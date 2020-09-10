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Российский суд вынес первый приговор за создание пабликов АУЕ

Российский суд вынес первый приговор за создание пабликов АУЕ (2 фото)

Автор:
10 сентября 2020 17:11
Сообщество : Криминал
Метки: ауе   видео   вконтакте   паблики   приговор   суд   экстремизм   
1035
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Администраторы сообществ в местах не столь отдаленных не бывали, а просто пропагандировали определенные ценности, расширяя клиентскую базу для продажи всяких тюремных сувениров. Теперь же у молодых людей появилась "счастливая" возможность хлебнуть тюремной романтики сполна. Ведь если судить по их пабликам, они о ней мечтали. Причем "расхлебывать" им придется долго - одного приговорили к семи, второго к четырем годам заключения.

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Метки: ауе   видео   вконтакте   паблики   приговор   суд   экстремизм   
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37  комментариев
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1k
Ян Баян 59 минут назад
Браво! Всех, кто мечтает о тюряге - прямиком туда!
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−124
LHF777 8 минут назад
АУЕнная новость! Так и надо!
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27k
LEPA 10 минут назад
Вот смущает в этой истории только то,что у нас сейчас очень полюбили лепить клеймо экстремизЬм. Сроки большие,и прилепить могут к чему угодно. Это очень напоминает почти забытую 58-ю статью. Думайте головами,прежде,чем рукоплескать.
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3k
Rubiroid_47 13 минут назад
Бакланы ))
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2k
Вадим Игнатьев 18 минут назад
Российский суд вынес первый приговор за создание пабликов АУЕ
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10k
Corvus Corax 20 минут назад
Сватья баба Бабариха легко отделалась...
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7k
Ден Полчаса назад
Все это конечно хорошо, но может лучше занять детей , создать доступные тех кружки, спорт секции, и тдд.
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6k
Караганда Полчаса назад
Наталья Бабарика наверное обиделась,а ещё больше обиделись её подписчики-а ведь так ждали.
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6k
Миха Полчаса назад
Это примерно как теория и практика - ребята всю жизнь были "кабинетными работниками" и бумажными экспертами - вэлкам теперь "в поля", в реальную жизнь - закреплять теорию
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29k
Опаньки Полчаса назад
7 лет???? вот это не кисло!! пополнит ряды колл-центра банка
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2k
TirAn 43 минуты назад
Долго думали. Эта хрень уже полстраны захватила
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8k
koleos72 47 минут назад
Главное, сейчас, базу в компе разворошить! Кто покупал, что покупал. Ниточек наберётся столько, что ковёр соткать можно будет!
Главное, сейчас, базу в компе разворошить! Кто покупал, что покупал. Ниточек наберётся столько, что ковёр соткать можно будет!
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6k
Pillin Alex 50 минут назад
И что они подорвали начальникам колоний рынок сбыта шахмат, нард и шкатулок? Чем торговали то?
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28k
Korolev 51 минуту назад
Никоим образом не поддерживаю АУЕ. НО!

Если утверждение "Бабарика отделалась четырьмя годами условного срока, так как начала "работу" только в 2017 году" верно, то суд учитывал сроки занятия противоправными действиями. АУЕ признали экстремистской организацией только в 2020 году. Следовательно до этого времени это не было экстремизмом. Выходит, что закон имеет обратную силу?

Есть юристы? Растолкуйте для малограмотных!
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9k
wild cat Час назад
Ссылка www.youtube.com
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419
Владимир Час назад
Гендерное неравенство в своем проявлении. Женщина всегда получает меньшее наказание за одно и то же.
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7k
Антон Семёныч Владимир 56 минут назад
А фемки бы сейчас орали, что это их унижает...дайте пожизненное...
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158
Nane First NameLast Владимир 50 минут назад
И почему-то никто и не заикается про равенство и все такое.
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3k
Majul Час назад
Если человек дол..б, то на нары ему и дорога. И желательно подольше.
Пусть на себе свою "культуру" испытывает.

ауэ как было движением для узколобых дебилов, так таковым и осталось
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149
Александр Поликарпов Sanar Полчаса назад
Спорт, особенно единоборства-вовсе раздолье))) Повезло и это хорошо.
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149
Александр Поликарпов Majul 23 минуты назад
Сколько я в свое время переслушал подобного в ключе "это не он, он не мог". Ну флаг вам в руки, может и дальше повезет) У меня внуки, за ребенка я в этом плане не беспокоюсь уже.
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149
Александр Поликарпов Sanar 21 минуту назад
Нате вам в томате, на досуге поразмыслить есть https://tsargrad.tv/news/iz-rossijskogo-letnogo-uchilishha-vygnali-11-kursantov-upotrebljavshih-narkotiki-smi_192286https://tsargrad.tv/news/iz-rossijskogo-letnogo-uchilishha-vygnali-11-kursantov-upotrebljavshih-narkotiki-smi_192286
Так, к слову о воспитании и поводах для расстройств.
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2k
Sanar Majul 18 минут назад
Да нормально, всего буквами не передашь, сына именно заинтересовал авиацией, даже со своей профессией находил время на беседы хоть постоянно в отрыве от дома, вырос человеком, учится на представителя самой гордой и мужественной профессии на земле. Скажем так, он у меня на коленках сидел при опробовании в дежурном звене, ну про то что хорошо и плохо я и жена внесли свой вклад.
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3k
Majul Sanar 7 минут назад
Вот и ответ. Понятно, что улица и пубертатные мозги делают свое дело, но родитель должен и может сделать все для своего ребенка.
Еще раз повторюсь, увлечение ребенка тем, чем не следует, есть только и исключительно проблема родителей. Без исключений и экивоков на любые жизненные пертурбации.
И нет тут никаких "повезет, не повезет".
Как можно не понять, что твой ребенок увяз в чем-то, хорошем или плохом. Как можно это не замечать?
Я сам и отвечу: когда плевать на интересы ребенка в частности и на воспитание ребенка в целом.
Воспитание это не: "дай дневник", "иди руки вымой", "быстро сгонял в магазин".
И плох тот родитель, кто считает подобное "воспитание" нормальным.
Родил ребенка будь добр его воспитывать, а не позволять ему расти самому на улице и в школе. Время на ребенка всегда должно быть. Каждый день, без исключений.
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2k
Hallo FreeSpace Час назад
а Ютьюбе значит можно ?
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2k
Sanar Час назад
Непонятно почему ГВС это решение вынес, эти уроды вроде не военнослужащие.
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1k
Буратино Час назад
ну что романтизировали туда и попали
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5k
Дельфин Красивый Час назад
очень правильно, только и их подписчиком и клиентов туда же надо
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