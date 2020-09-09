10 маленьких кассетных магнитол из СССР. Мой первый бумбокс

Большие стереофонические магнитолы, а тем более двухкассетные, больше известные под названием геттобластеров, были по карману далеко не всем советским подросткам.
А вот небольшие магнитолы с одним кассетным карманом, совмещенные с радиоприемником, радовали нас своим звуком зачастую даже больше, чем крутые стереосистемы. Потому что они были не папины, а наши.
А вот небольшие магнитолы с одним кассетным карманом, совмещенные с радиоприемником, радовали нас своим звуком зачастую даже больше, чем крутые стереосистемы. Потому что они были не папины, а наши.
1.
VEF SIRINGA-390С
Одна из самых популярных магнитол десятилетия производилась Рижским заводом «ВЭФ» с 1983 года. Она содержала в себе приемник, работавший в диапазонах ДВ, СВ, КВ, УКВ-ЧМ,и стереофонический кассетный магнитофон.
Функции включали контур расширения стереобазы, АРУЗ (автоматическая регулировка уровня записи), переключение частоты генератора подмагничивания и автостоп.
Питание осуществлялось от сети через внешний блок или от шести батареек типа А-373. В магнитоле присутствовал пятиполосный эквалайзер, гнезда линейного входа и выхода, а также выход для наушников. Номинальная выходная мощность составляла 2 х 2 Ватта, размеры магнитолы – 450 х 140 х 143 мм, весила она 3,2 кг.
Одна из самых популярных магнитол десятилетия производилась Рижским заводом «ВЭФ» с 1983 года. Она содержала в себе приемник, работавший в диапазонах ДВ, СВ, КВ, УКВ-ЧМ,и стереофонический кассетный магнитофон.
Функции включали контур расширения стереобазы, АРУЗ (автоматическая регулировка уровня записи), переключение частоты генератора подмагничивания и автостоп.
Питание осуществлялось от сети через внешний блок или от шести батареек типа А-373. В магнитоле присутствовал пятиполосный эквалайзер, гнезда линейного входа и выхода, а также выход для наушников. Номинальная выходная мощность составляла 2 х 2 Ватта, размеры магнитолы – 450 х 140 х 143 мм, весила она 3,2 кг.
2.
Аэлита-102
Данная модель с 1984 года выпускалась заводом «Курганприбор» и включала в себя всеволновый радиоприемник и кассетный магнитофон.
Ее оснащение предусматривало встроенный электретный микрофон, стрелочный индикатор настройки уровня записи и индикации питания, регулируемый режим микширования сигналов.
В акустической системе использовался широкополосный громкоговоритель, кассетная дека оснащалась АРУЗ,автостопом и системой шумопонижения. Присутствовали раздельные регулировки тембра по ВЧ и НЧ, допускалось подключение внешней АС и наушников, а также источников сигнала.
Магнитола питалась от сети или 6 батареек А-373.
Номинальная выходная мощность была 1 Ватт, максимальная достигала 3 Ватт. Габариты магнитолы были 386 х 280 х 120 мм, вес составлял солидные 7 кг.
Данная модель с 1984 года выпускалась заводом «Курганприбор» и включала в себя всеволновый радиоприемник и кассетный магнитофон.
Ее оснащение предусматривало встроенный электретный микрофон, стрелочный индикатор настройки уровня записи и индикации питания, регулируемый режим микширования сигналов.
В акустической системе использовался широкополосный громкоговоритель, кассетная дека оснащалась АРУЗ,автостопом и системой шумопонижения. Присутствовали раздельные регулировки тембра по ВЧ и НЧ, допускалось подключение внешней АС и наушников, а также источников сигнала.
Магнитола питалась от сети или 6 батареек А-373.
Номинальная выходная мощность была 1 Ватт, максимальная достигала 3 Ватт. Габариты магнитолы были 386 х 280 х 120 мм, вес составлял солидные 7 кг.
3.
ВЭФ-260-2
Переносная кассетная магнитола производства Рижского завода «ВЭФ» выпускалась с 1984 года, по сути, это был редизайн модели ВЭФ-260, впервые выпущенной в 1978 году.
В ней был установлен отличный девятидиапазонный радиоприемник, а также электретный микрофон. Кассетная дека оснащалась системой АРУЗ и режимом паузы, присутствовал переключатель отстройки от помех при записи с эфира. Встроенный усилитель имел регулятор тембра по ВЧ и НЧ.
Питание было возможно от сети или от батареек, номинальная выходная мощность была всего 0,5 Ватта, максимальная достигала 1,2 Ватта. Вместе с батарейками магнитола весила 4,4 кг.
