FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Новые и популярные способы обмана, с которыми столкнулись наивные отпускники (4 фото) Новые и популярные способы обмана, с которыми столкнулись наивные... Церковный купол сорвался с крана и упал на землю Церковный купол сорвался с крана и упал на землю 16 лохматых вредителей, от которых рука сама тянется за успокоительным 16 лохматых вредителей, от которых рука сама тянется за успокоительным По встречке задним ходом: в Ростове наказали 83-летнюю автоледи По встречке задним ходом: в Ростове наказали 83-летнюю автоледи Крымчане выселили из района чеченцев, пристававших к школьнице Крымчане выселили из района чеченцев, пристававших к школьнице Красивая и сильная девушка Красивая и сильная девушка Девушки, вы зря паритесь из-за маленькой груди + смешная история Девушки, вы зря паритесь из-за маленькой груди + смешная история Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Что за штука: самые странные находки Что за штука: самые странные находки Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Обычная процедура, на которую не многие решаются (3 фото) Обычная процедура, на которую не многие решаются (3 фото) Гифки разные Гифки разные Порция осеннего депрессивного юмора Порция осеннего депрессивного юмора Скрины из социальных сетей Скрины из социальных сетей "Страшно, капец, а что делать?": Рожков из "Уральских пельменей" пошел в электрики "Страшно, капец, а что делать?": Рожков из "Уральских пельменей"... В Тюмени пассажирка с ребенком отпинала таксиста за отказ ее везти В Тюмени пассажирка с ребенком отпинала таксиста за отказ ее везти Принес грибов жене на радость Принес грибов жене на радость Эти помои с Галустяном вообще кто-нибудь смотрит? Эти помои с Галустяном вообще кто-нибудь смотрит? В Петербурге пассажира авто выбросило на дорогу во время столкновения машин В Петербурге пассажира авто выбросило на дорогу во время...
10 маленьких кассетных магнитол из СССР. Мой первый бумбокс

10 маленьких кассетных магнитол из СССР. Мой первый бумбокс (10 фото)

Автор:
09 сентября 2020 20:49
Метки: СССР   интересно   история   магнитофоны   фотографии   
725
10
Большие стереофонические магнитолы, а тем более двухкассетные, больше известные под названием геттобластеров, были по карману далеко не всем советским подросткам.
А вот небольшие магнитолы с одним кассетным карманом, совмещенные с радиоприемником, радовали нас своим звуком зачастую даже больше, чем крутые стереосистемы. Потому что они были не папины, а наши.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: СССР   интересно   история   магнитофоны   фотографии   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
20
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
gavrosh 11 часов назад
У меня била весна)
У меня била весна)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
20k
Ваня 21 минуту назад
в 1987 году начали выпускать такую магнитолу "скиф 211", лично участвовал в ее разработке...

в 1987 году начали выпускать такую магнитолу "скиф 211", лично участвовал в ее разработке...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
disevenvis Полчаса назад
Была у нас в семье Вега-331, посредственный аппарат в плане звучания, а что касается записи, так просто катастрофа, хрипела, пердела. Ну понятно третий класс. Нормально себя проявил девайс только в работе с Спектрумом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
137k
☭Cheкаво☭ 3 часа назад
Сейчас, рижский завод ВЭФ, без проклятых "оккупантов" из "совка", которых эти нацисты оказывается кормили, и теперь требуют 380 ярдов долларов.
Сейчас, рижский завод ВЭФ, без проклятых "оккупантов" из "совка", которых эти нацисты оказывается кормили, и теперь требуют 380 ярдов долларов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Yasen_Perec 10 часов назад
Большинство из них собраны на микросхеме К157УД2.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Андрей 11 часов назад
У меня была такая только шильдик "Рига-102"
У меня была такая только шильдик "Рига-102"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Corvus Corax 11 часов назад
Аффтар ваще знает, что такое бумбокс? Уж никак не эти слабосильные плееры...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Corvus Corax 11 часов назад
А, мля... не заметил... это ж Нефтеюганск... тупой копипастер и лайкодрочер, даже не читает, что копирует... Снимаю свой вопрос, он реально не знает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
346k
Юганск Автор поста Corvus Corax 11 часов назад
Плохо что ты читать, и осознавать что прочёл не научился...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Corvus Corax Юганск 11 часов назад
Где уж мне, убогому...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
948k
Сергей 11 часов назад
"Потому что они были не папины, а наши."
=======================================================
Мало кто из молодёжи конца 80-х начала 90-х мог САМОСТОЯТЕЛЬНО купить такую технику!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Караганда Сергей 11 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Игорь Хомченко Сергей 11 часов назад
Да ну? В 88 году купил себе Весну. Мальчугану было тогда 22 годика.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
176k
TUKUTELA-сепар Сергей 9 часов назад
мне брат купил,когда с севера приехал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Антон Семёныч TUKUTELA-сепар Час назад
У меня брат когда с севера вернулся, кроме наколок и чёток ничего не привёз
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Новые и популярные способы обмана, с которыми столкнулись наивные отпускники (4 фото) Новые и популярные способы обмана, с которыми столкнулись наивные отпускники (4 фото) Провинциальная Майорка: каким был фешенебельный курорт в 1950-х Провинциальная Майорка: каким был фешенебельный курорт в 1950-х Туалетная бумага в СССР: как жителей Советского Союза отучали пользоваться "газеткой" Туалетная бумага в СССР: как жителей Советского Союза отучали пользоваться "газеткой" 15 вещей времен СССР, которые у многих пылятся на антресолях 15 вещей времен СССР, которые у многих пылятся на антресолях Места с военных фотографий: как изменилась Европа Места с военных фотографий: как изменилась Европа 20 легендарных фотографий и камер, на которые они были сделаны 20 легендарных фотографий и камер, на которые они были сделаны
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

346460



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
СССР. Интересные фотографии известных людей
0
5
СССР. Интересные фотографии известных людей
Вспоминаем советские газированные автоматы.
0
20
Вспоминаем советские газированные автоматы.
﻿
На голодный желудок смотреть не рекомендуется (видео)
На голодный желудок смотреть не рекомендуется (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#фото#интересно#животные#сша#шоу бизнес#грибы#разное#дтп#оружие#полиция
#юмор#факты#интересное#общество#ефремов#кино#реакция#картинки#позитив#суд
#прикол#история#подборка#россия#белоруссия#комментарии#СССР#люди#полезно#актер

На что жалуетесь?

Вернуться