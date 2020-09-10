Российский суд вынес первый приговор за создание пабликов АУЕ

Все трое подсудимых свою вину признали, однако заявили, что создавали паблики не для разжигания ненависти к представителям органов правопорядка, а чтобы заработать денег на продаже популярной у их подписчиков сувенирной продукции. Никто из них за решеткой не бывал. Но теперь придется - суд вынес показательно-суровый приговор. Николай Бабарика отправиться в места не столь отдаленные на 7 лет, Зуев на 3 года и 9 месяцев, а Наталья Бабарика отделалась четырьмя годами условного срока, так как начала "работу" только в 2017 году.