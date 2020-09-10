Российский суд вынес первый приговор за создание пабликов АУЕ

Администраторы сообществ в местах не столь отдаленных не бывали, а просто пропагандировали определенные ценности, расширяя клиентскую базу для продажи всяких тюремных сувениров. Теперь же у молодых людей появилась "счастливая" возможность хлебнуть тюремной романтики сполна. Ведь если судить по их пабликам, они о ней мечтали. Причем "расхлебывать" им придется долго - одного приговорили к семи, второго к четырем годам заключения.
Вчера в Екатеринбурге гарнизонный военный суд вынес первый приговор за организацию запрещенного в России экстремистского движения АУЕ.
Супруги Николай и Наталья Бабарика, а также их приятель Артем Зуев обвинялись сразу по трем статьям: "Организация экстремистского сообщества", "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" и "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".
Как установил суд, Николай Бабарика в 2011 году создал во "Вконтакте" сообщество "А.У.Е", затем паблик "Шпана" и публиковал там посты романтизирующие жизнь за решеткой. Впоследствии Николай решил монетизировать это дело и начал продавать различные тюремные сувениры, а также одежду с символикой АУЕ .
Его жена Наталья помогала вести паблики - была в них администратором и занималась рекламой продукции. Как утверждает следствие, по май 2018 они опубликовали в своих сообществах около 30 тысяч постов, среди которых присутствовали записи с призывами к экстремизму. Что касается их товарища Зуева, то он в 2017 создал еще одно сообщество "Вольный мастер. Магазин интересов", где также продавалась аналогичная сувенирная продукция.
Все трое подсудимых свою вину признали, однако заявили, что создавали паблики не для разжигания ненависти к представителям органов правопорядка, а чтобы заработать денег на продаже популярной у их подписчиков сувенирной продукции. Никто из них за решеткой не бывал. Но теперь придется - суд вынес показательно-суровый приговор. Николай Бабарика отправиться в места не столь отдаленные на 7 лет, Зуев на 3 года и 9 месяцев, а Наталья Бабарика отделалась четырьмя годами условного срока, так как начала "работу" только в 2017 году.
Источник:
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Если утверждение "Бабарика отделалась четырьмя годами условного срока, так как начала "работу" только в 2017 году" верно, то суд учитывал сроки занятия противоправными действиями. АУЕ признали экстремистской организацией только в 2020 году. Следовательно до этого времени это не было экстремизмом. Выходит, что закон имеет обратную силу?
Есть юристы? Растолкуйте для малограмотных!
Пусть на себе свою "культуру" испытывает.
ауэ как было движением для узколобых дебилов, так таковым и осталось
Так, к слову о воспитании и поводах для расстройств.
Еще раз повторюсь, увлечение ребенка тем, чем не следует, есть только и исключительно проблема родителей. Без исключений и экивоков на любые жизненные пертурбации.
И нет тут никаких "повезет, не повезет".
Как можно не понять, что твой ребенок увяз в чем-то, хорошем или плохом. Как можно это не замечать?
Я сам и отвечу: когда плевать на интересы ребенка в частности и на воспитание ребенка в целом.
Воспитание это не: "дай дневник", "иди руки вымой", "быстро сгонял в магазин".
И плох тот родитель, кто считает подобное "воспитание" нормальным.
Родил ребенка будь добр его воспитывать, а не позволять ему расти самому на улице и в школе. Время на ребенка всегда должно быть. Каждый день, без исключений.