Переносная кассетная магнитола производства Рижского завода «ВЭФ» выпускалась с 1984 года, по сути, это был редизайн модели ВЭФ-260, впервые выпущенной в 1978 году.
В ней был установлен отличный девятидиапазонный радиоприемник, а также электретный микрофон. Кассетная дека оснащалась системой АРУЗ и режимом паузы, присутствовал переключатель отстройки от помех при записи с эфира. Встроенный усилитель имел регулятор тембра по ВЧ и НЧ.
Питание было возможно от сети или от батареек, номинальная выходная мощность была всего 0,5 Ватта, максимальная достигала 1,2 Ватта. Вместе с батарейками магнитола весила 4,4 кг.
4.
Рига-310-стерео
Рижский радиозавод имени А.С.Попова выпускал данную модель с 1984 года.
В ней был многодиапазонный радиоприемник и кассетный магнитофон, построенный на основе лентопротяжного механизма производства Венгрии. Оснащение у магнитолы было вполне современным – имелся АРУЗ, электрическое расширение стереобазы, полный автостоп деки с отключением питания, режим ускоренного поиска по фрагментам фонограмм.
Был здесь и таймер, позволяющий программировать выключение магнитолы. Так называемая «музыкальная мощность» составляла 2 х 5 Ватт, весила модель 3,6 кг.
Рижский радиозавод имени А.С.Попова выпускал данную модель с 1984 года.
В ней был многодиапазонный радиоприемник и кассетный магнитофон, построенный на основе лентопротяжного механизма производства Венгрии. Оснащение у магнитолы было вполне современным – имелся АРУЗ, электрическое расширение стереобазы, полный автостоп деки с отключением питания, режим ускоренного поиска по фрагментам фонограмм.
Был здесь и таймер, позволяющий программировать выключение магнитолы. Так называемая «музыкальная мощность» составляла 2 х 5 Ватт, весила модель 3,6 кг.
5.
Вега-331
Данная кассетная магнитола производилась с 1986 года Бердским радиозаводом.
В ней присутствовала регулировка тембра по ВЧ, система АРУЗ, автостоп с выключением двигателя, индикация питания от сети и разрядки батарей, имелась также возможность изменения частоты генератора стирания при помехах во время записи эфира.
К модели можно было подключить наушники ТМ-2Б, внешнюю антенну и провод заземления. Работала магнитола от сети либо шести батареек А-343. Номинальная выходная мощность составляла всего 0,5 Ватта, масса аппарата – 3 кг.
Данная кассетная магнитола производилась с 1986 года Бердским радиозаводом.
В ней присутствовала регулировка тембра по ВЧ, система АРУЗ, автостоп с выключением двигателя, индикация питания от сети и разрядки батарей, имелась также возможность изменения частоты генератора стирания при помехах во время записи эфира.
К модели можно было подключить наушники ТМ-2Б, внешнюю антенну и провод заземления. Работала магнитола от сети либо шести батареек А-343. Номинальная выходная мощность составляла всего 0,5 Ватта, масса аппарата – 3 кг.
6.
Соната РМ-323-стерео
Эта стереофоническая магнитола производилась с 1989 года Великолукским производственным объединением «Радиоприбор».
Она могла принимать радиопередачи в трех диапазонах – ДВ, СВ и УКВ в стерео, а также записывать сигнал с приемника, двух встроенных микрофонов в режиме стерео, плюс внешних источников сигнала.
Оснащение включало пятиполосный графический эквалайзер, АРУЗ и автостоп. Питание было возможно от батареек либо от сети через специальный адаптер. Номинальная выходная мощность составляла 2 х 0,5 Ватт, акустические системы были построены на широкополосных динамиках.
Эта стереофоническая магнитола производилась с 1989 года Великолукским производственным объединением «Радиоприбор».
Она могла принимать радиопередачи в трех диапазонах – ДВ, СВ и УКВ в стерео, а также записывать сигнал с приемника, двух встроенных микрофонов в режиме стерео, плюс внешних источников сигнала.
Оснащение включало пятиполосный графический эквалайзер, АРУЗ и автостоп. Питание было возможно от батареек либо от сети через специальный адаптер. Номинальная выходная мощность составляла 2 х 0,5 Ватт, акустические системы были построены на широкополосных динамиках.
7.
Амфитон-МР
Миниатюрная портативная магнитола производилась с 1987 года двумя заводами – Омским заводом им. Карла Маркса и Бакинским «Радиостроение».
Она могла воспроизводить стереофонический сигнал с компакт-кассет при подключении наушников, встроенный же динамик работал только в моно.
Приемник предназначался только для диапазонов ДВ/СВ. В кассетной деке была ускоренная перемотка ленты в обоих направлениях, а также раздельная регулировка громкости при работе на головные телефоны.
