большинству насрать на геев вообще)))
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16
vitalygrashchenkov 13 минут назад
а Содом подпалили люди не традиционной ориентации? Эти активисты только и ищут повод для ненависти.
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3k
Sanar 18 минут назад
Одни [мат] других [мат] щимить пытаются. Пиар или конкуренция, непонятно)
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263
С миру по нитке 23 минуты назад
Сейчас ряженых героями сделают это действенный и безотказный пиар ход с их стороны а давайте как мы пида..ров погоняем на других то сил не хватает гнать нужно этих хохлов опричников пускай у себя на кубани дворянство строют пока российский народ за оружие не взялся.
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28k
Лесли 🥰 С миру по нитке 5 минут назад
Кто еще пид*ор из них интересно))))
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2k
Sergey Nekrasov Полчаса назад
опять ряженые попиарились засчет [мат], черных лучше пусть проверяют, но очко видимо, перекусывает лом.
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3k
Юра Гагарин 37 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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16k
Евгений 41 минуту назад
Неправильно они с гей-клубами борются!
Неправильно они с гей-клубами борются!
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1k
petia Евгений 21 минуту назад
Сейчас говномесы набегут и минусить начнут.
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16k
Евгений petia 19 минут назад
Да уже минусят, смотрю :).
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7k
Stranger 45 минут назад
Чего опять до этих докопались. Есть закон запрещающий рекламу и пропаганду гомосятины. Его соблюдают. Сидят себе за закрытыми дверями, несовершеннолетних не пускают. Какие к ним претензии?
А казаки как раз со своим пикетом и плакатами рекламируют их гнездо.
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14k
sanchesS80 Stranger 15 минут назад
В точку! Если не эта акция казаков, то ни о клубе, ни о гомиках в этом клубе вообще никто бы никогда не узнал. А так реклама клубу получилась.
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7k
Stranger sanchesS80 4 минуты назад
Кстати, гомикам эта реклама нефиг не нужна. Они и так знают все свои тусовочные места, а лишнее внимание всяких борцов за "нравственность" и не нужно.
Тут часто казаки себя за счет геев раскручивают.
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501
Константин 53 минуты назад
да обычная борьба за существование: одни пид.о.расы пресанули других пи.д.орасов.
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152k
Игорь Час назад
П* на женскую зону, для перевоспитания, Л*на мужскую. СМ в"куклы"
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188
Алексей Час назад
Не совсем уловил, а документы эти "общественники" с какой целью проверяли? У геев в паспортах какая-то особая отметка ставится?
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2k
Wolf Алексей Час назад
Возраст проверяли, вероятно.
"контролирует, чтобы не было несовершеннолетних и пропаганды."
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188
Алексей Wolf 47 минут назад
А если человек окажется несовершеннолетним, тогда что? Или вообще откажется предъявлять документы?
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7k
Stranger Алексей 40 минут назад
Видимо прописку смотрят, чтобы подкараулить их когда они ходят по одному. Известный приемчик.
Интересно, как они сумели потребовать предъявить паспорт. Полагаю что показывали какую нибудь левое удостоверение, мол мы из органов, вы обязаны подчиниться.
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2k
Wolf Алексей Полчаса назад
Понятия не имею. Может в правилах таких заведений есть (законодательно утвержденные) возрастные ограничения, которые повально нарушаются. Или время действия пОзднее (нахождение несовершеннолетних на улицах в ночное время). И при обнаружении нарушений товарищи бы звали полицию, наверное. Сами-то они прав никаких не имеют, даже документы спрашивать. По сути посетители могли смело их слать лесом.
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8k
Serg2001 Час назад
Ну так гомиков щемить это проще всего, а главное безопаснее. Для меня идея казачества полностью дискредитирована после событий в станице Кущевской. Где группа подонков годами держала в страхе все местное население, убивали, насиловали... А эти бравые казачки под шконку были загнаны... Не, им внатуре только педиков и перевоспитывать... Еще и медалей себе за это новых навешают...
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201
Nane First NameLast Час назад
Паспорта проверяли входе. А что у геев в штанах они не проверяли? Пускай полицию засыпят заявами, а не лезут не в свои дела. Или пусть в полицию идут работать - тогда смогут законно геев шмонать. Кучка бездельников ряженых.
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6k
Акакий 2 часа назад
Долб-бы
рил, проституция запрещена внизу, внизу запрещены наркотики и оружие ну и гейство вдруг проблемой становится.
наверху можно все - элитные шлюхи - пожалуйста, кокс рейсами мида - да сколько хочешь, оружие - в любых количествах, пежить мальчиков, девочек да хоть собаку - пофигу. Вот мне было бы интересно если б кто нить из этих ряженых придурков додумался до*баться до сына губернатора какого нибудь, прилетевшего с бойфрендом из англии.
Вообще, по закону их можно херачить чем угодно, так как самооборона будет оправдана наличием нагайки. Странно что люди этим не пользуются активно, либо это не афишируется.
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19k
Vazari 2 часа назад
В данной ситуации, казаки намного больше педерасты, чем посетители этого клуба.
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19k
Мерзавец... 2 часа назад
Коктейльчик молотова в этот клуб надо закинуть и подпереть двери снаружи, а не документики проверять!
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8k
Serg2001 Мерзавец... Час назад
А ты Мерзавец!... ))
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19k
Мерзавец... Serg2001 Час назад
Я знаю...
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5k
Lev Asriev Мерзавец... Час назад
Ты, похоже, в этом клубе фейс-контроль не прошел и затаил обиду)
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6k
Alexander Ostrovsky Lev Asriev Полчаса назад
Типа, настолько @идарас, что даже в клуб @идарасов не пускают?
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19k
Мерзавец... Lev Asriev 20 минут назад
А вот и пи@оросня в каменты подтянулась, ишь как минусуют люто!
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7k
harlamov 2 часа назад
Обидно стало, что их на вечеринку не позвали)
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2k
Dmitrii Ivanov 2 часа назад
Пид@р@сы проверяли документы у геев? Наверное чтобы семейное положение узнать и телефончик в паспорт вложить.
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