10 маленьких кассетных магнитол из СССР. Мой первый бумбокс

7.

Амфитон-МР

Миниатюрная портативная магнитола производилась с 1987 года двумя заводами – Омским заводом им. Карла Маркса и Бакинским «Радиостроение».

Она могла воспроизводить стереофонический сигнал с компакт-кассет при подключении наушников, встроенный же динамик работал только в моно.

Приемник предназначался только для диапазонов ДВ/СВ. В кассетной деке была ускоренная перемотка ленты в обоих направлениях, а также раздельная регулировка громкости при работе на головные телефоны.

Для питания были нужны шесть батареек А-316 либо подключение к сети через адаптер. Максимальная выходная мощность была всего 0,5 Ватт, весила магнитола 0,8 килограмма. Зато и цена была невысока – 145 рублей вместе с наушниками.