Для питания были нужны шесть батареек А-316 либо подключение к сети через адаптер. Максимальная выходная мощность была всего 0,5 Ватт, весила магнитола 0,8 килограмма. Зато и цена была невысока – 145 рублей вместе с наушниками.
Миниатюрная портативная магнитола производилась с 1987 года двумя заводами – Омским заводом им. Карла Маркса и Бакинским «Радиостроение».
Она могла воспроизводить стереофонический сигнал с компакт-кассет при подключении наушников, встроенный же динамик работал только в моно.
Приемник предназначался только для диапазонов ДВ/СВ. В кассетной деке была ускоренная перемотка ленты в обоих направлениях, а также раздельная регулировка громкости при работе на головные телефоны.
Для питания были нужны шесть батареек А-316 либо подключение к сети через адаптер. Максимальная выходная мощность была всего 0,5 Ватт, весила магнитола 0,8 килограмма. Зато и цена была невысока – 145 рублей вместе с наушниками.
8.
Нерль РМ-208С
Данная оригинальная магнитола производилась с 1990 года Владимирским заводом «Точмаш». Ее приемник работал в диапазонах ДВ, СВ и УКВ-ЧМ, а максимальная выходная мощность составляла 1,5 Ватта на канал.
Главная особенность – весь блок магнитофона был съемным и мог использоваться в качестве портативного кассетного плеера.
В нем была перемотка в обе стороны, возможность записи и поддержка ленты второго типа. Весила магнитола в сборе 2,5 кг.
Данная оригинальная магнитола производилась с 1990 года Владимирским заводом «Точмаш». Ее приемник работал в диапазонах ДВ, СВ и УКВ-ЧМ, а максимальная выходная мощность составляла 1,5 Ватта на канал.
Главная особенность – весь блок магнитофона был съемным и мог использоваться в качестве портативного кассетного плеера.
В нем была перемотка в обе стороны, возможность записи и поддержка ленты второго типа. Весила магнитола в сборе 2,5 кг.
9.
Сокол-301-стерео
Еще одна двухблочная модель, получившая прозвище «Кенгуру», выпускалась с 1987 года Московским радиозаводом.
Она могла принимать эфирные передачи в диапазонах ДВ и СВ, а кассетная дека работала только на воспроизведение.
Причем последнюю можно было снять и носить с собой, как обычный плеер, который мог проигрывать хромовые кассеты.
Питание магнитолы осуществлялось от сети через выносной адаптер или от шести элементов А-343, съемный плеер требовал для работы две батарейки А-316. Максимальная выходная мощность модели была 0,7 Ватт на канал, весила она 3 кг.
Розничная цена составляла 170 рублей.
Еще одна двухблочная модель, получившая прозвище «Кенгуру», выпускалась с 1987 года Московским радиозаводом.
Она могла принимать эфирные передачи в диапазонах ДВ и СВ, а кассетная дека работала только на воспроизведение.
Причем последнюю можно было снять и носить с собой, как обычный плеер, который мог проигрывать хромовые кассеты.
Питание магнитолы осуществлялось от сети через выносной адаптер или от шести элементов А-343, съемный плеер требовал для работы две батарейки А-316. Максимальная выходная мощность модели была 0,7 Ватт на канал, весила она 3 кг.
Розничная цена составляла 170 рублей.
10.
Эльфа М-300-стерео
Симпатичная кассетная магнитола была построена на основе популярного портативного магнитофона, к которому был добавлен трехдиапазонный радиоприемник.
Её с 1987 года выпускал Вильнюсский электротехнический завод «Эльфа». Оснащение модели включало возможность регулировки тембра по ВЧ и НЧ, контур расширения стереобазы, систему АРУЗ.
В магнитоле были два встроенных микрофона,светодиодный индикатор уровня записи и воспроизведения, а также функция поиска фонограмм по паузам. Номинальная выходная мощность составляла 2 х 2 Ватта, максимальная же достигала 5 Ватт на канал.
Симпатичная кассетная магнитола была построена на основе популярного портативного магнитофона, к которому был добавлен трехдиапазонный радиоприемник.
Её с 1987 года выпускал Вильнюсский электротехнический завод «Эльфа». Оснащение модели включало возможность регулировки тембра по ВЧ и НЧ, контур расширения стереобазы, систему АРУЗ.
В магнитоле были два встроенных микрофона,светодиодный индикатор уровня записи и воспроизведения, а также функция поиска фонограмм по паузам. Номинальная выходная мощность составляла 2 х 2 Ватта, максимальная же достигала 5 Ватт на канал.
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Метки: СССР интересно история магнитофоны фотографии
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Мало кто из молодёжи конца 80-х начала 90-х мог САМОСТОЯТЕЛЬНО купить такую технику!